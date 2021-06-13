إطلالة الدحيح عبر منصة إماراتية تروج للتطبيع تثير الشكوك حوله ودعوات لمقاطعته

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لمقاطعة برنامج “الدحيح” الذي يقدمه اليوتيوبر المصري الشهير أحمد الغندور، وذلك بعد خروج برنامجه الجديد عبر منصة إماراتية معروفة بترويجها للتطبيع مع الكيان المحتل وهي منصة (نيو ميديا New Media) الإماراتية.

ويشار إلى أنه سبق وأن أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS) أنشطة منصة “نيو ميديا” الإماراتية واعتبرتها تمثل تواطئاً صريحاً مع الجهود الإسرائيلية لغزو عقول الشعوب العربية وتلميع جرائم إسرائيل.

أصبحنا على خبر انضمام #الدحيح لمؤسسة ممولة من #الإمارات تدعم #التطبيع الطيور على أشكالها تقع! أسعد الناس بالخبر من كانوا قديما يحذرون من المحتوى الإلحادي في مقاطع الدحيح! ولكن بعض الناس غضبوا لله والدين، وبعضهم لم يغضب إلا للقضية الوطنية وحسابات الإعلام والسياسة!#قاطع_الدحيح — محمد إلهامي (@melhamy) June 13, 2021

هذا ويتضح جلياً من الحلقة الأولى التي بثها على “الدحيح” على موقع يوتيوب، بتمويل من الأكاديمية الإماراتية، ورصدتها (وطن) طبيعة المحتوى الذي يقدم للجمهور، وكيف كانت رؤيته تتناغم والدعاية الإسرائيلية.

الملل.. حلقة الدحيح الأولى على المنصة الإماراتية

الحلقة الأولى التي قدمها أحمد الغندور على المنصة الإماراتية بعنوان “الملل” استعرض فيها مآسي بعض السجناء في غياهب الزنازن، وتحدث عن أقدم المعتقلين، لكنه للمفارقة لم يتحدث عن أي سجين عربي أو فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وخيّبت عودة أحمد الغندور، لتسجيل برنامجه الشهير بـ”الدحيح”، بعد توقف دام لمدة عام، آمال متابعيه بعد مشاهدة أولى حلقاته الجديدة، وانسياقه للأكاديمية الإماراتية المشبوهة.

الامارات دمرت بلدانا عربية

ساهمت في قتل وقمع الشعوب العربية

وأدت أحلام الملايين بالحرية والديموقراطية

دعمت اليمين المتطرف أينما وجد

كانت رأس حربة للثورة المضادة

دعمت ترامب

طبعت مع الاحتلال

آوت كل رموز الفساد في العالم العربي العمل مع هؤلاء غير مقبول و #قاطع_الدحيح ضرورة — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 13, 2021

ربما قدم بعض المعلومات العلمية..لكنه في المقابل:

روج للإلحاد ونظرياته بشكل سافر

واليوم هو مروج مقنع للتطبيع مع الكيان المحتل#قاطعوا_الدحيح

#قاطع_الدحيح — د.أيمن البلوي (@aymanbalawiee) June 13, 2021

وسريعاً تفاعل النشطاء العرب مع الموضوع، حيث تصدر وسم #قاطع_الدحيح في عدد من الدول العربية وكان الأكثر انتشاراً.

سبحان الله كيف موقف واحد من شخص بتعشقه في ثواني يخليك تكرهه وتكره المحتوى الي بقدمه ، الشباب والشعب صار عنده وعي غير عادي ومستحيل تقدر تضحك عليه ، القضية الفلسطينة اولاً واخيراً .#قاطع_الدحيح pic.twitter.com/KpOGk2iec1 — LEO 🇵🇸 (@10_drmm) June 13, 2021

حيث أبرز فيه المعلقون خطورة هذه الخطوات التطبيعية، والترويج للاحتلال الإسرائيلي، واستغلال القوة الناعمة لمحاربة المحتوى الذي يبرز جرائمه.

و”الدحيح”، هو برنامج يوتيوب يقدمه الشاب المصري أحمد الغندور بشكل مستمر منذ صيف 2014.

الدحيح لخمنا بالمصادر تعونه معقول مش عارف مصدر تمويله؟#قاطع_الدحيح pic.twitter.com/ida3sL0jdo — Enas W. ‎ (@ENASSULIMAN97) June 13, 2021

وقد اشتهر لتقديمه محتوى علمياً بطريقة الـ Popular Science أي “العلوم الشعبية”، وهي طريقة يقدم بها المحتوى العلمي بلغة شعبية بسيطة يفهمها غير المتخصصين من الجمهور العام.

وكان الغندور قد احتجب منذ عام تقريبًا وأوقف برنامجه “الدحيح” على يوتيوب، معللا بأن عقده قد انتهى مع الشركة التي كانت تتولى البرنامج.

#قاطع_الدحيح لكي لا نقع في وحل التطبيع هذه القناه نيو ميديا ستشاهدون عليها فيديوهات لغسل الدماغ العربيه وترويج للتطبيع قريبا لذلك انتبهوا وقاطعو فيديوهاته ووقوعه في وحل التطبيع pic.twitter.com/kfEDWe7N7v — qadi (@ALQadiPAL) June 13, 2021

وقد توجه الغندور بعد تجربة الدحيح ليقدم المحتوى نفسه تحت عنوان “متحف الدحيح” بالاتفاق مع شركة إنتاج أخرى وتم عرضها على منصة شاهد، إلا أن التجربة لم تستمر سوى خمس حلقات في ثلاثة أشهر.

بعدها عاد الدحيح مرة أخرى إلى منصة يوتيوب، وتحديدا في قناة “نيو ميديا أكاديمي” التي أسسها محمد بن راشد حاكم دبي.

معقول ننسى دم الشهدا ؟

معقول ننسى الأسرى؟

معقول ننسى القصف يلي صار على غزة ؟ برنامج ملطخ بدم الشهدا بلزمناش ..#قاطع_الدحيح#قاطعوا_الدحيح pic.twitter.com/nKi33P8msB — عُمر (@Omarabujaber6) June 13, 2021

“نيو ميديا” أطلقها محمد بن راشد لإغراق الشباب العربي في مستنقع التطبيع

واستخدمت الإمارات أكاديمية الإعلام الجديد، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتنطلق عبرها مخططات إغراق الشباب العربي في مستنقع التطبيع.

“نيو ميديا أكاديمي” الإماراتية، الشريك الأول والمموّل ل”ناس دايلي” اللي بيديرها صهـ.اينة وصاحبها “نصير” المروّج الأول والمحرك الرئيسي للقوة الناعمة للإحتلال الصهيـ9ني عبر السوشيال ميديا.#قاطع_الدحيح pic.twitter.com/HjHUNDjYJK — خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) June 13, 2021

وتصف سلطات دبي الأكاديمية بأنها المؤسسة الأولى من نوعها في المنطقة، التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً.

وتنشر المؤسسة عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات، واستعانت بمجموعة من شخصيات عالمية مختصة بهذا المجال، من أكاديميين وخبراء ومؤثرين، (من بينهم إسرائيليون)، بالتعاون مع منصات وشركات مثل فيسبوك وتويتر ولنكد إن وغوغل.

ووفرت السلطات الإماراتية كل الإمكانيات لانطلاق مشروع ترسيخ التطبيع شعبياً في عدد من الدول التي تصنف شعوبها أنها معقل مقاطعة سلطات الاحتلال، مثل الكويت وقطر، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وتونس، والسودان، وغيرها.

وأعلن عدد من المشاركين في المبادرة انسحابهم من المشروع، وتوجهوا للجمهور بفيديوهات تشرح خلفيات الفكرة، ووضحوا الحقائق.

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من جانبها تحركت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، لتدعو صانعي المحتوى والمؤثرين في المنطقة العربية، لمقاطعة برنامج “ناس ديلي القادم”، والذي يهدف لتوريطهم في التطبيع مع إسرائيل والتغطية على جرائمها.

ونشرت “بي دي إس” بياناً شديد اللهجة، أوضحت فيه أن مشاريع التطبيع المماثلة تهدف إلى استعمار العقول العربية، وترويج القبول بالاستعمار الإسرائيلي للأرض العربية كقدر، ضمن خطوات عدّة لتصفية القضية الفلسطينية وتبييض جرائم الاحتلال والأبارتهايد.

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