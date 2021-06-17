“شاهد” لوكاتيلي يكرر ما فعله رونالدو وبوغبا مع المشروبات الغازية واليويفا يتدخل

كرر نجم المنتخب الإيطالي “مانويل لوكاتيلي” 23 عامًا، ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبوغبا في إبعادهم زجاجات المشروبات الغازية من أمامهم خلال مؤتمراتهم الصحفية معهم في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

لوكاتيلي ومشروب كوكاكولا

وقام النجم الإيطالي “لوكاتيلي” قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على منتخب سويسرا بثلاثية نظيفة دون رد، بإبعاد المشروبات الغازية لشركة ” كوكا كولا” أحد رعاة البطولة القارية.

ووضع بدلًا منهم زجاجة مياه أمامه على الطاولة التي كانت تتزين بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تتويجه بها لتسجيله هدفين في شباك مرمى منتخب سويسرا.

وكان النجم رونالدو قد فعل الأمر نفسه وأبعد مشروبات “كوكاكولا”، ورفع زجاجة مياه قائلاً: ” اشربوا الماء لكي تتمتعوا بصحة أفضل”، وقد جاء ذلك قبل لقاء منتخب البرتغال نظيره هنغاريا والتي انتهت بثلاثة أهداف نظيفة.

بوغبا وإبعاد مشروب الكحولي

وقام النجم الفرنسي “بول بوغبا” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب فوز منتخب بلاده على منافسه منتخب ألمانيا بهدف نظيف دون رد، بإبعاد زجاحة لشركة “هاينكن” ووضها أسفل الطاولة بكل هدوء ودون التعليق على الحادث.

اقرأ المزيد: “شاهد” بوغبا يزيل زجاجة كحول من أمامه في حركة مشابهة مع رونالدو

بينما تصرف مدرب منتخب روسيا ” ستانيسلاف تشيرتشيسوف” بإيجابية مع الأمر، حيث قام بفتح زجاجة من مشروبات “كوكاكولا” وشربها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب روسيا على نظيره فنلندا بهدف نظيف يوم الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثانية من بطولة اليورو 2020.

الاتحاد الأوروبي والتعقيب

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، من اللاعبين، بعدم إبعاد منتجات رعاة بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” خلال عقد المؤتمرات الصحفية للبطولة.

أهداف منتخب إيطاليا و لوكاتيلي

وأحرز منتخب إيطاليا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال26 عن طريق مانويل لوكاتيلي بتسديدة رائعة جاءت في شباك منافسه سويسرا، وحاول الأخير من تعديل النتيجة وتسجيل هدف تقليص الفارق لكنه فشل في التسجيل، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب إيطاليا بهدف نظيف.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني دخل منتحب إيطاليا المباراة بفرضه السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب، لينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال52 بواسطة نفس اللاعب “لوكاتيلي”.

وسجل منتخب إيطاليا الهدف القاتل في الدقيقة ال89 ما قبل الأخير من المباراة عن طريق المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة.

واستطاع منتخب إيطاليا من التأهل إلى دور الثمن النهائي بعد تحقيقه الفوز الثاني في منافسات بطولة اليورو 2020، وسبق أن حقق الفوز على نظيره منتخب تركيا بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح البطولة والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع منتخب إيطاليا في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز في المباراة الثانية له في بطولة اليورو أمام منافسه منتخب سويسرا، بينما جاء في ثاني الترتيب منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الثالث يأتي منتخب سويسرا بنقطة وحيدة، أما في أدنى الترتيب منتخب تركيا دون أي نقاط خلال منافسات بطولة اليورو 2020.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك