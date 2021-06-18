رغد صدام حسين تنشر صورة نادرة لشقيقها عدي
رغد صدام حسين
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رغد صدام حسين تنشرصورة نادرة لأخيها عدي .. وهكذا علّقت (شاهد)

كتب وطن
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نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، صورة نادرة لها مع شقيقها عدي بذكرى ميلاده.

ووجهت رغد صدام حسين رسالة له هي: “نتذكرك في هذا العام وكل عام، إلى جنات الخلد أيها البطل المقدام، مع شهداء العراق وفلسطين الأبطال. ومع الصديقين”.

وولد عدي صدام حسين في 18 يونيو/ حزيران عام 1964، وقتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

رغد صدام حسين تنفي صحة صورة لابنتها 

وفي مارس/ آذار الماضي، حرصت رغد صدام على نفي صحة صورة متداولة لفتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، والتي رافقها مزاعم بأنها ابنة شقيقها الراحل، عدي صدام حسين.

وأكدت ابنة صدام حسين لمتابعيها على موقع “تويتر” أن الحساب المنسوب لابنة شقيقها، ونشرت فيه الصورة، مزور.

وعلقت رغد صدام بقولها: “لا نعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض”.

كما أكدت في لقائها مع قناة “العربية” السعودية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أنه ليس لديها أخ غير شقيق.

كما نفت رغد صدام حسين لقناة “العربية” مزاعم سيدة بالوثائق بأن لديها ابنا من شقيقها الراحل، عدي صدام حسين، مؤكدة أنه من السهل جدا تزوير أي مستندات.

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