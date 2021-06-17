موعد مباراة منتخب بلجيكا والدنمارك اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب بلجيكا نظيره منتخب الدنمارك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” باركن ستاديون”.

موعد مباراة منتخب بلجيكا والدنمارك

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين منتخب بلجيكا والدنمارك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب بلجيكا وروسيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX” على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيلعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه المستضيف للقاء منتخب روسيا، وسيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

تشكيلة منتخب الدنمارك

وسيدخل المدرب الدنماركي ” كاسبر هيولماند” 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة اليورو، حيث سيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

– تشكيلة منتخب الدنمارك تشهد تواجد القائد سيمون كايير #DEN pic.twitter.com/2wSqTTHhsS — Milan News Ar 🇵🇸 (@MilanNews_Ar) June 12, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: سيمون كيير، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، ماتياس يورنسن، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من اللاعبين: توماس ديلاني، بيير إيميل هويبيرغ، دانييل فاس.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، مارتين برايثوايت، يوسف بولسن، نيكولاي يورجنسن.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب بلجيكا برصيد 3 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع منتخب روسيا الذي يحتل في المركز الثاني.

أما في ثالث الترتيب آتى منتخب فنلندا متساويًا بنفس الرصيد مع أصحاب المركزين السابقين، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب الدنمارك بدون أي من النقاط.

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