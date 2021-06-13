راموس يتلقى اتصالاً من المدرب مورينيو .. ماذا طلب الأخير منه؟!

كشفت صحيفة إسبانية عن تلقي قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس 35 عامًا، اتصالًا مفاجئًا من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي في الانضمام إلى فريقه.

راموس وتفاصيل مكالمة مورينيو

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن اتصال دار بين المدرب مورينيو وراموس، حيث طلب مورينيو انضمام اللاعب إلى صفوف فريق روما الإيطالي “الذئاب” في صفقة الانتقال الحر من فريقه الحالي ريال مدريد.

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وذكرت الصحيفة، إلى أن رغبة راموس لا تزال في عدم الرحيل عن فريقه ريال مدريد من خلال التوصل لاتفاق حول عقد جديد مع إدارة ريال مدريد الإسباني.

شروط راموس لتجديد عقده

وقد طلب الإسباني راموس قائد فريق ريال مدريد التجديد الموافقة على التجديد لموسمين قادمين وليس لموسم وحيد، إلى جانب عدم موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 10% مع إدارة الفريق.

🇪🇸 ABC | تم اتخاذ القرار من قبل ريال مدريد وفلورنتينو بيريز. • فلورنتينو بيريز يرغب في التحدث مع سيرخيو راموس من أجل تنظيم حفل وداع يليق في سيرخيو راموس خلال شهر يونيو. • فكرة ريال مدريد هي أن يلتقط راموس صورًا مع الألقاب التي حققها وهي 22 لقبًا. pic.twitter.com/bn03FbqlQN — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 6, 2021

راموس وعرض مانشستر سيتي

وأفادت شبكة “ESPN” الأمريكية في تقرير نشرته في وقت سابق، وفقا لمصدر لها في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد عرض على الإسباني سيرخيو راموس الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث حسب مستواه.

وأردفت الشبكة، “نادي مانشستر سيتي عرض على اللعب بعد قضائه موسمين مع الفريق بالتعاقد موسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي أحد مجموعة سيتي”.

🚨 الديبورتيفو كواترو | أنهى ريال مدريد رحلة سيرجيو راموس في النادي ويستعد بالفعل لوداع كبير لهُ. pic.twitter.com/La92EfjQAf — Insider Real (@RMCFarab) June 7, 2021

ولم تكشف الشبكة الأمريكية عن تفاصيل العرض المالي الذي سيتعاقد به راموس مع نادي مانشستر سيتي، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي في حال في التوصل لاتفاق مع فريق ريال مدريد.

الطلب الغريب

ويعد طلب مورينيو من قراره من اللاعب راموس من الانضمام إلى فريق روما الإيطالي غريبًا، فقد سبق وأن حدثت العديد من الخلافات بينهما عندما كان المدرب مورينو يعمل في فريق ريال مدريد خلال الفترة 2010-2013، وفق تقارير صحفية.

حسب ESPN : هناك منافسة شرسة بين كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لضم راموس . pic.twitter.com/9GwaY5aZ4K — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 6, 2021

وينتهي عقد الإسباني راموس مع فريق ريال مدريد نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، حيث أن اللاعب لم يشارك كثيرًا مع الفريق الملكي الإسباني بسبب تعرضه للإصابات المتكرر وإصابته بفيروس كورونا.

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