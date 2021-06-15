أميرة الناصر تظهر بشكل غريب بعد يوم فقط من إعلانها ارتداء النقاب
أميرة الناصر
Imageحياتنا

أميرة الناصر تهين الحجاب وتظهر بطريقة عجيبة (نصف لله والآخر لعباده)!

كتب وطن
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نقاب وشعر مكشوف!

وظهرت صورة أميرة الناصر التي انتشرت بشكل واسع ورصدتها (وطن)، وهي ترتدي النقاب، بينما بدا شعرها مكشوفاً، ما جعل شكلها يبدو غريباً جداً، وطريقة حجابها مُتناقضة وغير عادية، حيث غطت وجهها وكشفت الشعر.

ووصف معظم المغردون أميرة الناصر بـ(المجنونة)، واستنكروا استهزائها بالحجاب بتصرفاتها الغريبة، وجاء في التعليقات: (يارب لك الحمد يعني هوس الشهرة يخلي الواحد يسوي بنفسه كذا؟).

استهزاء بالحجاب والدين

ووافقه آخر الرأي وقال: (الله لايجعلني كلب شهرة بهالشكل الله يكون بعون عيالهم).

وكتب آخر: (مختلة).

وطالب آخر بفحص عقلها حرفياً، وقال: (أحد بالله يكشف على عقلها متأكدة فيه شي).

ووافقهم الرأي متابع كتب: (أحد يتبرع لها ويوديها مستشفى الأمراض النفسية).

ورأى آخر أن صورة أميرة الناصر تعكس ثقافة المجتمع السعودي بعد الانفتاح، وكتب: (صورتها تعكس ثقافة المجتمع الحالية).

ووجهت سلوى بن سعود خطابها مباشرة إلى النيابة العامة في السعودية، والأمن العام، وكتبت: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الرجاء منكم القبض على هالاشكال ما يحدث تشويه لسمعه الحجاب والنقاب واستغلاله في أمور الشهرة البغيضة).

وتابعت: (ما حدث لا يرضينا ابدا وكلنا امل فيكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اهانة النقاب والحجاب من هكذا اشخاص توافه نبغا تم القبض).

وألقت أخرى باللوم على طلاب العلم، وقالت: (هذه النتيجة الحرفية للي يسمع لطلاب العلم الي يقدسون النقاب ويخلون الدين والعفة والشرف فيه وكأنه ركن من أركان الإسلام ويتركون بقية العبادات الأهم والعقيدة والتوحيد).

وعبر آخر عن غضبه معتبراً تصرف أميرة الناصر استهزاء بالدين الإسلامي، وكتب: (يا ناس أقسم بالله إني أنقهر قهر لا يعلمه الا الله اذا شفت احد يستهزء بشيء في الدين او يفتي حباً لإثارة الجدل وكسب متابعين على حساب الدين افوض امري الى الله).

 

واستعانت أخرى في تعليقها ببيت شعر للشاعر بهاء الدين زهير، وقالت: (ما العقلُ إلا زينةٌ سبحان مَن أخلاك منهُ قُسمت على الناس العقولُ وكان أمراً غبت عنهُ).

(نص لله ونص لعبدالله)

وسخرت أخرى في تعليقها الذي وجدته الأنسب لوصف تصرف أميرة الناصر: (نص لله ونص لعبدالله).

ووصفتها أخرى بالسفيهة وقالت: (لما السفيه تعطيه تليفون وتفتحله نت وتعطيه الحرية).

وتبين لاحقاً أن أميرة الناصر كانت تتواجد مع زوجها مشعل الخالدي في محل متخصص في بيع الشعر المستعار (الباروكة)، وكانت تُجربها وهي ترتدي النقاب.

كما ظهر مشعل الخالدي أيضاً وهو يضع شعراً مستعاراً وبدا شكله كالنساء.

أميرة الناصر والنقاب

وكانت أميرة الناصر قد فاجأت مُتابعيها بارتداء النقاب بعد أيام من الحادث الذي تعرضت له مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر (تيك توك)، برفقة زوجها مشعل الخالدي، وهي ترتدي النقاب، وقالت: (جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه في السوق الذي اتضح أنه ليس سوق، بل كانت غيوماً تغطي كل المكان).

وتابعت: (طبعا أنا كنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى نفس ما كنت مع أخي في المنام).

وفي هذه اللحظة قاطعها مشعل الخالدي وسألها: (يعني ما راح تفكي النقاب وتخلعيه لاحقاً؟)، لتجيب الناصر بقولها: (لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه).

وتابعت: (سأظهر عبر تيك توك أيضاً بالنقاب، وأتمنى أن أعتاد عليه، لأن هذه أكيد رغبة أخي رحمه الله).

وسخر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من أميرة ، خاصة أنها ظهرت في بداية المقطع بدون النقاب، وظهرت عبر تطبيق آخر بعد إعلانها بدونه أيضاً.

أميرة الناصر بشعرها الأصفر!

وسبق أن ظهرت أميرة الناصر بدون حجاب لأول مرة في فبراير الماضي، وظهرت حينها بفيديو وهي بشعر أصفر قصير، وتقول: (قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد).

وتابعت أميرة الناصر حينها انتقاد الحجاب قائلة: (الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة).

وبعد يوم فقط، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب وظهرت بفيديو جديد وهي تبكي. وتقول: (أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه).

وتابعت أميرة الناصر: (أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب).

وتوسلت أميرة الناصر متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: (أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله).

https://www.watanserb.com/amp-stories/أميرة-الناصر-تهين-الحجاب-وتظهر-بطريقة/

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