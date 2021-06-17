بلعرب بن هيثم إلى جانب والده السلطان هيثم وشقيقه ذي يزن
السلطان هيثم بن طارق ونجليه بلعرب وذي يزن
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كم يبلغ عمر بلعرب بن هيثم بن طارق ومن هي زوجته؟ (شاهد)

كتب وطن
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تصدر اسم بلعرب بن هيثم بن طارق نجل السلطان العماني، محركات البحث في سلطنة عمان بعد إعلان عقد قرانه ونشر صورته رفقة السلطان هيثم وأخيه ذي يزن ولي العهد.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عمانية فقد تم عقد قران بلعرب بن هيثم آل سعيد، يوم الثلاثاء، الماضي 15 يونيو.

السلطان هيثم بن طارق ونجليه ذي يزن وبلعرب بن هيثم

كما تداولت العديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي صباح، اليوم الخميس، صورة تذكارية للسلطان هيثم بن طارق، مع نجليه ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم، بمناسبة عقد قران الأخير.

وتصدر وسم بعنوان “#بلعرب_بن_هيثم” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ودون عبره مئات التغريدات المهنئة للسلطان هيثم وزوجته بعقد قران نجلهما.

كم عمر بلعرب بن هيثم بن طارق؟

وكان لافتا عبر الوسم تساءل العديد من النشطاء عن عمر بلعرب، نجل السلطان هيثم والذي بدا صغير السن ولكن يظهر عليه علامات التميز.

وكتب النائط سيف المقبالي:”كم عمر صاحب السمو بلعرب_بن_هيثم ؟ أحس شخصيته قوية.. ربي يحفظه ويطول بعمر السلطان هيثم بن طارق وولي العهد ذي يزن.”

ورد عليه أحد النشطاء بأنه يبلغ من العمر 24 عاما بقوله:”صاحب السمو بلعرب بن هيثم بن طارق ال سعيد العمر 24 مواليد 1997″

من هي زوجة بلعرب بن هيثم بن طارق؟

فيما رجح نفس الناشط في رده المقبالي أن تكون زوجة بلعرب، هي بنت خالته السيدة معاني بنت عبدالله من صحار.

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بينما ذكر آخرون أنه بلعرب يبلغ من العمر 18 عاما، وبمطالعة موقع ويكيبيديا للشخصيات العامة، لم يشير الموقع لعمر بلعرب وذكر فقط أنه نجل السلطان هيثم والسيدة عهد البوسعيدية.

بلعرب وجده طارق بن تيمور

هذا ونشر ناشطون صورا أظهرت شبها كبيرا بين بلعرب بن هيثم وجده السيد طارق بن تيمور.

عائلة السلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي تولى الحكم بعد موته بموجب وصية السلطان قابوس.

وإخوة السلطان هيثم الذكور هم طلال بن طارق، وأسعد بن طارق، وقيس بن طارق (متوفي)، وشهاب بن طارق، وأدهم بن طارق، وفارس بن طارق آل سعيد (متوفي).

وأخواته النساء هم السيدة كاملة بنت طارق آل سعيد، والسيدة أمل بنت طارق آل سعيد.

ووالدة السلطان هيثم بن طارق، هي السيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وزوجة السلطان هيثم هي السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

وأولاده منها زي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبناته ثريا وأميمة.

ويشار إلى أن هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، هو السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020 خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002. وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

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