أميرة الناصر تهين الحجاب وتظهر بطريقة عجيبة (نصف لله والآخر لعباده)!

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية أميرة الناصر ، جدلاً واسعاً من جديد بعد ظهورها بشكل غريب بعد يوم فقط من إعلانها ارتداء النقاب.

نقاب وشعر مكشوف!

وظهرت صورة أميرة الناصر التي انتشرت بشكل واسع ورصدتها (وطن)، وهي ترتدي النقاب، بينما بدا شعرها مكشوفاً، ما جعل شكلها يبدو غريباً جداً، وطريقة حجابها مُتناقضة وغير عادية، حيث غطت وجهها وكشفت الشعر.

ووصف معظم المغردون أميرة الناصر بـ(المجنونة)، واستنكروا استهزائها بالحجاب بتصرفاتها الغريبة، وجاء في التعليقات: (يارب لك الحمد يعني هوس الشهرة يخلي الواحد يسوي بنفسه كذا؟).

يارب لك الحمد يعني هوس الشهرة يخلي الواحد يسوي بنفسه كذا؟ https://t.co/AuTaY2GSwp — العنود (@x1nno_al) June 16, 2021

استهزاء بالحجاب والدين

ووافقه آخر الرأي وقال: (الله لايجعلني كلب شهرة بهالشكل الله يكون بعون عيالهم).

الله لايجعلني كلب شهره بهالشكل الله يكون بعون عيالهم https://t.co/R7sc6tZWsN — mo (@memw132) June 15, 2021

وكتب آخر: (مختلة).

وطالب آخر بفحص عقلها حرفياً، وقال: (أحد بالله يكشف على عقلها متأكدة فيه شي).

احد بالله يكشف على عقلها متاكده فيه شي https://t.co/dBJT5GNgHJ — ʙɪʀᴅɪ 🌲 (@birdiesun15) June 15, 2021

ووافقهم الرأي متابع كتب: (أحد يتبرع لها ويوديها مستشفى الأمراض النفسية).

احد يتبرع لها ويوديها مستشفى الأمراض النفسية https://t.co/CRWmj7SWMK — ً (@taehyungrayi) June 16, 2021

ورأى آخر أن صورة أميرة الناصر تعكس ثقافة المجتمع السعودي بعد الانفتاح، وكتب: (صورتها تعكس ثقافة المجتمع الحالية).

صورتها تعكس ثقافة المجتمع الحالية https://t.co/noQDAOhMhr — A (@azlfe1) June 16, 2021

ووجهت سلوى بن سعود خطابها مباشرة إلى النيابة العامة في السعودية، والأمن العام، وكتبت: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الرجاء منكم القبض على هالاشكال ما يحدث تشويه لسمعه الحجاب والنقاب واستغلاله في أمور الشهرة البغيضة).

وتابعت: (ما حدث لا يرضينا ابدا وكلنا امل فيكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اهانة النقاب والحجاب من هكذا اشخاص توافه نبغا تم القبض).

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.الرحاء منكم القبض على هالاشكال ما يحدث تشويه لسمعه الحجاب والنقاب واستغلاله في أمور الشهره البغيضه ما حدث لا يرضينا ابدا وكلنا امل فيكم لاتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع اهانه النقاب والحجاب من هكذا اشخاص توافه @bip_ksa @security_gov نبغا تم القبض 🙏🏻 https://t.co/AfKTqAX2dD — سلوى بنت سعود🇸🇦 (@slwa_r1) June 16, 2021

وألقت أخرى باللوم على طلاب العلم، وقالت: (هذه النتيجة الحرفية للي يسمع لطلاب العلم الي يقدسون النقاب ويخلون الدين والعفة والشرف فيه وكأنه ركن من أركان الإسلام ويتركون بقية العبادات الأهم والعقيدة والتوحيد).

ذي النتيجة الحرفية للي يسمع لطلاب العلم الي يقدسون النقاب ويخلون الدين والعفة والشرف فيه وكأنه ركن من أركان الإسلام ويتركون بقية العبادات الأهم والعقيدة والتوحيد https://t.co/7nKdh1qQTc — Antarc (@shinshaline) June 16, 2021

وعبر آخر عن غضبه معتبراً تصرف أميرة الناصر استهزاء بالدين الإسلامي، وكتب: (يا ناس أقسم بالله إني أنقهر قهر لا يعلمه الا الله اذا شفت احد يستهزء بشيء في الدين او يفتي حباً لإثارة الجدل وكسب متابعين على حساب الدين افوض امري الى الله).

يا نااااس اقسسم بالله اني انقهرر قهر لا يعلمه الا الله اذا شفت احد يسهزء بشيء في الدين او يفتي حباً لإثارة الجدل وكسب متابعين على حساب الدين

افوض امري الى الله https://t.co/5ECB3JeGE9 — Orget 🇸🇦🇵🇸 (@jm24_iii) June 15, 2021

واستعانت أخرى في تعليقها ببيت شعر للشاعر بهاء الدين زهير، وقالت: (ما العقلُ إلا زينةٌ سبحان مَن أخلاك منهُ قُسمت على الناس العقولُ وكان أمراً غبت عنهُ).

ما العقلُ إلا زينةٌ سبحان مَن أخلاك منهُ

قُسمت على الناس العقولُ وكان أمراً غبت عنهُ https://t.co/w3pXfa3dLF — zainab (@onnlyz) June 15, 2021

(نص لله ونص لعبدالله)

وسخرت أخرى في تعليقها الذي وجدته الأنسب لوصف تصرف أميرة الناصر: (نص لله ونص لعبدالله).

نص ل الله ونص ل عبدالله https://t.co/Pdf8xM8OTq — ķhâwłâ💛 (@khoooooly) June 15, 2021

ووصفتها أخرى بالسفيهة وقالت: (لما السفيه تعطيه تليفون وتفتحله نت وتعطيه الحرية).

لما السفيه تعطيه تليفون وتفتحله نت وتعطيه الحرية 😀 https://t.co/woRd4IRe84 — فَاطِمَة || ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ (@Aro_sa) June 15, 2021

وتبين لاحقاً أن أميرة الناصر كانت تتواجد مع زوجها مشعل الخالدي في محل متخصص في بيع الشعر المستعار (الباروكة)، وكانت تُجربها وهي ترتدي النقاب.

كما ظهر مشعل الخالدي أيضاً وهو يضع شعراً مستعاراً وبدا شكله كالنساء.

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. أميرة الناصر ومشعل الخالدي في محل باروكات 😂 pic.twitter.com/5UlXUHI6iR — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 16, 2021

أميرة الناصر والنقاب

وكانت أميرة الناصر قد فاجأت مُتابعيها بارتداء النقاب بعد أيام من الحادث الذي تعرضت له مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر (تيك توك)، برفقة زوجها مشعل الخالدي، وهي ترتدي النقاب، وقالت: (جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه في السوق الذي اتضح أنه ليس سوق، بل كانت غيوماً تغطي كل المكان).

وتابعت: (طبعا أنا كنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى نفس ما كنت مع أخي في المنام).

وفي هذه اللحظة قاطعها مشعل الخالدي وسألها: (يعني ما راح تفكي النقاب وتخلعيه لاحقاً؟)، لتجيب الناصر بقولها: (لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه).

وتابعت: (سأظهر عبر تيك توك أيضاً بالنقاب، وأتمنى أن أعتاد عليه، لأن هذه أكيد رغبة أخي رحمه الله).

وسخر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من أميرة ، خاصة أنها ظهرت في بداية المقطع بدون النقاب، وظهرت عبر تطبيق آخر بعد إعلانها بدونه أيضاً.

أميرة الناصر بشعرها الأصفر!

وسبق أن ظهرت أميرة الناصر بدون حجاب لأول مرة في فبراير الماضي، وظهرت حينها بفيديو وهي بشعر أصفر قصير، وتقول: (قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد).

وتابعت أميرة الناصر حينها انتقاد الحجاب قائلة: (الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة).

وبعد يوم فقط، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب وظهرت بفيديو جديد وهي تبكي. وتقول: (أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه).

وتابعت أميرة الناصر: (أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب).

وتوسلت أميرة الناصر متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: (أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله).

https://www.watanserb.com/amp-stories/أميرة-الناصر-تهين-الحجاب-وتظهر-بطريقة/

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