القبض على مغني راب في السعودية بسبب مافعله في مجمع تجاري!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على مغني راب سعودي في العاصمة الرياض.

مغني راب.. الغناء في مكان عام بدون رخصة!

ويظهر مغني الراب بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، وهو يؤدي أغنيته في أحد المجمعات التجارية، أمام حشد كبير قبل أن يتفاجأ باقتراب ثلاثة رجال أمن قاموا باقتياده تمهيداً لمحاسبته.

شخص قام بوضع سماعات في ساحة عامة وبدأ بالغناء، لكن تم القبض. pic.twitter.com/nW7iTm4S7z — WHR (@whrumor) June 16, 2021

ورجح مغردون أن يكون سبب القبض على المغني، بسبب قيامه بالغناء في مكان عام بدون رخصة، فكتب مغرد: (اولاً يغني، ثانيًا في مكان عام وبدون رخصة!!).

اولاً يغني،ثانيًا في مكان عام وبدون رخصة!! — نجم✨ (@ioms20) June 16, 2021

وكتب آخر: (عشان القواعد حق الكرونا ممنوع الاختلاط او التجمع).

عشان القواعد حق الكرونا ممنوع الاختلاط او التجمع — سليمان العديني🇸🇦 (@svnx_1) June 16, 2021

وأيد آخر القرار، وكتب: (احسن هذا الفعل لايمثلنا كشعب سعودي مسلم محافظ مادا يعني ان تقوم بوضع مكبرات صوت وتبدا بغناء بين مجتمع اغلبه لايحب سماع الموسيقى ؟ قرار موفق بالقبض).

احسن هذا الفعل لايمثلنا كشعب سعودي مسلم محافظ مادا يعني ان تقوم بوضع مكبرات صوت وتبدا بغناء بين مجتمع اغلبه لايحب سماع الموسيقى ؟ قرار موفق بالقبض 👍 — مصقال | نمشي AMJ (@wda_11) June 16, 2021

وسخر آخر في تعليقه وعدد الأسباب التي أدت إلى القبض عليه وكتب: (ما استأذن، بسبب التجمهر صار عددهم اكثر من ٥٠، غالباً كلمات الاغنية سيئة وفيها قلة ادب، صوته خايس وجاي يغني قرد واثق من نفسه).

١:ما استأذن

٢:بسبب التجمهر صار عددهم اكثر من ٥٠

٣: غالباً كلمات الاغنية سيئة وفيها قلة ادب

٤:صوته خايس وجاي يغني قرد واثق من نفسه — ايجا (@qll19i) June 16, 2021

حفل ماجن وغضب ومطالبات بملاحقة المتورطين

ولم يصدر بيان رسمي من الجهات حول الفيديو الذي جاء بعد أسبوع فقط من تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ” حفل ماجن ” في أحد مناطق السعودية، تخلله وجود فتيات بملابس فاضحة ورقص مختلط.

وظهر بالفيديو عشرات الأشخاص في حفل خاص، بمكان مغلق، وترقص الفتيات مع الشباب على أنغام الأغاني الخليجية، ويظهر مجموعة أخرى تتناول ممنوعات ومشروبات كحولية، بينما لم يتم تحديد المدينة التي أُقيمت بها هذه الحفلة.

وبفيديو آخر من نفس المكان، يظهر بعض الشباب ينظفون مكان الحفل الماجن، ويقول أحدهم: (والله ما تنقطع هذه الحفلات، والله ما تنقطع).

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين لا يزالون يتمسكون بقيم المجتمع المحافظ، وطالبوا بإلقاء القبض عليهم.

بعد تداول مقطع لحفلة ماجنة مليئة بالممنوعات، يخرج أحدهم بكل بجاحة و “يهايط”: “والله ما ننقطع” pic.twitter.com/TJ8lJpJdTW — WHR (@whrumor) June 13, 2021

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

وسبق هذا الحفل بيومين فيديو ثالث يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض.

وظهر بالفيديو المتداول فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حكم نهائي بحق مشاهير الحفل الخادش

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، أصدرت عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي أقاموا حفل خادش للحياء فجر موجة غضب قبل أيام.

ووجهت الهيئة السعودية لهم تهم مخالفة الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي (مواطنين ومقيمين) مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.

هذا وتم ضبط 12 شخصا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

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وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال.

انفلات مشاهير السعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصف بالـ (خادش) حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ووثقت المقاطع ​حفل راقص​ مختلط فجر موجة غضب لدى الرأي العام في البلد، مخالفا بذلك آداب وتقاليد المجتمع السعودي، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وتصدر وسم (​انفلات مشاهير بالسعوديه​) الترند خلال الأيام الماضية، وطالب النشطاء السلطات بضرورة محاسبة هؤلاء وجعلهم عبرة.

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