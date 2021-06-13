ميار الببلاوي تخضع لعملية جراحية ونجلها ينشر صورتها على سرير المستشفى

خضعت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي إلى عملية جراحية في أحد مستشفيات مصر الكبرى.

وأعلن ابن ميار الببلاوي النبأ حين نشر صورة والدته عقب خضوعها للعملية مباشرة، عبر حسابه على (فيسبوك)، وكتب: (الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة شكرا يا رب).

وسبق أن خرجت ميار الببلاوي بفيديو عبر خاصية البث المباشر على (فيسبوك)، وثقت خلاله استعدادها لدخول العملية الجراحية التي لم يعرف طبيعتها.

ميار الببلاوي إلى العناية المركزة بأمريكا

وفي نوفمبر الماضي، أعلن نجل ميار الببلاوي تعرض والدته لأزمة صحية استدعت دخولها العناية المركزة في أحد مستشفيات أمريكا حيث كانت تتواجد حينها.

وكتب ابن ميار الببلاوي حينها عبر حساب والدته على (فيسبوك): (أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم).

ولم يوضح نجل ميار الببلاوي في حينها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها أثناء سفرها إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة في القلب.

(وفاة ميار الببلاوي) تثير غضبها

هذا وقد انتشرت شائعات حول وفاة ميار الببلاوي وقتها، ما أثار غضبها، وخرجت ردت عليها عبر (فيسبوك).

وقالت حينها الإعلامية المصرية: (لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته).

وتابعت: (اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد).

أزمة ميار الببلاوي ونشوى مصطفى

وفي سياق آخر، نشأت أزمة حادة بين ميار الببلاوي والممثلة المصرية نشوى مصطفى في إبريل الماضي.

وكانت بداية الأزمة حين كتبت نشوى مصطفى منشوراً عبر حسابها على (فيسبوك) قالت فيه: (السنة اللي فاتت في نفس التوقيت، زميلة عزيزة محجبة قالت نصا: أي ممثل بيشتغل في رمضان حرام عليكم سيبولنا رمضان نتعبد فيه.. واستعدت الناس على زمايلها اللي بيمثلوا مسلسلات رمضان، وزعلت مني لما دخلت عاتبتها).

وتابعت: (الدهشة إنها السنة دي مشتركة في مسلسل بتمثله دلوقتي هيتذاع في رمضان، ربنا يوفقها، أكيد هي حرة بس فكرة تغيير المواقف حسب المصلحة لفت نظري).

وردت ميار الببلاوي على نشوى مصطفى بطريقة غير مباشرة دون ذكر اسمها، وقالت: (اتفاجئت من بعض المتابعين ليّا على فيسبوك بعتولي اسكرينة بكلام منشور من زميلة محترمة بتروج إشاعة معرفش إيه مصدرها، ولأن مش متابعاها للأسف مخدتش بالي).

وأضافت ميار الببلاوي حينها: (أنا معرفش هي بتتكلم عن إيه، بس أنا لا تعليق، ولازم كلنا نفهم أن محدش بياخد رزق حد وكله بإيد ربنا، واحتراما لروح الزمالة اللي بينا والأيام الفضيلة اللي إحنا فيها لا تعليق على كلامك وأتمنالك الهداية).

ميار الببلاوي تسخر من دينا

وسبق أن سخرت ميار الببلاوي من الفنانة دينا حين نشرت تصريحاً قالت فيه: (مضطرين ننزل نصور مسلسلات رمضان.. واللوكيشن كله كمامات ومطهرات).

لترد ميار الببلاوي حينها ساخرة: (بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر إنكم مصممين تضيعوه علينا، كأن رمضانكم غير رمضانا، استغفر الله).

وتابعت ميار حينها: (كان رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي أغضب ربنا علينا، العمرة اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت، رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم، حتى لو صحابي هيزعلوا مني، بس ربنا بيقولكم سيبوا رمضان لأهل رمضان، اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء، مين معايا يا جماعة؟).

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وانتقدت نشوى مصطفى حينها هجوم ميار الببلاوي على دينا، وكتبت: (ودي زميلة ممثلة ومش معتزلة على فكرة لأن قريب كانت بتمثل عادي، والأخت مش عارفة إنه حرام تغتاب زميلة ليها وحاطة صورتها.. لا حول ولا قوة إلا بالله).

ووجهت نشوى مصطفى كلامها مباشرة لميار الببلاوي وكتبت: (هو أنتي يا ميار اعتزلتي التمثيل؟ أصلك لحد قريب كنت عارفة أنك بتمثلي عادي حتى لو في رمضان.. وبعدين الممثلين يضيعوا عليكي رمضان ليه؟ أنتي عاقلة بالغة، وبعدين يا ستي اجتهدي وقاومي زمايلك الشياطين اللي بيلهوكي عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الأشرار.. يا ميار حرام تستعدي الناس على زمايلك وتقولي للناس مين معايا).

وتابعت: (عيب والله ده أنتي كلتي معاهم عيش وملح، ادعي بالهداية لكن غيبة ونميمة لأ، كوني قدوة وسيبك من لّم اللايكات، وادعي ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك، غفر الله لنا ولكي، وعلى فكرة شيلي صورة دينا علشان حرام عليكي ده بيسمى في الإسلام غيبة لأنها ماتعرفش أنك حاطة صورتها، وبعدين اتقي مكر الله يا ميار إن مكر الله شديد، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى).

المفارقة أن ميار الببلاوي شاركت في مسلسل (أهل الوادي) 2021.

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