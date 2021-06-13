مباراة منتخب البرازيل وفنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا
مباراة منتخب البرازيل وفنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا
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موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا اليوم والقنوات الناقلة

كتب وطن
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تفتتح بطولة كوبا أمريكا القارية بأولى المواجهات القوية بين البلد المستضيف البرازيل أمام منافسه الضيف فنزويلا مساء اليوم الأحد، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب ” ماني جارينشا” الوطني.

موعد مباراة منتخب البرازيل وفنزويلا

وستقام المواجهة الافتتاحية لبطولة “كوبا أمريكا” بين منتخب البرازيل “السامبا” ونظيره فنزويلا في تمام الساعة الثانية عشر مساءً عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الواحدة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين في افتتاح البطولة عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.
وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أولى مواجهات افتتاح بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها دولة البرازيل وسط تعليمات مشددة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا داخل البلاد، المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيدخل المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة متوقعة أمام منافسه الضيف فنزويلا، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من، تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.
أما في هجوم الفريق، اللاعب نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب فنزويلا

وسيخوض مدرب المنتخب الفنزويلي ” جوزيه بيزيرو” مباراة قوية في أولى مباريات افتتاح بطولة كوبا أمريكا أمام المنافس منتخب البرازيل بتشكيلة متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى ويلكير فارينييز.

وفي خط الدفاع سيكون، روبرتو روزاليس، يوردان أوسوريو، لويس ماغو، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من، يفيرسون سوتيلدو، توماس رينكون، خوانبي، جونيور مورينو.
وفي هجوم تشكيلة المنتخب الفنزويلي، سيلعب كلاً من، سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، داروين ماتشيس.

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