إليسا حديث الجمهور بعد عملية تجميل أعادتها شابة عشرينية مرة أخرى!

تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أحدث صورها التي شاركتها مع جمهورها، وكشفت عن تغيير كبير في ملامحها.

ونشرت إليسا صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وأرفقته بتعليق قالت فيه: (أعد الأيام حتى يلتم شملي مرة أخرى وأغني مع جمهوري السعودي، في رياض اللطيفة).

وبدت اليسا في الصورة وكأنها شخص آخر، كما ظهرت أصغر من عمرها الحقيقي بكثير، وهو ما أثار الجدل بين جمهورها.

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وربط البعض صورة اليسا وشكلها الجديد بما قالته الإعلامية اللبنانية حول إجراء إحدى الفنانات لعملية شد لوجهها، جعلتها تعود ابنة العشرين مرة أخرى.

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عملية شد وجه كامل

وكتبت هنادي عيسى حينها عبر حسابها على (تويتر): (وصلتني معلومات اكيدة ان نجمة لبنانية من الصف الاول اجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عاما).

ايضا وصلتني معلومات اكيدة ان نجمة لبنانية من الصف الاول اجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عاما — hanadi issa (@hanadiissa11) May 23, 2021

وتابعت في تغريدة أخرى: (قبل ما تحذروا اطلالة النجمة اليسا غدا في برنامج أغاني من حياتي، صورت قبل ان تجري عملية شد الوجه والنتيجة رائعة وكل من رآها تغزل بجمالها وطبعا هذه العملية ليست عيبا بل امر جيد).

قبل ما تحذروا اطلالة النجمة #اليسا غدا في برنامج #اغاني_من_حياتي صورت قبل ان تجري عملية شد الوجه والنتيجة رائعة وكل من رآها تغزل بجمالها وطبعا هذه العملية ليست عيبا بل امر جيد — hanadi issa (@hanadiissa11) May 25, 2021

وبعد نشر إليسا لصورتها، عادت هنادي عيسى وأكدت أنها تقصدها، ونشرت صورتها مرة أخرى وعلقت: (هذا وجه إليسا الجديد بعد العملية، جميل جداً، أحببته).

This is the new face of #elissah after the operation very nice i like it pic.twitter.com/NnUVSiSYrQ — hanadi issa (@hanadiissa11) June 12, 2021

(إليسا بآخر إصدار)

بينما هاجم الإعلامي السوري خضوع إليسا لعملية تجميل جعلتها في نظره تبدو مثل الممثلات الأخريات.

وكتب عبر حسابه على (فيسبوك): (الله وكيلكم ما عاد عرفنا اليسا من اصاله من احلام من انغام من ام تحسين من فطوم حيص بيص، الله يخرب بيت الي اخترع عمليات التجميل والشد و تغيير الشكل).

وتابع معرفاً جمهوره على صاحبة الصورة: (ما علينا هي هلق اليسا باخر اصدار يونيو ٢٠٢١… عم يقولو في اصدار كمان جديد بيوليو ٢٠٢١، يا مغيث).

وأكد بعض متابعو اليسا أنهم لم يعرفوها لولا أنها نشرت بنفسها الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليقات: (تخيلي ماعرفتها الا من الاسم والله، تغيرت صح ولا انا فيني شي؟).

سالي تخيلي ماعرفتها الا من الاسم والله 😭😭 تغيرت صح ولا انا فيني شي؟ — لينا ✨ (@lina_hrb32) June 12, 2021

وكتبت أخرى: (اذا مش فلاتر بتكون عملية، بس عن جد حكيم شاطر وانشالله يكون قدر شال هالاعواجاج على ناحية تمك، بدنا فيديو تنشوفك live اذا عجبني الشغل راح اخود منك اسم الجراح التجميلي، معي مصاري).

اذا مش فلاتر ..بتكون عملية ..بس عن جد حكيم شاطر وانشالله يكون قدر شال هالاعواجاج على ناحية تمك ..بدنا فيديو تنشوفك live

اذا عجبني الشغل راح اخود منك اسم الجراح التجميلي .. معي 💰 — Marlene (@MarlowHSbgh) June 13, 2021

بينما شبهها آخرون بأحلام ودينا بياعة، فجاء في التعليقات: (هي إليسا قلبت ع احلام كده ليه)، (فكرتها ديما بياعه، ولا بتشبه حالها ،المكياج متغير عليها).

فكرتها ديما بياعه 🤦🏿‍♀️🤦🏿‍♀️🤦🏿‍♀️ ولا بتشبه حالها ،المكياج متغير عليها — 💛вuттея🧈😋 ауат⁷💜 (@ayotaonline) June 13, 2021

حفل إليسا في الرياض

هذا وتستعد إليسا لحفلها الغنائي الذي يجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري بمدينة الرياض في السعودية، وذلك يوم الخميس 17 يونيو الجاري الساعة العاشرة مساءً.

الجدير ذكره، أنه في وقت سابق، وقع صدام كلامي على تويتر، بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعدما أثاره تعليق لأحد معجبيها يطالب فيها آل الشيخ باستضافتها للغناء في موسم الرياض للترفيه والسياحة.

إليسا وتركي آل الشيخ

والبداية كانت بتعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها باستضافتها في موسم الرياض، قائلا: (أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر).

وردت اليسا على التعليق، قائلة: (عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه).

When you want to see me in concert, it will happen if the time is right. You don’t have to ask anyone for it because I am where I deserve to be https://t.co/lAwgfRFjIp — Elissa (@elissakh) September 24, 2019

ورد رئيس هيئة الترفيه السعودية، (عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !). وتابع: (خليها حرة.. المملكة لا يستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه).

وبعد إثارتها الجدل بردها، غردت إليسا: (بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي).

بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي https://t.co/kEcLJELnIE — Elissa (@elissakh) September 25, 2019

وتابعت إليسا حينها: (أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسباً لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة).

أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة❤. — Elissa (@elissakh) September 25, 2019

ليرد تركي آل الشيخ بطريقة غير مباشرة، وكتب: (أيوه كذا بوضوح.. أحب المملكة وفي الوقت اللي بنطلب فيه أنا جاهز).

المثلية الجنسية ليست جريمة

وسبق أن أثارت إليسا جدلاً وبحديثها عن المثلية الجنسية والمثليين، معتبرة أنها ليست جريمة وهي خيار لكل شخص.

وقالت إليسا خلال الحلقة العاشرة من (بودكاست) إنه لا يزال هناك أشخاص يرفضون أو حتى لا يتقبلون موضوع. المثلية الجنسية، فضلا عن أنهم يعطون لأنفسهم الحق بتجريمها.

وتابعت إليسا: (المثلية الجنسية ليست جريمة، بل هي خيار يتخذه الشخص لكون مشاعره تملي عليه هذا الأمر. بخاصة أنه لا يشعر بالراحة سوى مع شريك من نفس الجنس).

واستمرت إليسا بالدفاع عن المثليين جنسياً بالقول: (كل إنسان حر يحب وينحب بالطريقة التي يفضلها، وليس. من حق أي شخص المحاسبة على طريقة العيش التي يختارها أي فرد من أفراد المجتمع. هذه حرية شخصية ويجب أن نتعلم. أن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر).

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