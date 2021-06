المطبع أمجد طه يزعم اتصال نتنياهو بالأمير تميم لمنع هبوط طائرة إسماعيل هنية في الدوحة

حاول المطبع أمجد طه، والذي يعرف نفسه بأنه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، التغطية على سقوط رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بإطلاق شائعات حول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

وزعم أمجد طه أن القاعدة الامريكية في قطر رفضت هبوط طائرة ما أسماه (الإرهابي) إسماعيل هنية في مطار الدوحة.

وأضاف المطبع الاحوازي المدعوم سعودياً وإماراتياً في تغريدة رصدتها “وطن”، القاعدة الأمريكية طلبت النزول في العُديد لوجود شبهات أمنية، واضطرت إلى تغيير المسار ومحاولة العودة إلى مصر”، زاعماً أن نتنياهو على اتصال بتميم طلب ذات المطلب.

واستعان أمجد طه، بصورة لرحلة طيران غير واضحة، ولا تظهر أي أدلة على الشائعات التي رواجها لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: شيخ قطري ساخراً من رحيل نتنياهو: ذهب وراء ترامب وسترحل معه أنظمة عربية

وتناسى المطبع أمجد طه حقيقة أن بنيامين نتنياهو لم يعد يمارس مهامه كرئيس لوزراء إسرائيل منذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على حكومة التغيير الجديدة التي يقودها نفتالي بينيت في أول عامين.

وسخر رواد مواقع التواصل من أكاذيب المطبع العربي، معتبرين انه يحاول إرضاء ابن زايد لكسب مزيد من المال.

وقال مغرد: “الظاهر أستاذي القدير والحكيم أمجد طه ما كفته المصاري بعد أن تم التقاسم مع باقي أفراد العصابة”.

مغرد آخر فضحه قائلاً: “مع احترامى دى طائرة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى زيارة لقطر”.

وتساءل آخر: “ولماذا لم تعترضها الطائرات الحربية الامريكية المتواجدة في القاعدة واجبرتها على الهبوط في القاعدة”.

أستاذ العلوم الرقمية مارك أوين جونز، فند في سلسلة تغريدات مزاعم المطبع العربي، قائلاً، وفق ما رصدته “وطن”: “تزعم هذه التغريدة أن القاعدة الأمريكية في قطر رفضت السماح لزعيم حماس إسماعيل هنية بالهبوط في قطر وأن نتنياهو اتصل بتميم للمطالبة بذلك. تستخدم التغريدة بعد ذلك لقطة شاشة لرادار الطيران بدون سياق لمحاولة دعم الاتهام”.

1/2 More fake news. This tweet claims that the American base in Qatar refused to allow Hamas leader Ismail Haniyeh to land in Qatar and that Netanyahu contacted Tamim to demand that. The tweet then uses a flight radar screenshot with no context to try and support the accusation. https://t.co/lFn3t4X81q

وأضاف: ” على الرغم من سخافة الادعاء غير المدعوم، والذي يسعى إلى تصوير قطر على أنها تقدم العطاءات الإسرائيلية، كان من المقرر بالفعل أن تطير الطائرة SME266 التي تم التقاطها من القاهرة إلى أبو ظبي في 13 يونيو وفقًا للسجلات!”.

وتابع: “إذا كان هنية حقاً فربما طه يجب أن يشرح سبب توجهه إلى أبوظبي (بالطبع ربما يكون مجرد طائرة خاصة عشوائية) يأتي هذا على ظهر إيصال مزيف من فندق Mandarin Oriental في الدوحة يزعم أن حماس كانت تقيم هناك على حساب كبير منذ أيام”.

3) should explain why he was heading to Abu Dhabi (of course it's probably just a random private jet). This comes on the back of a fake receipt from the Mandarin Oriental Hotel in Doha claiming Hamas had been staying there at great expense for days

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) June 14, 2021