دبي تستضيف مؤتمر سيدات وأعمال الإسرائيلي لأول مرة دعماً للتطبيع

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه ولأول مرة منذ إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، سيتم تنظيم مؤتمر سيدات وأعمال الإسرائيلي في مدنية دبي.

مؤتمر سيدات وأعمال الإسرائيلي

وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن مؤتمر سيدات وأعمال الإسرائيلي السادس، الذي تنظمه شركة “ساميط إكسبرس” الاسرائيلية سيعقد لأول مرة في دبي من 18 حتى 21 من الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المؤتمر سيكون بمشاركة 250 سيدة إسرائيلية وإماراتية.

وذكرت أن من بين “السيدات الاماراتيات الرياديات، ستشارك ليلى الجسمي رئيسة غرفة التجارة الإماراتية، وهي التي ستدير حلقة نقاش حول التجارة في العصر الجديد”.

كما ستشارك أمينة طاهر، نائبة رئيس التسويق في شركة الطيران الاتحاد، سعاد الشمسي أول مهندسة طيران في الإمارات وغيرهم، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.

"#مؤتمر_سيدات_وأعمال" السادس الذي تنظمة شركة اسرائيلية سيعقد لاول مرة في #دبي من 18 حتى 21 من الشهر الحالي، بمشاركة 250 سيدة من اسرائيل والامارات يشمل سيدات اماراتيات رياديات https://t.co/Q7LATbRf20 — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) June 14, 2021

“سيف القدس” أجلت مؤتمر سيدات وأعمال

ونبهت الصحيفة، أنه كان من المفترض إقامة المؤتمر قبل نحو شهر، لكن عملية “سيف القدس” التي تصدت من خلالها المقاومة لعدوان الاحتلال على غزة والقدس، أدت إلى تأجيله.

وأوضح القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات ايتان نائيه، أن “جزءا من اللقاءات التي تم التخطيط لها ألغيت بسبب الإسرائيليين، بعد إلغاء وتأجيل بعثات لإسرائيليين”.

وأضاف نائيه للصحيفة: “في الإمارات، يتوقعون قدوم وفود ويبادرون هذه الأيام لإقامة مؤتمرات واستضافة بعثات إسرائيلية، ولا يمكن القول إنه لم يطرأ تغيير على الأجواء”.

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وذكر منظمو المؤتمر، أن “الحديث يدور عن المرة الأولى التي تخرج بها النساء خارج إسرائيل، وهذا مؤثر على وجه الخصوص، فورا بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع، قررنا إقامة المؤتمر بالذات في الإمارات”.

وأشار منظمو المؤتمر إلى أن ذلك بسبب أن الإمارات بها نسبه كبيرة من النساء بمناصب كبيرة، إن كان في السلطة أو في قطاع الأعمال، وبذلك يشكلن أرضية لخلق شبكة أعمال نسوية بين دول الخليج وإسرائيل.

وبينت الصحيفة، أن “المواضيع التي ستهتم بها اللجنة هذا العالم ستعلق بسوق العمل، فرص العمل في سوق العقارات، التغييرات والتطوير في عالم التجارة ما بعد كورونا وقضايا إدارية”.

مؤتمر سيدات وأعمال.. مناهضة التطبيع

كشفت تقارير إعلامية إماراتية، تفاصيل ما قالت إنها (تهديدات) وصلت لمئات رجال الأعمال الاماراتيين والعرب المقيمين في الدولة، وذلك من أجل إجبارهم على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.

وقالت مصادر إماراتية إن النظام الإماراتي رصد إحجام عدد كبير من رجال الأعمال عن أي استثمارات أو صفقات تجارية مع الشركات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر، أن ذلك دفع الإمارات إلى توجيه سلسلة تهديدات بفرض عقوبات وتضييق على الممتنعين عن الانخراط في التطبيع الاقتصادي. حسب ما ذكر موقع ( إمارات ليكس)

وشمل ذلك تهديد رجال أعمال إماراتيين بحرمانهم من مزايا التسهيلات المقدمة لهم حكومياً والتضييق على أعمالهم، فيما وصلت حد الترحيل ومصادرة الأموال لرجال الأعمال العرب.

وجاء تحرك النظام الإماراتي بعد شكاوى إسرائيل من أن رجال أعمال إماراتيون يقاومون التطبيع الاقتصادي ويرفضون الدخول في صفقات مع نظرائهم الإسرائيليين.

شكاوى إسرائيلية من تراجع حماس الإماراتيين في التطبيع الاقتصادي

وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن هناك شكاوى في الوسط الإسرائيلي من تراجع حماس الإماراتيين في التطبيع الاقتصادي وإحجامهم عن إبرام صفقات.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاقيات التطبيع، يقول رجال الأعمال الإسرائيليون إن دول الخليج تهدئ من علاقاتها مع إسرائيل، بسبب أحداث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن أحد رجال الأعمال الإماراتيين خاطب نظراءه الإسرائيليين: “لا أريد أن ألتقي بقتلة”.

لكن الصحيفة أبرزت أنه على الصعيد الرسمي، فإن “الاتصالات السياسية الإسرائيلية الإماراتية مستمرة دون مشاكل”.

وحسب الصحيفة فإن “رجال الأعمال الإسرائيليين الناشطين في الإمارات اشتكوا أن التقارب الذي شعروا به منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع أبوظبي في أيلول/ سبتمبر 2020 انتهى”.

وتشير الصحيفة، إلى أن سبب ذلك هو التوترات الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى والحرب على غزة، والتي أدت إلى انتهاء شهر العسل بين الجانبين.

ونقل عن رجل أعمال إسرائيلي نشط للغاية في دبي، وقام بزيارة هناك أكثر من 10 مرات في الأشهر الستة الماضية، أن “هذا التوتر في المنطقة أسفر عن شعوره بكتف بارد من نظرائه الإماراتيين، وفجأة لم يعد لديهم الكثير من الوقت للقائه، ويراوغون ويتهربون منه”، وفق الصحيفة.

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