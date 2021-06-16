“شاهد” بوغبا يزيل زجاجة كحول من أمامه في حركة مشابهة مع رونالدو

أقدم النجم الفرنسي بول بوغبا 28 عاماً، خلال مؤتمر صحفي بعد فوز منتخب بلاده أمام نظيره منتخب ألمانيا في إزالة زجاجة كحلول من أمامه بكل هدوء دون التعليق على الأمر، وهو ما تشابه بتصرفه مع الدون رونالدو.

بوغبا وإزالة مشروب كحول

وخلال مؤتمر صحفي أجري مع اللاعب الفرنسي بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فوز منتخب الديوك الفرنسي على نظيره المستضيف ألمانيا بهدف نظيف دون رد، فقد أزال اللاعب بوغبا زجاجة مشروب من صنع شركة “هاينكن” ووضعها تحت الطاولة.

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وتعد الشركة الهولندية المنتجة لهذا المشروب الكحولي أحد رعاة البطولة الأوروبية، وفق ما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن ” اللاعب الفرنسي بوغبا الذي وصفته بالمسلم الملتزم، قد اختار إزالة المشروب على الرغم من أنه خالي من أي نوع من الكحول بكل هدوء دون التعقيب على ذلك.

رونالدو والموقف المماثل

وفي ذات الموقف المشابه قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي بإزالة زجاجتي كوكاكولا من أمامه، داعيًا الناس إلى شرب الماء حفاظًا على صحتهم، على عكس بوغبا الذي كان أقل ازعاجًا من الدون، الذي أزال ذلك بكل هدوء دون التعليق.

Cristiano Ronaldo's body is a temple 😅 pic.twitter.com/zTnIgMwda5 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021

بوغبا ورجل المباراة

ونال الفرنسي بوغبا جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في مواجهة منتخب ألمانيا ” المكاكين”، ومساهمته في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة الرائعة إلى زميله لوكاس هيرنانديز، وقد أخطأ ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني ليسكنها في مرمى فريقه.

وحقق منتخب الديوك الفرنسي الفوز على منتخب ألمانيا، بفعل خطأ الألماني هوميلز بهدف نظيف دون رد.

تمريرة بوغبا في مباراة فرنسا وألمانيا 😱 🔥 pic.twitter.com/Wb80wW3XTj — E P L W O R L D (@EPLworld) June 16, 2021

ولم يتلقى منتخب فرنسا الخسارة في أخر ستة مباريات خاضها أمام منافسه ألمانيا في الأراضي الألمانية، فقد فاز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، وكذلك التعادل السلبي الأخير في المواجهة الوحيدة السابقة في ميونيخ 2018م.

ومنذ تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2014، فقد فاز منتخب فرنسا في 15 مباراة من أصل 20 مباراة خاضها منتخب الديوك الفرنسي في البطولات الدولية الكبرى.

ترتيب المجموعة في بطولة اليورو

ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب فرنسا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

احصائيات كانتي + بوغبا عندما يلعبون جنبا الى جنب

27 مباراة

21 فوز

6 تعادل

0 خسارة

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FIsSzZdXnH — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) June 9, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا دون أي من نقاط، بعد تلقيهم الخسارة في الجولة الأولى من المباريات من بطولة اليورو.

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