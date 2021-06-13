أميرة الناصر رأت شقيقها بالمنام ففاجأت متابعيها بهذا القرار!

فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية أميرة الناصر، مُتابعيها بارتداء النقاب بعد أيام من الحادث الذي تعرضت له مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر (تيك توك)، برفقة زوجها مشعل الخالدي، وهي ترتدي النقاب، وقالت: (جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه في السوق الذي اتضح أنه ليس سوق، بل كانت غيوماً تغطي كل المكان).

وتابعت: (طبعا أنا كنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى نفس ما كنت مع أخي في المنام).

وفي هذه اللحظة قاطعها مشعل الخالدي وسألها: (يعني ما راح تفكي النقاب وتخلعيه لاحقاً؟)، لتجيب الناصر بقولها: (لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه).

وتابعت: (سأظهر عبر تيك توك أيضاً بالنقاب، وأتمنى أن أعتاد عليه، لأن هذه أكيد رغبة أخي رحمه الله).

سخرية من أميرة الناصر ونقابها

وسخر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من أميرة ، خاصة أنها ظهرت في بداية المقطع بدون النقاب، فكتبت إحداهن: (طيب ليه المعتوهه كشفته ببداية المقطع وربي بديت اشك ان فيهم شي صدق).

طيب ليه المعتوهه كشفته ببداية المقطع وربي بديت اشك ان فيهم شي صدق 😭😭😭😭😭 — 14.1.23.1.6 (@blablablaa25) June 13, 2021

واتهمها آخر هي وزوجها بمحاولة تصدر التريند فقط عبر هذه التصرفات، وكتب: (كيف تصير ترند ؟ لازم تخليه حدث وفيديو لحظة الكشف عن تنزيل النقاب).

كيف تصير ترند ؟

لازم تخليه حدث وفيديو لحظة الكشف عن تنزيل النقاب — عبدالله (@El__unico1) June 13, 2021

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: (اتمنى بكرة ابوها يجيها بالحلم يقولها اعتزلي السوشيال ميديا انتِ وزوجك).

اتمنى بكره ابوها يجيها بالحلم يقولها اعتزلي السوشيل ميديا انتِ وزوجك https://t.co/4OMqN6ttnd — ⛽️ (@fuckmales_) June 14, 2021

وعلق آخر: (مرض الشهرة والاضواء مقرف).

مرض الشهرة والاضواء مقرف https://t.co/xXPYOFC7Hd — محمد ال يوسف (@mohal823) June 13, 2021

وتوقع آخر أن تعود الناصر لما كانت عليه خاصة أنها وضعت النقاب من أجل شقيقها المتوفي وليس من أجل دينها الإسلامي، وكتب: (تغطت لرغبة اخوها الذي رأته في المنام ماهو خوف من الله! احسبوا لها اسبوعين).

تغطت لرغبة اخوها الذي رأته في المنام ماهو خوف من الله !!!!!

احسبوا لها اسبوعين 🤣 — عبدالاله المالكي . (@Abdulelah_ha) June 13, 2021

حادث أميرة الناصر

وكانت أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي قد نجيا من الموت قبل أيام بعدما تعرّضت السيارة التي كانوا فيها لحادث سير.

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وظهرت أميرة الناصر في فيديو وهي تبكي وقالت: (الحمدلله عملنا حادثة وطلعنا سالمين منها، لكن السيارة راحت السيارة انعدمت).

انهيار أميرة الناصر بعد حادث سيارتهم المرسيدس 🤯! pic.twitter.com/WugBT8x4SJ — Trends (@TrendPase) June 10, 2021

وسارع زوجها نجم السوشال ميديا، السعودي مشعل الخالدي، لمواساتها وتهدئتها ثم قال (الحمدلله أجت في الحديد ما فينا المال معوض).

وظهرت أميرة وزوجها وابنتهما في فيديو آخر قالت فيه أن السيارة أصابتها عين. في إشارة الى تعرضها للحسد.

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. أميرة الناصر : سيارتنا فيها عين ‼️ 😂 pic.twitter.com/lTImtEV4zi — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 11, 2021

أميرة الناصر تقبّل زوجها أمام الناس!

وقبل أيام، أثارت أميرة الناصر ومشعل الخالدي ضجةً وسخطاً واسعاً بعدما تحدّاها أن تقوم بتقبيله أمام الناس في أحد المجمعات التجارية .

واعتبر مغرّدون أن أمثال (الخالدي والناصر) مدفوعين لإفساد المجتمع السعودي، مؤكدين أن تصرفاتهم أمام الكاميرا تجاوزت الخطوط الحمراء، وطالبوا بمحاسبتهم، وإنهاء المهزلة التي يقومون بها.

كما تصدرت الناصر أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرفها الذي وصفوه بالمقزز مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة بفيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات)، وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع مشعل الخالدي بعد عودتهما لبعضهما.

وظهر مشعل الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت الناصر لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق.

وبدأت أميرة الناصر في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: (بوسي رجولي).

وما كان من أميرة إلا أن قبلت قدميه وقالت: (وليش ما أبوس رجولك).

وأثار تصرف أميرة الناصر مع زوجها ضجة واسعة بين الناشطين الذين وصفوا الأمر بالمقزز واتهموهما بخدش الحياء العام من أجل الشهرة.

ودشن المغردون هاشتاج بعنوان (اوقفوا مهازل اميره وزوجها)، طالبوا خلاله بالقبض عليهما ومحاسبتهما ومنعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

عودة أميرة الناصر لزوجها

وكانت أميرة الناصر قد فاجأت المتابعين بتوثيق عودتها لمشعل الخالدي بعد أسابيع من الإعلان عن طلاقهما.

ووثق المقطع حينها احتفال الزوجين من جديد وقيام أميرة بإطعام مشعل قطعة من الكيك الخاص بالحفل.

عاجل: طيور الحب "أميرة الناصر" و "مشعل الخالدي" يتزوجان من جديد. pic.twitter.com/CgnlBnNGcX — WHR (@whrumor) April 19, 2021

هذا وسبق أن خلعت الناصر حجابها بشكل كامل، وظهرت بشعرها في فيديو قالت خلاله: (الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي)، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها (مشعل الخالدي) قبل عودتهما مؤخراً.

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