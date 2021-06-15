عمرو دياب يبدأ قصة حب جديدة مع دينا أخرى وهذه التفاصيل!

يبدو أن قصة حب الفنان المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني قد وصلت إلى النهاية، بعد أنباء عن وجود (دينا) جديدة في حياة الهضبة.

عمرو دياب ودينا ضياء

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

كواليس قصة حب عمرو دياب الجديدة

وذكرت الصحيفة أن المقربون من الهضبة، تأكدوا من انتهاء علاقته تماماً بدينا الشربيني، خاصة وأن عمرو دياب رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي.

حيث تواجدت دينا الشربيني هناك ووسطت أصدقائها لعودتها إلى عمرو دياب، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع نهائيا .

وأكد الصحفي والناقد الفني المصري أيمن نور الدين، ارتباط عمرو دياب بالمصورة دينا ضياء، وكشف التفاصيل بمنشور عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك).

وكتب نور الدين: (من دينا لدينا .. ياعمرو لا تحزن.. انفصل المطرب عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربينى فى شهر ديسمبر الماضى تقريبا، وكان الموضوع فى البداية مش سهل عليه لان عمرو كان مرتبط بيها أوى وكانت دينا داخلة فى كل تفاصيل حياته تقريبا وبالتأكيد لما انفصلوا .. سابت فراغ فى حياته).

وتابع نور الدين: (ماشاء القدر انه يقف اول مرة قدام عدسة دينا ضياء بهجت، مصورة فوتوغرافية لمجلة فوج فى نسختها العربية، اتاثرت بالثقافة الاسبانية نظرا لانها عاشت فى اسبانيا لفترة فى حياتها، ومن مصادر مقربة، عجبته شخصيتها و تفكيرها وثقافتها وتفهمها لطبيعة شغله).

وأكد نور الدين على نشوء علاقة عاطفية وقال: (هنا عمرو حس باحساس مختلف، وطلب منها انها تصوره فى كل حفلاته وترافقه فى رحلاته طلب منها تكون العين اللى تراه والقلب اللى يحس بيه ومن هنا ابتدت المشاعر بينهم).

وتابع: (ابتدت دينا المصورة تغني عمرو عن دينا الممثلة، بل ان دينا المصورة كانت حائط الصد اللى قوى عمرو عن عدم الرجوع لدينا الممثلة كلاهما دينا .. لكن اكيد عمرو وجد اختلاف كبير بين الاتنين).

دينا الشربيني وابنة عمرو دياب

وقبل أيام أثارت دينا الشربيني تساؤلات حول احتمالية عودتها إلى عمرو دياب، خاصة بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنته الأكبر نور.

حيث وجهت دينا الشربيني رسالة خاصة إلى نور عمرو دياب احتفالاً بعيد ميلادها، بينما تجاهلت توجيه رسالة دعم إلى جنا في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

نور دياب لدينا الشربيني: (ملاك حرفياً)

ونشرت الشربيني صورة لنور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق .. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك).

وردت نور على تهنئة دينا لها بعيد ميلادها قائلة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا).

وكتبت نور في تعليق آخر: (أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، لترد دينا الشربيني: (أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا).

هل تعود المياه لمجاريها؟

وفتح تصرف دينا باب التأويلات حول عودتها إلى عمرو دياب، فمنهم من توقع أن تكون رسالتها بعد عودتهما أساسا، ومنهم من قال إن تصرفها مبادرة منها لفتح باب لعودة المياه إلى مجاريها بينهما.

لكن مصادر مقربة من الطرفين، أكدوا أن المعايدة لم تكسر الجليد مع عمرو دياب، وأن مبادرة دينا مجرد خطوة تصب في خانة المجاملة واللياقة كون دينا كانت على صداقة مع نور حين كانت برفقة والدها.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت عنهم صحيفة (الفن)، أنه لا يوجد تواصل بين عمرو دياب و الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وابتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يفشِ أي منهما أسرارها.

وقبل أسابيع كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة صادمة بشأن دينا الشربيني، وعلاقتها بنجم عربي قالت التقارير إنه يتقرب منها بعد انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

وذكر موقع الفن حينها أن نجماً عربياً يتقرب من الممثلة المصرية الشربيني، التي كانت قد إلتقت به لأكثر من مرة وقت مرافقتها لعمرو في رحلاته الخارجية.

وأفادت المعلومات التي نشرها الموقع الفني ان العلاقة بين دينا والنجم العربي تطورت، خصوصاً أن النجم المشار إليه أكبر سناً من الشربيني، لكنه فاجأها بطلب الزواج منها، وليس بالعشق والغرام فقط أمام الكاميرات.

(فاكرني ياحب)

وكان الفنان عمرو دياب، أثار ضجة واسعة بين جمهوره بعد تعليقه الأول على انفصاله عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

جاء ذلك في أحدث حفلات عمرو دياب الغنائية، والتي طلب خلالها أحد الحاضرين من الفنان المصري أن يؤدي أغنية (فاكرني يا حب).

ورد عمرو دياب حينها بالقول: (بلاش اكرمني يا حب.. فضلت أقول اكرمني يا حب لحد ما الدنيا باظت).

واعتبر الجمهور أن عمرو دياب يقصد بتصريحه، علاقته مع دينا الشربيني، وأنه يسخر مما حدث له، بينما رأى آخرون أنه يعاتبها بطريقة غير مباشرة.

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