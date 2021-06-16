بالصور:نجم ليفربول الإنجليزي “أرنولد” يصدم جماهيره بتسريحة شعره الغريبة

أثار النجم الإنجليزي ” ترينت ألكسندر أرنولد” 22 عامًا ومدافع فريق ليفربول الدهشة والذهول من قبل متابعيه وجماهيره بعد ظهوره بتسريحة شعر جديدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجم ليفربول أرنولد والتسريحة الجديدة

وقد تفاعل جمهوره ومتابعيه بتسريحه الجديدة لمدافع فريق ليفربول الإنجليزي، كما اعتقد بعضهم أنها تسريحته مستوحاة من تسريحة “كالفين فيليبس” نجم فريق ليذر يونايتد.

وقد أشادوا بإدائه المميز مع منتخب بلاده إنجلترا أمام منافسه كرواتيا خلال منافسات بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020”.

ويرى آخرون، أن تسريحة الإنجليزي أرنولد تشبه إلى حد ما مع تسريحة “ريس جميس”، نجم فريق تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

إصابة أرنولد في اليورو

وتعرض اللاعب ألكسندر أرنولد من إصابة في فخذه خلال مباراة منتخب النمسا وإنجلترا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد، وفق التقارير الطبية تبين أن اللاعب أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الرباعية وأنه سيتم استبعاده من البطولة.

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كما وحقق منتخب إنجلترا الفوز على منتخب كرواتيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية في افتتاح بطولة اليورو بهدف نظيف دون رد.

ترنت ألكسندر أرنولد بقصة شعر جديدة 💇🏻‍♂️ pic.twitter.com/RptF6IaiNn — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) June 15, 2021

ويستعد المنتخب إلى خوض مواجهة قوية يوم الجمعة القادمة أمام منافسه إسكتلندا، وكذلك مواجهة منتخب التشيك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة اليورو 2020.

مورينيو وترشيح إنجلترا إلى النهائي

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينو 58 عامًا المدير الفني لفريق روما الإيطالي خلال حوار صحفي معه قبل أيام قليلة بشأن بطولة اليورو، قائلاً: ” أتوقع بوصول منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة اليورو هذا الموسم، إنهم يقدمون أداءً جديدة ويتمتعون بلياقة عالية”.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع منتخب التشيك على صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب إنجلترا بنفس الرصيد.

🚨 الإصابة تبعد مدافع ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد عن قائمة منتخب إنكلترا المشاركة في بطولة أوروبا #بطولة_أمم_أوروبا_2020 pic.twitter.com/uxvr3pa6Qt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 3, 2021

بينما جاء في ثالث الترتيب منتخب كرواتيا، وفي أدنى ترتيب المجموعة منتخب إسكتلندا دون أي من النقاط خلال منافسات دور المجموعات في بطولة اليورو 2020 المؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء كورونا.

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