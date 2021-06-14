المطبع أمجد طه يزعم اتصال نتنياهو بالأمير تميم لمنع هبوط طائرة إسماعيل هنية في الدوحة

حاول المطبع أمجد طه، والذي يعرف نفسه بأنه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، التغطية على سقوط رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بإطلاق شائعات حول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

وزعم أمجد طه أن القاعدة الامريكية في قطر رفضت هبوط طائرة ما أسماه (الإرهابي) إسماعيل هنية في مطار الدوحة.

وأضاف المطبع الاحوازي المدعوم سعودياً وإماراتياً في تغريدة رصدتها “وطن”، القاعدة الأمريكية طلبت النزول في العُديد لوجود شبهات أمنية، واضطرت إلى تغيير المسار ومحاولة العودة إلى مصر”، زاعماً أن نتنياهو على اتصال بتميم طلب ذات المطلب.

عاجل: مصادر تتحدث عن ان القاعدة الأمريكية في قطر رفضت هبوط طائرة الإرهابي اسماعيل هنية(حماس -فلسطين) في مطار الدوحة و طلبت النزول في العُديد لوجود شبهات أمنية. و اضطرت إلى تغيير المسار و محاولة العودة إلى مصر. و نتنياهو على اتصال بتميم طلب ذات المطلب.#امجد_طه pic.twitter.com/JuTWQ2oHEc — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 13, 2021

واستعان أمجد طه، بصورة لرحلة طيران غير واضحة، ولا تظهر أي أدلة على الشائعات التي رواجها لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتناسى المطبع أمجد طه حقيقة أن بنيامين نتنياهو لم يعد يمارس مهامه كرئيس لوزراء إسرائيل منذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على حكومة التغيير الجديدة التي يقودها نفتالي بينيت في أول عامين.

سخرية واسعة من تغريدة المطبع أمجد طه

وسخر رواد مواقع التواصل من أكاذيب المطبع العربي، معتبرين انه يحاول إرضاء ابن زايد لكسب مزيد من المال.

وقال مغرد: “الظاهر أستاذي القدير والحكيم أمجد طه ما كفته المصاري بعد أن تم التقاسم مع باقي أفراد العصابة”.

الظاهر أستاذي القدير والحكيم أمجد طه

ما كفته المصاري

بعد أن تم التقاسم مع باقي

أفراد العصابة — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) June 13, 2021

مغرد آخر فضحه قائلاً: “مع احترامى دى طائرة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى زيارة لقطر”.

مع احترامى

دى طائرة وزير الخارجية المصرى

سامح شكرى فى زيارة لقطر — ĞæⓂæł ℹbřāhįm 🇪🇬 🍁 🏹 (@gml1993zmlk) June 13, 2021

وتساءل آخر: “ولماذا لم تعترضها الطائرات الحربية الامريكية المتواجدة في القاعدة واجبرتها على الهبوط في القاعدة”.

ولماذا لم تعترضها الطائرات الحربية الامريكية المتواجدة في القاعدة واجبرتها على الهبوط في القاعدة 🤨 — أنا : وكفى (@qahtanii16) June 13, 2021

خبير علوم رقمية يكذب أمجد طه

أستاذ العلوم الرقمية مارك أوين جونز، فند في سلسلة تغريدات مزاعم المطبع العربي، قائلاً، وفق ما رصدته “وطن”: “تزعم هذه التغريدة أن القاعدة الأمريكية في قطر رفضت السماح لزعيم حماس إسماعيل هنية بالهبوط في قطر وأن نتنياهو اتصل بتميم للمطالبة بذلك. تستخدم التغريدة بعد ذلك لقطة شاشة لرادار الطيران بدون سياق لمحاولة دعم الاتهام”.

1/2 More fake news. This tweet claims that the American base in Qatar refused to allow Hamas leader Ismail Haniyeh to land in Qatar and that Netanyahu contacted Tamim to demand that. The tweet then uses a flight radar screenshot with no context to try and support the accusation. https://t.co/lFn3t4X81q — Marc Owen Jones (@marcowenjones) June 14, 2021

وأضاف: ” على الرغم من سخافة الادعاء غير المدعوم، والذي يسعى إلى تصوير قطر على أنها تقدم العطاءات الإسرائيلية، كان من المقرر بالفعل أن تطير الطائرة SME266 التي تم التقاطها من القاهرة إلى أبو ظبي في 13 يونيو وفقًا للسجلات!”.

وتابع: “إذا كان هنية حقاً فربما طه يجب أن يشرح سبب توجهه إلى أبوظبي (بالطبع ربما يكون مجرد طائرة خاصة عشوائية) يأتي هذا على ظهر إيصال مزيف من فندق Mandarin Oriental في الدوحة يزعم أن حماس كانت تقيم هناك على حساب كبير منذ أيام”.

3) should explain why he was heading to Abu Dhabi (of course it's probably just a random private jet). This comes on the back of a fake receipt from the Mandarin Oriental Hotel in Doha claiming Hamas had been staying there at great expense for days — Marc Owen Jones (@marcowenjones) June 14, 2021

حدث تاريخي

الجدير ذكره، أن الحلبة السياسية الإسرائيلية تشهد حدث تاريخي بسقوط رئيس حكومتها صاحب المدة الأطول في سدة الحكم بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك، وسط تساؤلات عن انتهاء حقبته أم هي استراحة قصيرة ثم يعود إلى مقعده.

ونتيجة حسابات كثيرة، يبدو أن الفلسطينيين في الوطن والعالم مبتهجون لسقوط نتنياهو، وهذا ما عبر عنه حتى الرئيس محمود عباس خلال لقاء بوفد عن القائمة العربية الموحدة زار المقاطعة في رام الله الأسبوع الماضي.

هو حدث تاريخي في إسرائيل رغم أن حكومتها الجديدة لا تحمل أي جديد حيال الصراع مع الشعب الفلسطيني والاحتلال والاستيطان.

مع ذلك يعتبر الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2021 يوما تاريخيا في السياسة الإسرائيلية يذكّر بأيام مشهودة منذ قيام حكومة الاحتلال الأولى عام 1949 غداة النكبة الفلسطينية.

ويأتي ذلك لعدة عوامل، منها سقوط نتنياهو الذي بدا حكمه بفعل طوله وكأنه حكم ملكي، فهو ينزل عن المسرح بعد رئاسة الوزراء على التوالي منذ 2009.

وفي جعبة نتنياهو قبل ذلك ثلاث سنوات في سدة الحكم في ولايته الأولى بعدما تغلب في انتخابات مباشرة على رئيس الوزراء الراحل ومرشح حزب “العمل” شيمون بيريز في مايو/ أيار 1996.

سقوط بعد ترامب بستة أشهر

ويُعتبر سقوط نتنياهو الذي يعقب سقوط حليفه الكبير دونالد ترامب بستة شهور، حدثا تاريخيا؛ لأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي بقي في منصبه رغم توجيه لوائح اتهام خطيرة بالفساد بحقه، وما زالت محاكمته جارية، بخلاف رؤساء حكومات سابقين استقالوا على خلفيات مشابهة، منهم سلفه إيهود أولمرت، وقبلهما اسحق رابين لمجرد الكشف عن وجود حساب ممنوع قانونيا بالدولار لزوجته في مصرف أمريكي رغم عدم وجود مبالغ كبيرة فيه.

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