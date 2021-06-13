صورة محمد رمضان وهو يحتضن فتاة بطريقة جريئة تثير ضجة واسعة!

عاد الفنان المصري محمد رمضان إلى إثارة الجدل مرة أخرى، وذلك بعد نشره صورة له وهو يحتضن فتاة بطريقة جريئة.

ونشر محمد رمضان صورة عبر صفحته الرسمية على (انستجرام)، ظهر خلالها يحتضن فتاة يبدو أنها موديل كليبه الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة.

وعلق محمد رمضان على الصورة بالقول: (قريباً، ثابت، ثقة في الله نجاح).

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وسبق أن نشر محمد رمضان صورة تجمعه بنفس الموديل أيضاً، والتي ظهرت وهي ترتدي بنطالاً جريئاً، ما دفع الجمهور لانتقاده.

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محمد رمضان (ثقة في المُخرج)

وجاء في التعليقات: (بصراحة قلبك عامر بالإيمان هذا المنظر ليس ثقة في الله بل ثقة في المخرج).

وهاجمه آخر بسبب الصورة قائلاً: (الله لا يرفعلك راية ولا يحققلك غاية).

واستنكرت أخرى أن يُطلق عبارته الشهيرة (ثقة في الله) على هذا المشهد، وكتبت: (ثقة في الله مش بهذه الكيفية نساء وغناء).

ووافقها آخر الرأي وكتب: (ثقة في الله وانت حاضن وحدة).

وسخرت أخرى قائلة: (ايوة ودى لاقيتها فين يعنى ؟ وبعدين ايدك يافنان).

مصمم أزياء محمد رمضان يفضحه

وكان محمد رمضان قد وقع قبل أيام في أزمة جديدة بعد أزمته مع الإعلامي المصري عمرو أديب، والتحفظ على أمواله من قبل الدولة.

حيث تعرض محمد رمضان للهجوم من قبل مصمم أزياءه أشرف فجلة، والذي أعلن عزمه التقدم ببلاغ رسمي ضد الفنان بسبب ديون مستحقة له.

وقال فجلة في تصريحات صحفية إن محمد رمضان يتهرب من سداد مستحقات مالية له مقابل تصميم ملابس قبل عامين.

وأكد مصمم الأزياء أنه انتظر قرابة شهر ونصف بعدما بث أول فيديو يطالب فيه محمد رمضان بأمواله وسداد مستحقاته، بناء على رغبة مجموعة من الوسطاء لكن دون جدوى.

كما أكد أيضاً أشرف فجلة أن رمضان يتجاهله ويماطل في السداد، وأنه بعد نشر الفيديو الأول تواصل معه مدير أعمال الفنان، مؤكدا أن أمواله ستكون لديه في غضون يومين بعد الانتهاء من تصوير آخر حلقات مسلسل “موسى” الذي عرض في رمضان الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبعد أسبوعين، تفاجأ أشرف فجلة بأحد المقربين من محمد رمضان يتواصل معه مجدداً، ويؤكد له أن الفنان لا يزال يقوم بالتصوير لأعمال أخرى، وسيتواصل معه شخص يدعى عبد الغني، مدير حسابات الفنان لتسوية الأمر.

وحددوا له موعداً كأقصى مهلة لسداد الأموال، لكنها انتهت مؤكداً أن رمضان يماطل في منحه مستحقاته بحجة انشغاله.

وبعد انتشار القصة على وسائل الإعلام، أعلن أشرف فجلة انتهاء أزمة مستحقاته وحصوله على الأمول من رمضان أخيراً بعد انتظار عامين.

وسبق أن كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل القرار الصادر قبل أسبوعين بالتحفظ على أموال محمد رمضان، بعدما خرج الأخير في فيديو يعلن ذلك وأحدث ضجة كبيرة.

و قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه (لا اختصاص للنيابة العامة) في هذا الشأن.

وجاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.

فيما قال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي في تصريحات لوسائل إعلام، إن ما حدث بالضبط هو أنه (تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر).

وحسب المصدران فإن القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به.

ولكن متعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل.

وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.

من جانبه، قال المصدر المصرفي إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.

وفاجأ الفنان رمضان حينها جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى رمضان المكالمة التي حدثت بينه وبين البنك قائلا: (صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك.)

وتابع:(رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي اد فلوسي اللي في البنوك ومستورة.)

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