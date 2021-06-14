موعد مباراة منتخب فرنسا وألمانيا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي وصيف النسخة الأخيرة من بطولة اليورو منتخب فرنسا أمام منافسه منتخب ألمانيا في مباراة قمة الإثارة والقوية بين المنتخبين العملاقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا.

موعد مباراة منتخب فرنسا وألمانيا

وستقام المباراة بين منتخب فرنسا ” الديوك” وألمانيا “المكاكين” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

Something to put a smile on your face this Monday!

Enjoy behind-the-scenes moments as Les Bleus fine-tune their preparations for @EURO2020 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4IiUwvja9b — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 14, 2021

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب فرنسا وألمانيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب فرنسا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه الألماني في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو، حيث سيكون في حراسة المرمى لوريس.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب ألمانيا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

توني كروس: لسنا بحاجة لإخفاء ذلك، لدينا جودة رائعة في الفريق كما هو الحال مع منتخب فرنسا. سنرى ما سيحدث في النهاية، ترشيحات الناس للمنتخب الفائز قبل البطولة ليس مثيرًا للاهتمام بالنسبة لنا. pic.twitter.com/IjNFucUb1a — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 11, 2021

بينما في خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي: مولر، هافيرتز، جنابري.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة

وتعد المواجهة السادسة بين المنتخبين في كافة المسابقات الدولة، لكنها الأولى في دور المجموعات، ويتساوى الفريقين في النتائج في المواجهات بينهما بفوزين والتعادل في مباراة وحيدة.

الرباعي الفرنسي سيعود لاليانز ارينا معقل نادي بايرن ميونخ لكن هذه المرة مع المنتخب الوطني 🇫🇷 pic.twitter.com/PWxFcYL5Y9 — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) June 14, 2021

ولم يتلقى منتخب فرنسا الخسارة في أخر خمس مباريات خاضها أمام منافسه ألمانيا في الأراضي الألمانية، فقد فاز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، وكذلك التعادل السلبي الأخير في المواجهة الوحيدة السابقة في ميونيخ 2018م.

ومنذ تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2014، فقد فاز منتخب فرنسا في 14 مباراة من أصل 19 مباراة خاضها منتخب الديوك الفرنسي في البطولات الدولية الكبرى.

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