موعد مباراة إسبانيا ضد السويد في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

يترقب عشاق وجماهير منتخب إسبانيا إلى المواجهة الأولى لمنتخب بلادهم القوية أمام نظيره السويد، ضمن منافسات بطولة اليورو 2020، والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين على ملعب “لاكارتوخا”.

موعد مباراة منتخب إسبانيا والسويد

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين منتخب إسبانيا والسويد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب إسبانيا والسويد عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية في المواجهة الأولى أمام منافسه منتخب السويد، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

وسيلعب في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، بينما في مركز الوسط سيكون كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا.

📸 ¡¡EMPEZAMOS A ENTRENAR EN LA CARTUJA!! 💪🏻 Los jugadores españoles salen con el mejor ánimo para ejercitarse en la previa del partido ante Suecia. 😜 ¡¡Esto ya huele a #EURO2020!!#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Lhx5ZpiX3L — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2021

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس، وسيغيب عن المباراة كلاً من: بوسكيتس ودييجو يورينتي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب السويد

وسيلعب المدرب “يانه أندرسون” 58 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى روبين أولسين.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: لودويج أوجوستينسون، ماركوس دانيلسون، فيكتور لينديلوف، ميكائيل لوستيج، بينما في مركز الوسط سيأتي كلاً من: إيميل فوشبيري، كريستوفر أولسون،ألبين إيكدال، فيكتور كلايسون.

وسيكون في هجوم الفريق الثنائي، ألكساندر إيزاك، ماركوس بيرج، وسيغيب عن المباراة كولوسيفسكي وسفانبيرج بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما وخرج النجم السويدي إبرا إبراهيموفيتش من القائمة بسبب الإصابة التي منعته من المشاركة في بطولة اليورو.

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