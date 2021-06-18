بالفيديو: حركة رونالدو الصغيرة في اليورو تسبب الخسائر الفادحة لشركة ” كوكاكولا”

تسبب قائد منتخب البرتغال ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا، في إبعاد زجاجتي من مشروبات شركة “كوكاكولا” أحد الرعاة لبطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” خلال مؤتمر صحفي في انخفاض أسهم الشركة الأمريكية بنحو 3 مليار دولار في أسعار المشروبات الغازية.

رونالدو وتفاصيل الحادثة

وأفادت صحيفة ” ذا غارديان” البريطانية، أن ما فعله الدون رونالدو خلال مؤتمر صحفي قبيل لقاء منتخب بلاده الأسبوع الماضي أمام منافسه هنغاريا في بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” وقد لاحظ اللاعب وجود زجاجتي من منتجات شركة كوكاكولا أمامه، فقام بإزاحتها من أمامه على الرغم من أن الشركة أحد الرعاة الرسميين للبطولة”.

حركة رونالدو وخسائر كوكاكولا

وكشفت الصحيفة، أن تصرف رونالدو تسبب في تراجع أسهم الشركة من 56.10 إلى 55.22 دولارًا على الفور، بعدما قام النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس رونالدو بإبعاد المشروبات الغزية معلقًا على ذلك: ” اشروا الماء فهو صحي للجسم”.

وبينت، أن القيمة التسويقية لشركة المشروبات الغازية “كوكاكولا”، قد انخفضت بعد تراجع أسهمها من 242 إلى 238 مليار دولار.

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ولم يكن تصرف رونالدو هو الوحيد في إبعاد المشروبات الغازية خلال المؤتمرات الصحفية في بطولة اليورو لمنتخبات المشاركة، فقد قام النجم الفرنسي بول بوغبا في إبعاد مشرب غازي لشركة “هاينكن” ووضعها أسفل الطاولة بكل هدوء ودون التعليق على الحادث.

على طريقة رونالدو، لوكاتيلي يزيح زجاجات كوكاكولا ويكتفي بالمياه😂

pic.twitter.com/ghdy8Rqg8Y — Mahmoud Diaa 🇫🇷🇦🇷 (@MahmoudDiaaaa) June 16, 2021

بينما تصرف مدرب منتخب روسيا ” ستانيسلاف تشيرتشيسوف” بإيجابية مع الأمر، حيث قام بفتح زجاجة من مشروبات “كوكاكولا” وشربها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب روسيا على نظيره فنلندا بهدف نظيف يوم الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثانية من بطولة اليورو 2020.

الاتحاد الأوروبي والتعقيب

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، من اللاعبين بعدم إبعاد منتجات رعاة الرسميين لبطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” خلال عقد المؤتمرات الصحفية للمنتخبات المشاركة.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيره الألماني مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا “اليورو”.

وتصدر حامل اللقب منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب فرنسا، بينما جاء منتحب ألمانيا في ثالث ترتيب المجموعة دون أي من النقاط.

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