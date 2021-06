إليسا حديث الجمهور بعد عملية تجميل أعادتها شابة عشرينية مرة أخرى!

تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أحدث صورها التي شاركتها مع جمهورها، وكشفت عن تغيير كبير في ملامحها.

ونشرت إليسا صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وأرفقته بتعليق قالت فيه: (أعد الأيام حتى يلتم شملي مرة أخرى وأغني مع جمهوري السعودي، في رياض اللطيفة).

وبدت اليسا في الصورة وكأنها شخص آخر، كما ظهرت أصغر من عمرها الحقيقي بكثير، وهو ما أثار الجدل بين جمهورها.

وربط البعض صورة اليسا وشكلها الجديد بما قالته الإعلامية اللبنانية حول إجراء إحدى الفنانات لعملية شد لوجهها، جعلتها تعود ابنة العشرين مرة أخرى.

وكتبت هنادي عيسى حينها عبر حسابها على (تويتر): (وصلتني معلومات اكيدة ان نجمة لبنانية من الصف الاول اجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عاما).

وتابعت في تغريدة أخرى: (قبل ما تحذروا اطلالة النجمة اليسا غدا في برنامج أغاني من حياتي، صورت قبل ان تجري عملية شد الوجه والنتيجة رائعة وكل من رآها تغزل بجمالها وطبعا هذه العملية ليست عيبا بل امر جيد).

وبعد نشر إليسا لصورتها، عادت هنادي عيسى وأكدت أنها تقصدها، ونشرت صورتها مرة أخرى وعلقت: (هذا وجه إليسا الجديد بعد العملية، جميل جداً، أحببته).

بينما هاجم الإعلامي السوري خضوع إليسا لعملية تجميل جعلتها في نظره تبدو مثل الممثلات الأخريات.

وكتب عبر حسابه على (فيسبوك): (الله وكيلكم ما عاد عرفنا اليسا من اصاله من احلام من انغام من ام تحسين من فطوم حيص بيص، الله يخرب بيت الي اخترع عمليات التجميل والشد و تغيير الشكل).

وتابع معرفاً جمهوره على صاحبة الصورة: (ما علينا هي هلق اليسا باخر اصدار يونيو ٢٠٢١… عم يقولو في اصدار كمان جديد بيوليو ٢٠٢١، يا مغيث).

وأكد بعض متابعو اليسا أنهم لم يعرفوها لولا أنها نشرت بنفسها الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليقات: (تخيلي ماعرفتها الا من الاسم والله، تغيرت صح ولا انا فيني شي؟).

وكتبت أخرى: (اذا مش فلاتر بتكون عملية، بس عن جد حكيم شاطر وانشالله يكون قدر شال هالاعواجاج على ناحية تمك، بدنا فيديو تنشوفك live اذا عجبني الشغل راح اخود منك اسم الجراح التجميلي، معي مصاري).

بينما شبهها آخرون بأحلام ودينا بياعة، فجاء في التعليقات: (هي إليسا قلبت ع احلام كده ليه)، (فكرتها ديما بياعه، ولا بتشبه حالها ،المكياج متغير عليها).

هذا وتستعد إليسا لحفلها الغنائي الذي يجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض في السعودية، وذلك يوم الخميس 17 يونيو الجاري الساعة العاشرة مساءً.

الجدير ذكره، أنه في وقت سابق، وقع صدام كلامي على تويتر، بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعدما أثاره تعليق لأحد معجبيها يطالب فيها آل الشيخ باستضافتها للغناء في موسم الرياض للترفيه والسياحة.

والبداية كانت بتعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها باستضافتها في موسم الرياض، قائلا: (أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر).

وردت اليسا على التعليق، قائلة: (عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه).

