“شاهد” منتخب البرازيل يفتتح بطولة كوبا أمريكا بفوز كبير على فنزويلا

افتتح منتخب البرازيل أولى المواجهات من بطولة كوبا أمريكا، بتحقيق الفوز على منافسه الضيف فنزويلا بثلاثية نظيفة دون رد، في مباراة قوية جمعت كلا الفريقين على ملعب ماني جارينشا” الوطني.

أهداف منتخب البرازيل

وأحرز المدافع البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة ال23 هدف التقدم في شباك مرمى فنزويلا بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى الفريق المنافس، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب السامبا بهدف نظيف دون رد.

وعاد المنتخب البرازيلي للتسجيل مع مجريات أحداث الشوط الثاني عن طريق النجم نيمار في الدقيقة ال64 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

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بينما جاء الهدف القاتل في الدقيقة ما قبل الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي من اللقاء الأول من المباراة بهدف رائع بواسطة غابرييل باربوسا، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة.

القائمة الرسميه للمنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا pic.twitter.com/scpPQqX8V7 — Brazili 🇧🇷 🌠🌠🌠🌠🌠 (@Brazili9999) June 9, 2021

وقد شهدت المباراة السيطرة والاستحواذ من قبل منتخب البرازيل “السامبا” المستضيف لبطولة كوبا أمريكا المؤجلة، منذ صيف عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا.

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف فنزويلا، حيث كان في حراسة المرمى أليسون.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من، تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق، جاء كلاً من اللاعب نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب فنزويلا

ولعب مدرب المنتخب الفنزويلي ” جوزيه بيزيرو” مباراة قوية في أولى مباريات افتتاح بطولة كوبا أمريكا أمام المنافس منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى ويلكير فارينييز.

🚨رسمياً🚨: منتخب فنزويلا يعلن إستدعاء 15 لاعب لـ بطولة كوبا امريكا لتعويض اللاعبين المصابين بـ كورونا . pic.twitter.com/TDLLYxMkMC — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) June 12, 2021

وفي خط الدفاع جاء روبرتو روزاليس، يوردان أوسوريو، لويس ماغو، أما في خط الوسط لعب كلاً من، يفيرسون سوتيلدو، توماس رينكون، خوانبي، جونيور مورينو.

وفي هجوم تشكيلة المنتخب الفنزويلي، لعب كلاً من، سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، داروين ماتشيس.

ترتيب المجموعة الأولى

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب البرازيل برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب كولومبيا.

– نيمار في بطولة كوبا أمريكا 🇧🇷: • 2 مشاركات (2011 , 2015) 🏆

• 6 مباريات 👕

• 3 أهداف ⚽️

• 1 أسيست 👟 pic.twitter.com/6lj7vygOeT — نيمار بالعربي | neymararabic (@neymararabe10) June 13, 2021

ويأتي في المركز الثاني منتخب البيرو أما في ثالث الترتيب جاء منتخب الإكوادور، وجاء في أدنى ترتيب المجموعة منتخب فنزويلا بدون أي نقاط.

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