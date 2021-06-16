تاجر مخدرات مصري يظهر في فيديو يحث المصريين على شراء الحشيش: برتوكول فعال لعلاج كورونا

تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لأحد تجار المخدرات، وهو يضع بضاعته أمامه ويدعو المشاهدين إلى شرائها.

تاجر مخدرات وأسلحة نارية

مقطع الفيديو انتشر بشكل سريع بين منصات التواصل الاجتماعي، وقد تضمن وجود أسلحة نارية ومخدرات ، وفق ما رصدت “وطن”.

ويقول التاجر، إن لمخدرات تساعد على زيادة المناعة والقضاء بشكل كامل ونهائي على فيروس كورونا.

الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، في الثلاثين من عمره، يجلس على كنبة خشبية ويستعرض بضاعته من المخدرات وأمامه أموال كثيرة.

وقال في الفيديو: “البرشام والحشيش بيزود المناعة وبيقضي على فيروس كورونا اللي أصاب الملايين”.

تاجر المخدرات كذلك قال في مقطع الفيديو: “إحنا بنبيع مخدرات في بيوتنا بدل ما نسرق أو نقطع الطرق، وبنبيع عشان مرار كورونا”.

وأشار إلى أنه يستعين بالأسلحة النارية لحماية تجارته، ذاكراً رقم تليفونه المحمول للتواصل معه.

الجهات المختصة تتحرك

في المقابل نقل موقع القاهرة 24 الإلكتروني الخاص عن مصدر أمني قوله إنه جار فحص مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من مستخدمي موقع “فيس بوك” لمواطن يروج لتجارة المخدرات.

وأضاف المصدر، أنَّه تم تكليف ضباط إدارتي الأمن العام والمخدرات ومباحث الإنترنت بالكشف عن هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وتحديد تاريخه، وتقديمه للنيابة العامة، إضافة إلى مخاطبة بعض مراكز الشرطة لتحديد مكان المقطع المصوَّر.

الشاب قال كذلك: “السلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين، في كلمتين عايز أقولهم ليكم لو محتاجين مصلحة حشيش، مصلحة أفيون، مصلحة بودرة، أنا تحت أمركم”.

وأضاف: “أنا بعمل كدا عشان كورونا وربنا يخرجنا منها على خير”، متابعاً: “كل حاجة موجودة وبالكمية اللي أنت عايزها”.

وتابع: “البروتوكول لعلاج كورونا تاخد واحد تامول.. وسيجارة حشيش وتُمن بانجو، ولما يكون المكيفات والمخدرات أكتر، وكل حاجة معانا وبدل ما نسرق تبيع في بيتك وتقعد محترم والرزق على الله، وكل حاجة زي ما أنتوا شايفين، وإيه نعمل تاني للمرار ده”.

البرلمان المصري

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب المصري وبصفة نهائية، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

اقرأ أيضاً: محمد حسين يعقوب لقاضي “خلية إمبابة”:”السيسي ولي أمر وسيد قطب ليس داعية”

وأكدت تفاصيل القانون على وجوب إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل وفصلهم نهائيا، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، مع توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة.

شرط للتعيين

إلى ذلك، كشف عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على استبعاد أي موظف أو عامل يثبت تعاطيه المخدرات، كما يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد كشفت في 28 إبريل الماضي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث قامت اللجنة بالكشف على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطي 2.5 % للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.

باب التوبة مفتوح

وأكدت الوزيرة المصرية استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس.

وأضافت أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان.

وأكدت أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك