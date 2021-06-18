قصر الأمير السعودي عبدالله الفيصل معروض للبيع بهذا المبلغ .. البائع نجل مسؤول لبناني (شاهد)

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أن نجل لنائب رئيس وزراء لبناني سابق عرض قصر تم بناؤه عام 1986 لــِ الأمير السعودي عبدالله الفيصل، نجل الملك الراحل فيصل بن العزيز، في هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وذكرت الصحيفة أنّ المالك الحالي للقصر وهو نجاد فارس نجل لنائب رئيس الوزراء اللبناني السابق عصام فارس عرضه للبيع بخصم قدره مليون دولار من سعره الأصلي البالغ 20 مليون دولار قبل عامين.

قصر الأمير السعودي عبدالله الفيصل

وكان الأمير السعودي عبدالله الفيصل يسافر إلى هيوستن من أجل انشاء استثمارات عقارية تجارية وأراد حينها منزلا يقضي أوقات وجوده في المدينة، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وفي حال تم بيع القصر، الذي تبلغ مساحته 23800 قدم مربع والمكون من 10 غرف نوم و11 حماما، بهذا السعر فسيكون أغلى عملية بيع سكنية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

ويتميز القصر باحتوائه على غرف معيشة على الطراز الملكي بأرضيات رخامية مصقولة وأثاث على طراز القرن الثامن عشر.

ويضم القصر أيضا غرفة طعام رسمية تتسع لـ 40 شخصا، وقبو نبيذ بسعة 2000 زجاجة، بالإضافة إلى صالة رياضية وساونا ومسبح والعديد من الشرفات.

A Saudi Arabian prince's Houston mansion can be yours for $19M https://t.co/LgFSeWVY8S pic.twitter.com/8KpskYbWi2 — New York Post (@nypost) June 17, 2021

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