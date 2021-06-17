إلقاء القبض على مغني راب في السعودية
إلقاء القبض على مغني راب في السعودية
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القبض على مغني راب في السعودية بسبب مافعله في مجمع تجاري!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على مغني راب سعودي في العاصمة الرياض.

مغني راب.. الغناء في مكان عام بدون رخصة!

ويظهر مغني الراب بالفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، وهو يؤدي أغنيته في أحد المجمعات التجارية، أمام حشد كبير قبل أن يتفاجأ باقتراب ثلاثة رجال أمن قاموا باقتياده تمهيداً لمحاسبته.

ورجح مغردون أن يكون سبب القبض على المغني، بسبب قيامه بالغناء في مكان عام بدون رخصة، فكتب مغرد: (اولاً يغني، ثانيًا في مكان عام وبدون رخصة!!).

وكتب آخر: (عشان القواعد حق الكرونا ممنوع الاختلاط او التجمع).

وأيد آخر القرار، وكتب: (احسن هذا الفعل لايمثلنا كشعب سعودي مسلم محافظ مادا يعني ان تقوم بوضع مكبرات صوت وتبدا بغناء بين مجتمع اغلبه لايحب سماع الموسيقى ؟ قرار موفق بالقبض).

وسخر آخر في تعليقه وعدد الأسباب التي أدت إلى القبض عليه وكتب: (ما استأذن، بسبب التجمهر صار عددهم اكثر من ٥٠،  غالباً كلمات الاغنية سيئة وفيها قلة ادب، صوته خايس وجاي يغني قرد واثق من نفسه).

حفل ماجن وغضب ومطالبات بملاحقة المتورطين

ولم يصدر بيان رسمي من الجهات حول الفيديو الذي جاء بعد أسبوع فقط من تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ” حفل ماجن ” في أحد مناطق السعودية، تخلله وجود فتيات بملابس فاضحة ورقص مختلط.

وظهر بالفيديو عشرات الأشخاص في حفل خاص، بمكان مغلق، وترقص الفتيات مع الشباب على أنغام الأغاني الخليجية، ويظهر مجموعة أخرى تتناول ممنوعات ومشروبات كحولية، بينما لم يتم تحديد المدينة التي أُقيمت بها هذه الحفلة.

وبفيديو آخر من نفس المكان، يظهر بعض الشباب ينظفون مكان الحفل الماجن، ويقول أحدهم: (والله ما تنقطع هذه الحفلات، والله ما تنقطع).

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين لا يزالون يتمسكون بقيم المجتمع المحافظ، وطالبوا بإلقاء القبض عليهم.

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

وسبق هذا الحفل بيومين فيديو ثالث يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض.

وظهر بالفيديو المتداول فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حكم نهائي بحق مشاهير الحفل الخادش

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، أصدرت عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي أقاموا حفل خادش للحياء فجر موجة غضب قبل أيام.

ووجهت الهيئة السعودية لهم تهم مخالفة الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي (مواطنين ومقيمين) مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.

هذا وتم ضبط 12 شخصا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

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وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال.

انفلات مشاهير السعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصف بالـ (خادش) حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ووثقت المقاطع ​حفل راقص​ مختلط فجر موجة غضب لدى الرأي العام في البلد، مخالفا بذلك آداب وتقاليد المجتمع السعودي، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

وتصدر وسم (​انفلات مشاهير بالسعوديه​) الترند خلال الأيام الماضية، وطالب النشطاء السلطات بضرورة محاسبة هؤلاء وجعلهم عبرة.

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