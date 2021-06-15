مدربة للرجال في رياضة الملاكمة في أحد الأرياف المصرية
مدربة للرجال في رياضة الملاكمة في أحد الأرياف المصرية
Videoرياضة

“شاهد” امرأة تدرب الرجال رياضة الملاكمة في أحد الأرياف المصرية

كتب وطن
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لم يكن الأمر سهلاً عليها في بداية مشوارها التدريبي في رياضة الملاكمة في أحد النوادي الصغيرة في مدينة بني سويف الزراعية التي تحكمها العادات والتقاليد تجاه دور المرأة والتي تقع جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

المدربة وتدريب رياضة الملاكمة

وقالت المدربة صباح عبد صقر البالغة من العمر 36 عامًا في حوار لها عبر صحيفة السابع المصرية، ” إنني في البداية لم أكن أحب رياضة الملاكمة وكنت أمارس لعب رياضة الفنون القتالية من أجل الدفاع عن نفسي فقط”.

وأردفت المدربة صقر، ” أن والدي من شجعي وأخوتي هم من شجعوني على ممارسة الرياضة حيث أنهم يحترفون في رياضة كمال الأجسام، وكانت البداية مع البوكس بالصدفة عندما أعجب بيّ مدرب وأنا أمارس التمارين بقوة وطاقة عالية، وشجعني للقدوم إلى ممارسة الملاكمة والمشاركة في البطولات في مصر”.

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وأضافت، ” ما كنتش حابه البوكس أوي، كنت بخاف على وشي وكده، لكنني في النهاية قبلت وتدربت في رياضة الملاكمة وفوزت بالعديد من البطولات وحصد المركز الثالث بالإضافة إلى العشرات من الميداليات بعد شهر واحد من التدريب فقط على مستوى جمهورية مصر”.

خوض عالم التدريب

ودخلت عالم التدريب قبل عامين من الآن بعد مسيرتي كلاعبة نتيجة ظروفي العائلية في رياضة الملاكمة، فهي أم ولها ابن وحيد، وتدرب المدربة المصرية صقر نحو 20 رجلاً تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 عامًا.

واستكملت المدربة صقر، “ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول إنت عارف موضوع الصعيد بالنسبة لهم التمرينات والحاجات دي في البوكس”.

وتابعت، “بالذات كان صعب وكون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن فدي اللي كانت أصعب شوية فبعد كده تقبلوا الوضع لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زى الولد تمرينات قاسية جدًا وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع إنهم حبوا إن يبقى تمرين بجد”.

وتضيف المدربة صقر، “أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم، إلى جانب استفادتهم العالية من التدريب، وسأقوم بتخريج جيل في رياضة الملاكمة في مدينة بني سويف خلال السنوات القادمة”.

رياضة الملاكمة

وفي ذات السياق قال المتدرب عمرو صلاح وحديثه عن مدربته صقر، قائلاً: ” في البداية ما كنتتش حابب الموضوع ده خالص، يعني إنو بنت تدرب ولد دي حاجة مش كويسة أوي وعلى وجه الخصوص في مدنية بني سويف المصرية”.

وأردف صلاح، ” لكن ما شاء الله عليها خبرتها وتفوقها في بلد أرياف مفيهاش مدربين كثير في مجال البوكس، فبدأنا نمشي معاها خطوة بخطوة ونتقبل غنها تقوم بتدريبنا يعني والحمد الله كويسة جدًا واحنا بتحسن معاها في التدريب”.

البطولات الدولية والتحكيم

وقد حكمت المدربة المصرية صقر العديد من البطولات المحلية على مستوى المحافظات والمدن في جمهورية مصر العربية لمستوى الدرجة الثانية، بعد اعتمادها من قبل الاتحاد المصري لرياضة الملاكمة كحكمة.

وتطمح صقر لخوض مراحل متقدمة في عالم التحكيم في رياضة الملاكمة والفنون القتالية، خلال السنوات القادمة من أجل التحكيم في مستوى الدرجة الأولى، وكذلك المشاركة كمحكمة في البطولات الدولية خارج دولة مصر.

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