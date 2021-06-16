الأندية الإنجليزية تتكبد بأكبر خسارة مالية في التاريخ بسبب كورونا

كشفت مؤسسة إنجليزية عن خسائر هي الأكبر في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بقيمة تصل إلى مليار جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين 2019-2020 بسبب تأثرها بتفشي وباء كورونا الذي عانت منها دول العالم.

خسائر الأندية الإنجليزية

وقال دان جوانز الذي يعمل في مؤسسة “ديلويت” للتدقيق والاستشارات المالية في العاصمة البريطانية “لندن”، قائلاً: “من غير المستغرب أن يكون الانخفاض في الدخل لموسم 2019-2020 قد حصل بسبب الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي العالمي الناجم عن وباء كورونا”.

1.4 مليار دولار خسائر الأندية الإنجليزية خلال فترة #كورونا pic.twitter.com/oyRSZHjS0w — شبكة الاسبوع نيوز 🇰🇼 (@shabakatalusbue) June 15, 2021

وأردف جونز، “غياب المشجعين وتأجيل المباريات والخصومات الممنوحة للناقلين هي عوامل كان لها تأثير كبير على تقليص الإيرادات التي تمكنت الأندية من تحقيقها”.

التأثير المالي للأندية الإنجليزية

وأضاف، “التأثير المالي الإجمالي للجائحة على الدوري الإنجليزي الممتاز سيعتمد على توقيت عودة المشجعين بأعداد كبيرة إلى الملاعب، وعلى قدرة الأندية في الحفاظ على علاقاتها التجارية وتطويرها، لا سيما في وقت تعاني فيه قطاعات أخرى عدة”.

ولفت جونز، إلى أن وباء فيروس كورونا، سيستمر في إحداث تأثير كبير في النتائج المالية لموسم 2020-2021 ستكون أكبر من ذلك، كما أن غياب الجمهور عن مدرجات الأندية الإنجليزية بشكل كامل، أو الاقتصار على عدد محدود من المشجعين.

اقرأ المزيد: موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

وعلى الرغم من حجم الخسائر القياسية التي تعرضت لها الأندية الإنجليزية بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أنها قد حققت ربحاً تراكميًا بلغ قيمته 4.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 6.3 مليار دولار خلال موسم عام 2020-2019.

الأندية الإنجليزية والخسارة الأكبر

وعانت النوادي الإنجليزية من أزمة مالية كبيرة نتيجة غياب جمهورها عن مدرجات الملاعب، والتي تساهم بشكل رئيسي في زيادة الدخل لتلك النوادي من خلال بيع التذاكر والقمصان، وقد أجبرت تلك الأمور على تقليص مبالغ حقوق النقل التلفزيوني.

Premier League clubs reported a cumulative pre-tax loss of almost £1 billion ($1.4 billion) for the coronavirus-hit 2019-20 season, according to figures from finance company Deloitte. #VisionSportshttps://t.co/JszL7OnVBx — The New Vision (@newvisionwire) June 15, 2021

وقدرت الخسائر التراكمية ما يقارب مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر خسارة تتعرض لها النوادي الإنجليزية في تاريخ مسيرتها للأندية العشرين في دوري “البريميرليج” والتي انخفضت دخلها الإجمالي قبل الضرائب بنحو 13% وفق ما أعلنته مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية والتدقيق.

ومن الجدير بالذكر، أن الأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا التي تمر بها النوادي الإنجليزية، جعل رؤساء تلك الأندية إلى تخفيض رواتب اللاعبين إلى نسبة وصلت إلى 10%.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك