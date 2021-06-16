موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إيطاليا نظيره منتخب سويسرا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، والذي سيجمع كلا المنتخبين على ملعب “الأوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا

ومن المقرر أن المباراة بين منتخب إيطاليا وسويسرا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وكذلك ستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX” على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على مباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين منتخب إيطاليا ونظيره سويسرا عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS” المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه سويسرا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

🇨🇭صور من استعدادات منتخب سويسرا قبل انطلاق #EURO2020 pic.twitter.com/Vml9UvESnz — عالم اليورو (@euroworld2020) June 8, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب سويسرا

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا، حيث سيكون في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع منتخب إيطاليا في صدارة الترتيب برصيد ثلاثة نقاط بعد تحقيقه الفوز في المباراة الافتتاحية لبطولة اليورو مع منتخب تركيا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، بينما جاء في ثاني الترتيب منتخب ويلز بنقطة وحيدة.

وفي المركز الثالث يأتي منتخب سويسرا بنقطة وحيدة، أما في أدنى الترتيب منتخب تركيا دون أي نقاط خلال منافسات بطولة اليورو 2020.

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