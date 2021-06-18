نجوم منتخب البرازيل أثناء احتفالهم بتسجيل هدف نيمار
نجوم منتخب البرازيل أثناء احتفالهم بتسجيل هدف نيمار
Videoرياضة

البرازيل تواصل تألقها في بطولة كوبا أمريكا بانتصار كبير على البيرو

كتب وطن
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تغلب منتخب البرازيل “السامبا” على نظيره منتخب البيرو برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كوبا أمريكيا التي تستضيفها دولة البرازيل.

أهداف البرازيل في شباك البيرو

ودخل منتخب البرازيل بقوة والسيطرة على لاعبي الفريق المنافس منتخب البيرو داخل أرضية الملعب، ليحرز أولى أهداف اللقاء في شباك الخصم البيرو في الدقيقة ال12 عن طريق أليكس ساندور.

وحاول منتخب البيرو من تسجيل هدف تقليص الفارق لكنه فشل في ذلك طيلة مجريات الشوط الأول، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف دون رد.

وعاد النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة ال68 من مجريات الشوط الثاني ليسجل هدف من داخل منطقة الجراء سددها اللاعب بطريقة رائعة في شباك منافسه البيرو.

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بينما جاء الهدف الثالث لمنتخب البرازيل في الدقيقة ال89 بواسطة اللاعب إيفرتون ريبيرو، وسجل البرازيلي ريتشارليسون الهدف القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرازيل بأربع أهداف نظيفية دون رد.

منتخب البرازيل والفوز التاسع

ويعد فوز منتخب البرازيل “السامبا” على نظيره منتخب البيرو، هو التاسع على التوالي في كافة المسابقات التي شارك فيها المنتخب.

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف فنزويلا، حيث كان في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من، تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق، جاء كلاً من اللاعب نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب كولومبيا في المركز الثاني من الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث جاء منتخب فنزويلا برصيد نقطة وحيدة، وفي المركز الرابع جاء منتخب الإكوادور بدون أي نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب البيرو الذي يحتل أدنى ترتيب المجموعة ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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