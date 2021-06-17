أول ظهور لمرام البلوشي بعد إصابتها بجلطة في القلب (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، في مقطع مصور بأول ظهور لها منذ تعرضها لوعكة صحية شديدة جراء جلطة في القلب، لتطمئن جمهورها وتكشف أنها بخير وحالتها استقرت وستغادر المستشفى.

مرام البلوشي في الفيديو الذي بثته على صفحاتها بمواقع التواصل ورصدته (وطن) ظهرت شاحبة الوجه وهي تقول أنها بخير وستغادر المستشفى.

مرام البلوشي تتحدث عن حالتها

كما أعربت عن أسفها وحزنها لشائعة وفاتها التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة مكوثها بالمستشفى.

وكانت مرام البلوشي قد تم نقلها مؤخرا للعناية المركزة بعد تعرضها لجلطة قلبية.

وقالت البلوشي في ظهورها الجديد: ”الحمد لله بفضل الله تعالى أنا بخير، كلكم تدرون إني تعرضت لوعكة صحية خطيرة، وأشكر من كل قلبي كل من دعالي.. بفضل دعواتكم قدرت أعدي الأزمة“.

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وتابعت كاشفة ما حدث لها وتفاصيل وضعها الصحي: ”اللي حصلي بالتفصيل هو التهاب رئوي حاد، نتج عنه نقص أكسجين وانسداد بالشرايين وتسبب في جلطة والحمد لله أنا بسميها أزمة وعدت على خير“.

وعن شائعة وفاتها، قالت مرام: ”أنا بعتب عليكم قبل ما تطلقون خبر، تأكدوا أو خذوه من مصدره، دلوقت تموتون الناس وتطلقوهم، أنا ما رضيت أرد لأني كنت تعبانة وما كنت أبغى حد يخاف عليا ولا حد يقلق، بس الحمد لله أنا بخير“.

كما كشفت الفنانة الكويتية في نهاية حديثها عن سماح المستشفى لها بالمغادرة بعد تحسن حالتها الصحية، قائلة: ”بلم أغراضي ورد بيتي بس أكثر شيء يخوفني الغبار كثير مؤذي“.

وكانت الفنانة مرام البلوشي قد تعرضت لنوبة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري في الكويت لتلازم العناية المركزة.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، طلبت من المتابعين الدّعاء للفنانة مرام البلوشي، مشيرةً إلى أن هذه الجلطة هي الثالثة التي تتعرض لها الفنانة (البلوشي).

يأتي ذلك بينما انتشرت شائعات تدّعي وفاة الفنانة مرام البلوشي بجلطة قلبية، قبل أن يتمّ نفي هذه المزاعم.

أجر مرام البلوشي

وكان المنتج والفنان الكويتي باسم عبد الأمير، كشف عن أجور الفنانات المختلفة سابقاً والآن.

وأوضح أن الفنانة مرام البلوشي بدأت مسيرتها في التمثيل معه في مسلسل (أبلة نورة) في 2006، وكان أجرها بين 3 و5 آلاف دينار، أما اليوم فيصل أجرها إلى 20 ألف دينار.

لكن مرام قالت إنها لا تحصل على 20 ألف دينار كويتي كما هو متداول.

واكدت أن أجرها أقل من ذلك بسبب ظروف جائحة كورونا وعلقت: (أقل قليلا من هذا، بسبب ظروف جائحة كورونا، ولكن ليس أدنى من 15 ألف دينار).

واعتبرت مرام أن الأجور عادلة للغاية ولا تعد كبيرة بسبب الساعات التي يقضونها في العمل، مؤكدة انها ليس لديها مانع من الحصول على أجر أقل أو التنازل عنه مقابل دور قوي وجيد.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن أكثر ما يجعل الفنان غير مستقر نفسيا، هو الخوف من الخسارة المادية، لافتة إلى أن لديها مسؤوليات على عاتقها وستستمر في العمل طالما أنها قادرة على ذلك.

مرام البلوشي تكشف عمرها الحقيقي

وكشفت مرام البلوشي أن عمرها الحقيقي 43 عاماً مؤكدة أنها لا تخجل أبداً من الاعتراف بذلك لأنها تعتبره مجرد رقم.

واشارت إلى أنه (كلما تكبر المرأة تصبح أجمل، خاصة إذا كانت روحها خفيفة ولا تشيل بقلبها حقداً أو أذى).

وأبدت مرام اندهاشها من الشائعات التي تتردد دائماً حول خلافاتها مع أفراد أسرتها من عائلة البلوشي بسبب عدم ظهورهم سوياً عبر السوشيال ميديا.

وعلقت مرام أنه لا يوجد خلاف مع شقيقتها هند البلوشي ولا تتابع السوشيال ميديا او تتفاعل معها كما لا تحب الظهور فيها معلقة بأنها ليست مندوبة إعلانات وإنما فنانة.

وأشارت إلى أنها لا تتابع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تعلم ما يقال من خلال ابنتها التي تنقل لها الأخبار.

مرام البلوشي وقضية غسيل أموال المشاهير

وردت البلوشي على توريط اسمها في قضية غسيل الأموال قائلة: (من وين؟.. أنا فوجئت بناس بتكلمني تقول انتي تريند واتفاجئت صقوني بغسيل الأموال.. انتوا تدرون شنو سيارتي؟).

من هي مرام البلوشي؟

يُشار إلى أن مرام البلوشي (42 عاماً) مغنية وممثلة كويتية نشأت من أسرة فنية، حيث أن والدها عازف عود، وهي شقيقة وسطى للممثلات مي وهند البلوشي وتربطها صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.

بدأت مرام البلوشي مشوارها الفني عام 1997 بألبوم حمل اسم «ما أخونك»، ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

وفي عام 2005، اتجهت مرام البلوشي إلى التمثيل فعليًا بعد مشاركة يتيمة بعمل مسرحي بعنوان «بيبي» في البحرين عام 2000، و فسخت عقدها مع روتانا في عام 2009.

وتزوجت مرام البلوشي من الكويتي حسين الصالح، رزقت منه بثلاثة أبناء، وأشيع في الصحافة خبر طلاقها في أكتوبر 2017، لكنها نفت ذلك.

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