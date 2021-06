بالفيديو: لحظة انفعال زيدان على سؤال صحفي بشأن رسالة وداع ريال مدريد

انفعل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان 49 عامًا، من غضب سؤال وجهه الصحفي سيرجيو كيرونتي العامل في موقع “جول” الإسباني.

أثناء تواجده وعائلته لمشاهدة مباراة رايو فالكانو ضد جيرونا في ذهاب نهائي الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني لدعم ابنه الحارس لوكا زيدان.

وسأل الصحفي كيرونتي والمدرب الفرنسي زيدان، قائلاً: ” هل اعتمدت إظهار ريال مدريد مخطئًا في رسالتك الوداعية؟”.

Journalist: Did you leave Real Madrid in a bad way?

Zidane: Are you still asking the same dumb questions as before? Your job is a disgrace. It's always the same with you. I know you and you know me. Come here, let me talk to you without the cameras.pic.twitter.com/ZZpXrUDALo

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 13, 2021