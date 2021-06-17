كم يبلغ عمر بلعرب بن هيثم بن طارق ومن هي زوجته؟ (شاهد)

تصدر اسم بلعرب بن هيثم بن طارق نجل السلطان العماني، محركات البحث في سلطنة عمان بعد إعلان عقد قرانه ونشر صورته رفقة السلطان هيثم وأخيه ذي يزن ولي العهد.

مبارك لكم أفراحكم،،، ويا عسى كل أيامكم سعادة وأنس ومحبة.#بلعرب_بن_هيثم pic.twitter.com/knBxgoW7Pz — رزان البراري (@RAZAN_BARARY) June 17, 2021

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عمانية فقد تم عقد قران بلعرب بن هيثم آل سعيد، يوم الثلاثاء، الماضي 15 يونيو.

نتقدم إليگم سيدي جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم بأسمى عبارت التهاني والتبريكات بزواج نجلكم السيد :#بلعرب_بن_هيثم حفظكم الله ورعاكم ، داعين الله ان يُديم أفراحگم والأسرة الكريمة وييارگ أفراح عُمان وشعب عُمان ..#قروب_دار_السلاطين pic.twitter.com/87MPaFmwsR — إدارة_قروب_دار_السلاطين 🇴🇲 (@OmaniKing929) June 17, 2021

السلطان هيثم بن طارق ونجليه ذي يزن وبلعرب بن هيثم

كما تداولت العديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي صباح، اليوم الخميس، صورة تذكارية للسلطان هيثم بن طارق، مع نجليه ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم، بمناسبة عقد قران الأخير.

وتصدر وسم بعنوان “#بلعرب_بن_هيثم” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ودون عبره مئات التغريدات المهنئة للسلطان هيثم وزوجته بعقد قران نجلهما.

لكم في ثنايا المجد رسمٍ وعنوان

متقلدٍ تاج الفخر له مكانه

من اسمك التاريخ يتحدث الآن

ويعيد ماضي بلعرب في زمانه أبو حمدان العيسائي #بلعرب_بن_هيثم pic.twitter.com/7V9O1PxnAI — أبو حمدان العيسائي #عمان (@1978_masn) June 17, 2021

نبارك للمقام السامي زفاف نجلة #بلعرب_بن_هيثم سائلين المولى أن يديم الأفراح على سلطاننا حفظة الله وأبنائه وجميع أبناء عمان المخلصين ودامت سلطنتنا عامرة بالأفراح ❤️ 🇴🇲 pic.twitter.com/tvYjpCTqqX — KHALID (@khalid4_OM) June 17, 2021

كم عمر بلعرب بن هيثم بن طارق؟

وكان لافتا عبر الوسم تساءل العديد من النشطاء عن عمر بلعرب، نجل السلطان هيثم والذي بدا صغير السن ولكن يظهر عليه علامات التميز.

كم عمر صاحب السمو #بلعرب_بن_هيثم ؟

أحس شخصيته قويه..

ربي يحفظه ويطول بعمر السلطان هيثم بن طارق وولي العهد ذي يزن .. pic.twitter.com/5U5hENVDR2 — سيف المقبالي 🇴🇲🇹🇷🇧🇷 (@ashq_suhar) June 17, 2021

وكتب النائط سيف المقبالي:”كم عمر صاحب السمو بلعرب_بن_هيثم ؟ أحس شخصيته قوية.. ربي يحفظه ويطول بعمر السلطان هيثم بن طارق وولي العهد ذي يزن.”

ورد عليه أحد النشطاء بأنه يبلغ من العمر 24 عاما بقوله:”صاحب السمو بلعرب بن هيثم بن طارق ال سعيد العمر 24 مواليد 1997″

صاحب السمو بلعرب بن هيثم بن طارق ال سعيد

العمر 24 مواليد 1997

اتوقع زوجته بنت خالته السيده معاني بنت عبدالله من صحار — صحاري 🖇️❤️ (@shrwy1045) June 17, 2021

من هي زوجة بلعرب بن هيثم بن طارق؟

فيما رجح نفس الناشط في رده المقبالي أن تكون زوجة بلعرب، هي بنت خالته السيدة معاني بنت عبدالله من صحار.

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بينما ذكر آخرون أنه بلعرب يبلغ من العمر 18 عاما، وبمطالعة موقع ويكيبيديا للشخصيات العامة، لم يشير الموقع لعمر بلعرب وذكر فقط أنه نجل السلطان هيثم والسيدة عهد البوسعيدية.

بلعرب وجده طارق بن تيمور

هذا ونشر ناشطون صورا أظهرت شبها كبيرا بين بلعرب بن هيثم وجده السيد طارق بن تيمور.

هذا الشبل من ذاك الاسد

و من شابه جده فما ظلم

صاحب السمو السيد #بلعرب_بن_هيثم وجده السيد طارق بن تيمور pic.twitter.com/QtJUVN7dxO — ‏حٌلَأّ أّلَحٌأّرثّيِّ (@AlharthiHala) June 17, 2021

عائلة السلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي تولى الحكم بعد موته بموجب وصية السلطان قابوس.

وإخوة السلطان هيثم الذكور هم طلال بن طارق، وأسعد بن طارق، وقيس بن طارق (متوفي)، وشهاب بن طارق، وأدهم بن طارق، وفارس بن طارق آل سعيد (متوفي).

وأخواته النساء هم السيدة كاملة بنت طارق آل سعيد، والسيدة أمل بنت طارق آل سعيد.

ووالدة السلطان هيثم بن طارق، هي السيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وزوجة السلطان هيثم هي السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

وأولاده منها زي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبناته ثريا وأميمة.

ويشار إلى أن هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، هو السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020 خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002. وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

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