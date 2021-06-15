“شاهد” امرأة تدرب الرجال رياضة الملاكمة في أحد الأرياف المصرية

لم يكن الأمر سهلاً عليها في بداية مشوارها التدريبي في رياضة الملاكمة في أحد النوادي الصغيرة في مدينة بني سويف الزراعية التي تحكمها العادات والتقاليد تجاه دور المرأة والتي تقع جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

المدربة وتدريب رياضة الملاكمة

وقالت المدربة صباح عبد صقر البالغة من العمر 36 عامًا في حوار لها عبر صحيفة السابع المصرية، ” إنني في البداية لم أكن أحب رياضة الملاكمة وكنت أمارس لعب رياضة الفنون القتالية من أجل الدفاع عن نفسي فقط”.

وأردفت المدربة صقر، ” أن والدي من شجعي وأخوتي هم من شجعوني على ممارسة الرياضة حيث أنهم يحترفون في رياضة كمال الأجسام، وكانت البداية مع البوكس بالصدفة عندما أعجب بيّ مدرب وأنا أمارس التمارين بقوة وطاقة عالية، وشجعني للقدوم إلى ممارسة الملاكمة والمشاركة في البطولات في مصر”.

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وأضافت، ” ما كنتش حابه البوكس أوي، كنت بخاف على وشي وكده، لكنني في النهاية قبلت وتدربت في رياضة الملاكمة وفوزت بالعديد من البطولات وحصد المركز الثالث بالإضافة إلى العشرات من الميداليات بعد شهر واحد من التدريب فقط على مستوى جمهورية مصر”.

خوض عالم التدريب

ودخلت عالم التدريب قبل عامين من الآن بعد مسيرتي كلاعبة نتيجة ظروفي العائلية في رياضة الملاكمة، فهي أم ولها ابن وحيد، وتدرب المدربة المصرية صقر نحو 20 رجلاً تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 عامًا.

واستكملت المدربة صقر، “ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول إنت عارف موضوع الصعيد بالنسبة لهم التمرينات والحاجات دي في البوكس”.

في مدينة بني سويف المصرية وداخل قاعة صغيرة الحجم، تدرب صباح عبدالحليم صقر، البالغة من العمر 36 عاماً، الشباب على الملاكمة مرتين في الأسبوع، الأمر الذي قد يكون مستغرباً في بني سويف المنطقة الزراعية التي عادة ما تقلص تقاليدها أدوار المرأة.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/hf5v8hzauu — صحيفة الرؤية (@Alroeya) June 15, 2021

وتابعت، “بالذات كان صعب وكون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن فدي اللي كانت أصعب شوية فبعد كده تقبلوا الوضع لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زى الولد تمرينات قاسية جدًا وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع إنهم حبوا إن يبقى تمرين بجد”.

وتضيف المدربة صقر، “أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم، إلى جانب استفادتهم العالية من التدريب، وسأقوم بتخريج جيل في رياضة الملاكمة في مدينة بني سويف خلال السنوات القادمة”.

رياضة الملاكمة

وفي ذات السياق قال المتدرب عمرو صلاح وحديثه عن مدربته صقر، قائلاً: ” في البداية ما كنتتش حابب الموضوع ده خالص، يعني إنو بنت تدرب ولد دي حاجة مش كويسة أوي وعلى وجه الخصوص في مدنية بني سويف المصرية”.

وأردف صلاح، ” لكن ما شاء الله عليها خبرتها وتفوقها في بلد أرياف مفيهاش مدربين كثير في مجال البوكس، فبدأنا نمشي معاها خطوة بخطوة ونتقبل غنها تقوم بتدريبنا يعني والحمد الله كويسة جدًا واحنا بتحسن معاها في التدريب”.

البطولات الدولية والتحكيم

وقد حكمت المدربة المصرية صقر العديد من البطولات المحلية على مستوى المحافظات والمدن في جمهورية مصر العربية لمستوى الدرجة الثانية، بعد اعتمادها من قبل الاتحاد المصري لرياضة الملاكمة كحكمة.

صعيدية تدرب الرجال على الملاكمة في مصر

في قاعة تدريبات صغيرة الحجم في مدينة بني سويف المصرية، تدرب صباح عبد الحليم صقر البالغة من العمر 36 عاما الشبان على الملاكمة مرتين في الأسبوع. pic.twitter.com/oCfMQzrX79 — جريدة الصفاة (@alsafatnews) June 14, 2021

وتطمح صقر لخوض مراحل متقدمة في عالم التحكيم في رياضة الملاكمة والفنون القتالية، خلال السنوات القادمة من أجل التحكيم في مستوى الدرجة الأولى، وكذلك المشاركة كمحكمة في البطولات الدولية خارج دولة مصر.

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