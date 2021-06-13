كاتب مصري عن خسارة نتنياهو منصبه:” التصويت في تل أبيب والصويت في أبو ظبي”

سخر الكاتب المصري البارز جمال سلطان، من خسارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصبه، وتفوق نفتالي بينت عليه والذي حاز ثقة الكنيست وسيشكل الحكومة الجديدة بعدما حصل على تأييد 60 عضوا ليشكل بذلك الحكومة 36 في تاريخ دولة الاحتلال.

وربط جمال سلطان في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) بين خسارة نتنياهو وعلاقة رئيس الاحتلال السابق الوطيدة بزعماء خليجيين عقب التطبيع على رأسهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

التصويت في تل أبيب ، والصويت في أبو ظبي !#نتانیاهو — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 13, 2021

وكتب ما نصه ساخرا:”التصويت في تل أبيب ، والصويت في أبو ظبي.. نتنياهو”.

حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة نفتالي بينت تنال ثقة الكنيست

هذا ونالت حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة نفتالي بينت، ثقة الكنيست الإسرائيلي، حيث حصلت اليوم، الأحد، على تأييد 60 عضوا ومعارضة 59 نائبا، لتصبح الحكومة 36 في تاريخ دولة الاحتلال.

وذلك بعد خمس ساعات من المداولات والخطابات لمختلف ممثلي الكتل الحزبية في الكنيست.

وكانت مراسم تنصيب الحكومة الجديدة قد بدأت في الرابعة من بعد ظهر اليوم بكلمة من رئيس الحكومة قاطعها وزراء وأعضاء معسكر زعيم المعارضة حاليًّا، بنيامين نتنياهو.

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وتعهد نفتالي بينت بأن حكومته ستعزز الاستيطان في كل نواحي “أرض إسرائيل”، والحفاظ على ما أسماه بالمصالح القومية في مناطق “ج” من الضفة الغربية، لمراقبة ومنع البناء الفلسطيني “غير القانوني”، بحسب زعمه.

إلى ذلك، قال بينت إن حكومته ستعارض الاتفاق النووي الجديد مع إيران، ولن تسمح بأن تمتلك إيران قوة نووية. وشدد بينت على أجندة داخلية، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة المتفق عليها بين مختلف أحزاب الائتلاف الحكومي.

في المقابل، هاجم نتنياهو، في خطابه الذي دام أكثر من 35 دقيقة، الحكومة الجديدة، واصفا إياها بأنها حكومة يسارية وخطيرة.

وشن نتنياهو هجوما على نفتالي بينت وحكومته، متهما الأخير بأنه لن يكون قادرا على مواجهة الضغوط الدولية والأميركية؛ لا في الملف الإيراني ولا في ملف الاستيطان.

وكشف أنه رفض مؤخرا طلبا أميركيا بإبقاء الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة سرية وعدم نشرها على الملأ، لكنه، أي نتنياهو، رفض ذلك وقال إن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لمنع إيران من امتلاك القوة النووية، ولو كلف ذلك احتكاكا مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك استعرض نتنياهو إنجازاته خلال تبوئه منصب رئيس الحكومة على مدار 12 عاما الأخيرة، وأهمها “بناء القوة الإسرائيلية ورفض عقيدة اليسار بالتنازل وإقامة دولة فلسطينية، واعتماد عقيدة السلام مقابل السلام” التي جسدتها اتفاقيات التطبيع مع دول عربية في الخليج.

وأشار نتنياهو إلى أن دول الخليج، على ضوء معارضة إسرائيل للاتفاق النووي ولتمدد القوة الإيرانية، باتت تعتبر إسرائيل قوة إقليمية حامية لها أيضا في وجه إيران، خصوصا بعد أن اقتنعت إدارة ترامب بالموقف الإسرائيلي وانسحبت من الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد نتنياهو أنه سيبقى على رأس المعارضة، ولن يوفر جهدا لإسقاط حكومة بينت، قائلا في النهاية لأنصاره “سنعود للحكم وفي أسرع مما تتصورون”.

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