صورة محمد صلاح الأخيرة مع عائلته تنفي شائعات خلافاته مع زوجته

تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح 28 عامًا المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي، مع أفراد أسرته خلال قضائه فترة عطلته بعد انتهاء الموسم الدوري الإنجليزي في بلده مصر.

محمد صلاح والصورة العائلية

وأفاد موقع “اليوم السابع” المصري، أن أسرة نجم فريق ليفربول الإنجليزي موجودة بمنزل العائلة في مصر لقضاء عدة أيام برفقته، قبل عدة اللاعب مرة أخرى إلى إنجلترا من أجل التحضير للموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من عائلة محمد صلاح، بأن اللاعب يتواجد في منطقة الجونة وقيامه بنشر عدد من الصور التي تجمعه مع عدد من الفنانين هو أمر طبيعي، ولا يوجد أي خلافات بين صلاح وزجته بشأن ذلك.

محمد صلاح وحذف صور زوجته

وأثار النجم المصري محمد صلاح في وقت سابق الشكوك لدى جمهوره وعشاقه، بعد قيامه بحذف جميع صور زوجته ماجي صادق عبر حسابه تطبيق “الانستقرام” بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية.

أحمد مجاهد: موقف ضم محمد صلاح من الإنضمام للمنتخب الأولمبي مازال غامضا ونحن نسعى من خلال محاولة أخيرة أن يتواجد اللاعب، لأن تواجد محمد صلاح في الأولمبياد مكسب للبطولة وليس لمنتخب مصر فقط. pic.twitter.com/v5XJzQKEbk — Btolat.com (@Btolat) June 13, 2021

واعتاد المصري صلاح نشر صوره العائلية برفقة زوجته وطفلتيه “مكة” و”كيان”. إلا أنه أخفى صور زوجته بشكل مفاجئ عبر حسابه الشخصي.

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ليتحول الأمر إلى مادة تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الحديث عن انفصال اللاعب المصري محمد صلاح عن زوجته. وهو مجرد كذبة أثارها النشطاء، حيث أن اللاعب لم يقم بحذف صور زوجته عبر حسابه على تطبيق “الفيس بوك”.

قصة الحب الطويلة

وقد تعرف محمد صلاح على زوجته ماجي صادق خلال دراسته في مدرسة ” محمد الطنطاوي” في محافظة الغربية مسقط رأس اللاعب التي ولد وعاش فيها. ليعيش قصة حب استمرت ل 10سنوات.

فيما سافر اللاعب صلاح الذي كان يلعب في صفوف فريق المقاولون العرب من أجل الاحتراف إلى فريق بازال السويسري. ليعود في إجازته عام 2013م ويتم زاوجه من المصرية ماجي صادق.

أطفال محمد صلاح

وأنجب محمد صلاح طفلتين وأطلق على ابنته الأولى اسم “مكة” التي أخذت الصدى الواسع عبر الإعلام والصحافة الإنجليزية، زاد من ذلك بعد انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. ثم أنجب طفلته الثانية “كيان” في عام 2020م.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم المصري صلاح قد تُوج مؤخرًا بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” عن الموسم المنصرم بعد نيله أعلى الأصوات من قبل الجمهور.

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