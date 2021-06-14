بالفيديو: لحظة انفعال زيدان على سؤال صحفي بشأن رسالة وداع ريال مدريد

انفعل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان 49 عامًا، من غضب سؤال وجهه الصحفي سيرجيو كيرونتي العامل في موقع “جول” الإسباني.

أثناء تواجده وعائلته لمشاهدة مباراة رايو فالكانو ضد جيرونا في ذهاب نهائي الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني لدعم ابنه الحارس لوكا زيدان.

زيدان والصحفي كيرونتي

وسأل الصحفي كيرونتي والمدرب الفرنسي زيدان، قائلاً: ” هل اعتمدت إظهار ريال مدريد مخطئًا في رسالتك الوداعية؟”.

Journalist: Did you leave Real Madrid in a bad way? Zidane: Are you still asking the same dumb questions as before? Your job is a disgrace. It's always the same with you. I know you and you know me. Come here, let me talk to you without the cameras.pic.twitter.com/ZZpXrUDALo — Madrid Zone (@theMadridZone) June 13, 2021

وقد قام زيدان بالرد على الصحفي، ” هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة وفي فعل نفس الهراء؟، ليجيب الصحفي مرة أخرى: ” لا.. أنا أسأل فقط عن الرسالة”.

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وقد أثار ذلك غضب زيدان في وجه الصحفي ليقول: ” أنت تطرح نفس الأسئلة الغبية، كما كان من قبل، ما تفعله مخز، ووظيفتك وصمة عار، أنا أعرفك وأنت تعرفني، نفس الشيء يحدث دائمًا”.

وقد ختم زيدان حديثه: ” تعال إلى هنا، دعني أتكلم معك بدون كاميرات”، ليستجيب الصحفي لذلك ويذهب مع زيدان للحديث معه دون ذكر الصحفي أي تفاصيل عما دار بينه وبين زيدان.

زيدان ورسالة الوداع

وودع الفرنسي زيدان جمهور ريال مدريد برسالة شرح الأسباب والدوافع التي أجبرته على استقالته من ريال مدريد الأسبوع الماضي، محملاً إدارة النادي المسؤولية من خلال فقدان الدعم والثقة في فترة الموسم حين كان الفريق يعاني من نتائج سلبية والخروج من الموسم دون حصد أي من الألقاب.

🎥| زين الدين زيدان حاضرًا لمشاهدة أبنه في مباراة رايو فايكانو و جيرونا في نهائي التصفيات النهائية المؤهلة لليغا. pic.twitter.com/a4QO2O36YW — Blancos Global (@Blancos_Global) June 13, 2021

وقد أكدت تقارير إعلامية، أن زين الدين زيدان لن يدرب أي فريق في الموسم المقبل، وينتظر نهاية مونديال قطر 2022، ليخلف الفرنسي “ديدييه ديشامب” في تدريب المنتخب الفرنسي بعد بطولة اليورو الحالية 2020.

ريال مدريد وتعين أنشيلوتي

وقد أعلن إدارة ريال مدريد الإسباني، تعاقدها مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة ثلاثة سنوات، بعد إعلان تقديم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الاستقالة من قيادة تدريب الملكي الإسباني.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق يفقد أعصابه ويهين أحد المراسلين الإسبان بعدما سأله عن الخطاب الوداعي الذي وجهه إلى جماهير الفريق الملكي عبر صحيفة «آس» pic.twitter.com/vuMSJLQSBQ — KoooraWorld (@KoooraWorld) June 14, 2021

نتائج ريال مدريد الموسم المنصرم

واحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الثاني من الترتيب برصيد 84 نقطة، خلال منافسات الموسم المنصرم، خلف فريق أتلتيكو مدريد الذي نجح بالتتويج باللقب لأول مرة منذ عام 2014م.

وخرج فريق ريال مدريد من الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام فريق تشيلسي الذي توج بلقب الأبطال هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز على منافسه مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد.

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