حمد بن جاسم ينشر صورة فاجئ فيها الجميع.. ماذا يفعل مع توم هانكس؟

نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، صورة له مع نجم هوليوود، الممثل الأمريكي، توم هانكس، في إحدى الجزر اليونانية دون تقديم تفاصيل إضافية.

حمد بن جاسم وتوم هانكس

الصورة نشرها الشيخ حمد على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور “انستغرام“، بتعليق قال فيه: “أنا وتميم وفلاح مع الممثل توم هانكس اليوم في إحدى الجزر اليونانية”.

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ويذكر أن الممثل توم هانكس قد تصدر أبرز العناوين بوسائل الإعلام العالمية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا الجديد مع وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، في أثناء سفرهما إلى أستراليا في مارس/ آذار 2020.

وكان هانكس قد نشر حينها صورة له ولزوجته على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: “مرحبا، ريتا (زوجته) وأنا نريد شكر الجميع هنا ممن يهتمون بنا بصورة جيدة، نحن مصابات بكوفيد 19 ونحن في حجر صحي كي لا نصيب أي أحد آخر بالعدوى”.

وفي وقت سابق، علق رئيس وزراء قطر الأسبق، على ذكرى مرور 4 سنوات على حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بزعم دعمها الإرهاب وهو ما نفته الدوحة مراراً وتكراراً.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر وتابعتها (وطن): (تعمدت ألا أكتب هذه السطور يوم الخامس من يونيو، وهو يوم الذكرى الحزينة الذي فرض فيه الحصار الجائر على بلدي بدون أي سبب أومبرر، وآثرت الانتظار حتى اليوم التالي إذ انتهى الحصار حمداً لله ولم يدخل سنته الخامسة).

وأضاف: (نعم، الحصار انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟).

حمد بن جاسم: أرجو ألا نكون ضيعنا اللُّحمة الخليجية للأبد

وتابع بن جاسم: (إنني حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً).

وأكمل حمد بن جاسم: (نريد ونتمنى أن يعاد بناء اللحمة الخليجية التي أرجو ألا نكون ضيعناها للأبد. نتمنى ونريد أن تُسَرِّحَ الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوباً وأوطاناً).

وقال حمد بن جاسم: (نريد ونأمل أن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضراً ومستقبلاً، وأن تستخلص من تجارب الماضي المريرة العبر، ليس في اجتماع مدته نصف ساعه ولكن في يوم أو يومين لعل القادة يخرجون بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها).

ذكرى حصار قطر

ومطلع الشهر الجاري صادف ذكرى مرور 4 سنوات منذ فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر بزعم دعمها الإرهاب.

وانتهى الحصار قبل أن يتم العام الرابع، ورغم ما مثله من اختبار صعب فإنه شكل للدوحة فرصة لتحقيق اكتفاء ذاتي، ولا سيما في أمنها الغذائي والصناعي.

في مطلع العام الحالي نجحت مساعي المصالحة وتوجت بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للسعودية بعد إتمام إجراءات رفع الحصار عن بلده.

شكل الحصار ذكرى وعبرة وفكرة بأن من لا يتبع السرب دائما ليس بالضرورة أن يكون مخطئا فقد يكون قائدا.

حمد بن جاسم: لا فضل لأي طرف آخر

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء قطر الأسبق أن الفضل في بروز القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي يرجع لصمود الشعب الفلسطيني بالداخل وتحرك الشرفاء من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية بالخارج.

وأوضح الشيخ حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، أن هؤلاء تمكنوا من التعريف بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، مضيفاً: “ولا فضل لأي طرف آخر في ذلك”.

وأضاف: “فهناك في أمريكا وأوروبا بالذات وعي وإدراك بأن الشعب الفلسطيني لم يعامل بالمعايير الإنسانية والحقوقية التي يستحقها أي شعب اغتصبت أرضه”.

وتابع: “ولا شك أن هناك وضعاً جديداً في أمريكا خصوصاً يفقد اللوبي الإسرائيلي الحجة التي كانت تنطلي على الشعب الأمريكي”.

وأكمل: “عليه فإن الاستمرار في رفض الاحتلال بالطرق السلمية، ومواصلة أساليب العمل الذكية التي تقوم بها الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج هو الرهان الجديد الذي ينبغي البناء عليه وتطويره لبلوغ الأهداف المرجوة في خدمة القضية الفلسطينية”.

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