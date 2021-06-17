سيارة حمو بيكا المطلية بالذهب عيار 24 تثير الجدل! (شاهد)

نشر مطرب المهرجانات المصري الشهير حمو بيكا، صورا أثارت جدلا واسعا لسيارته الجديدة والتي تم طلائها بالذهب عيار 24.

ونشر حمو بيكا، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“ وفق ما رصدت (وطن) صورته وهو بجانب السيارة.

سيارة حمو بيكا في ثوبها الجديد

وعلق عليها بقوله: ”عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24″.

الأمر الذي دفع الكثير من المتابعين للتفاعل مع صورته وانتقادهم لما وصفوه بالإسراف وتضييع الأموال عبثا من قبل تلك الفئة من الفنانين الصاعدين بأسلوب جديد.

وعلق ناشط باسم هشام:”ربنا يبارك والفكرة مش اعتراض على الرزق وديه نعمة من عند ربنا بس المشكلة عنده وعند غيره من أصحاب الفن الهابط سواء تمثيل أو غناء. يقدمون فن دون المستوى وكله باسم مصر للاسف الفن ده كان القوة الناعمة لمصر فى فترة الزمن الجميل ورسالة احترام وذوق وعادات وأخلاق وحضارة آلاف السنين وخسارة”

ربنا يبارك والفكرة مش اعتراض على الرزق وديه نعمة من عند ربنا بس المشكلة عنده وعند غيره من أصحاب الفن الهابط سواء تمثيل أو غناء يقدمون فن دون المستوى وكله باسم مصر للاسف الفن ده كان القوة الناعمة لمصر فى فترة الزمن الجميل ورسالة احترام وذوق وعادات وأخلاق وحضارة آلاف السنين وخسارة — Hesham (@Hesham82437876) June 17, 2021

فيما كتب أحمد البلوي:”دائما الناقص يبحث على ما يكمله، في ناس تحب المظاهر اكثر من حبها لتامين مستقبلها من مشاريع وغيرها. اغلب التجار لا يبحوث عن المظاهر والسيارات الفخمة وأغلب اصاحب السيارات الفخمة ما فيهم كله فقر”

دائما الناقص يبحث على ما يكمله في ناس تحب المظاهر اكثر من حبها لتامين مستقبلها من مشاريع وغيرها اغلب التجار لا يبحوث عن المظاهر والسيارات الفخمه

واغلب اصاحب السيارات الفخمه مافيهم كله فقر — ⭕️احمد البلوي🇪🇬⭕️ (@XoXx818) June 17, 2021

وسخر آخر من حمو بيكا بقوله:”بس هو هيعرف ينطق اسم الموديل”

بس هو هيعرف ينطق اسم الموديل .. ☹️ — Mahmoud Ahmed Fouad (@MahmoudAhmedFo9) June 17, 2021

حمو بيكا ورامز جلال

وكان قد وقع كل من الفنان الشعبي حمو بيكا والراقصة لورديانا، ضحية الحلقة الثالثة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز عقله طار”، في شهر رمضان الماضي والذي يقدمه بشكل سنوي الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

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وبمتابعة الحلقة على قناة “إم بي سي مصر” بيوتيوب فقد تمكن رامز جلال، وقتها من إيقاع حمو بيكا في فخ مقالبه بواسطة الفنانة لورديانا. والتي وصفها بـ«الصاروخ»، قائلا: «هزة وسطها لا تقدر بمال».

هذا وقال حمو بيكا خلال لعبة مدينة الألعاب: «البدلة باظت.. مبقتش عارف أخرج وأعيش حياتي.”

وتابع:”الشهرة غيرت حياتي وبقيت اتبهدل من الناس”.

إلى ذلك قامت المذيعة سارة مراد بتوجيه سؤالًا لحمو بيكا عن علاقته بالتكنولوجيا. ليرد عليها: “ما معنى التكنولوجيا؟”.

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