أرنولد وتسريحة شعره الجديدة التي أذهلت الجمهور
أرنولد وتسريحة شعره الجديدة التي أذهلت الجمهور
Imageرياضة

بالصور:نجم ليفربول الإنجليزي “أرنولد” يصدم جماهيره بتسريحة شعره الغريبة

كتب وطن
0

أثار النجم الإنجليزي ” ترينت ألكسندر أرنولد” 22 عامًا ومدافع فريق ليفربول الدهشة والذهول من قبل متابعيه وجماهيره بعد ظهوره بتسريحة شعر جديدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجم ليفربول أرنولد والتسريحة الجديدة

وقد تفاعل جمهوره ومتابعيه بتسريحه الجديدة لمدافع فريق ليفربول الإنجليزي، كما اعتقد بعضهم أنها تسريحته مستوحاة من تسريحة “كالفين فيليبس” نجم فريق ليذر يونايتد.

وقد أشادوا بإدائه المميز مع منتخب بلاده إنجلترا أمام منافسه كرواتيا خلال منافسات بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020”.

ويرى آخرون، أن تسريحة الإنجليزي أرنولد تشبه إلى حد ما مع تسريحة “ريس جميس”، نجم فريق تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

إصابة أرنولد في اليورو

وتعرض اللاعب ألكسندر أرنولد من إصابة في فخذه خلال مباراة منتخب النمسا وإنجلترا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد، وفق التقارير الطبية تبين أن اللاعب أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الرباعية وأنه سيتم استبعاده من البطولة.

اقرأ المزيد: “شاهد” بوغبا يزيل زجاجة كحول من أمامه في حركة مشابهة مع رونالدو

كما وحقق منتخب إنجلترا الفوز على منتخب كرواتيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية في افتتاح بطولة اليورو بهدف نظيف دون رد.

ويستعد المنتخب إلى خوض مواجهة قوية يوم الجمعة القادمة أمام منافسه إسكتلندا، وكذلك مواجهة منتخب التشيك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة اليورو 2020.

مورينيو وترشيح إنجلترا إلى النهائي

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينو 58 عامًا المدير الفني لفريق روما الإيطالي خلال حوار صحفي معه قبل أيام قليلة بشأن بطولة اليورو، قائلاً: ” أتوقع بوصول منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة اليورو هذا الموسم، إنهم يقدمون أداءً جديدة ويتمتعون بلياقة عالية”.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع منتخب التشيك على صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب إنجلترا بنفس الرصيد.

بينما جاء في ثالث الترتيب منتخب كرواتيا، وفي أدنى ترتيب المجموعة منتخب إسكتلندا دون أي من النقاط خلال منافسات دور المجموعات في بطولة اليورو 2020 المؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء كورونا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

“شاهد” بوغبا يزيل زجاجة كحول من أمامه في حركة مشابهة مع رونالدو

رياضة

بالفيديو: اقتحام مظلي مباراة ألمانيا وفرنسا في اليورو والشرطة تلقي القبض عليه

رياضة

الأندية الإنجليزية تتكبد بأكبر خسارة مالية في التاريخ بسبب كورونا

رياضة

موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More