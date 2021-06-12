وفاة الممثل السعودي عويض العتيبي بعد خسارة معركته تشعل السوشيال ميديا حزناً!

خسر الممثل والناشط والكاتب السعودي عويض العتيبي معركته مع المرض، وغيبه الموت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ30 عاماً، بعد صراع مع السرطان لمدة سنوات.

وذكرت صحيفة (أخبار 24) المحلية، أن عويض العتيبي توفي بعد صراع مع المرض، ونعاه عدد كبير من الناشطين والكتاب، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأعلنت المغنية السعودية مروة سالم خبر وفاة عويض العتيبي بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، أرفقتها بتعليق جاء نصه: (الله يعوض شبابك في الجنة.. الله يرحمك وإنا لله وإنا إليه راجعون.. عويض العتيبي في ذمة الله).

الله يعوض شبابك في الجنة.. الله يرحمك وإنا لله وإنا اليه راجعون.. #عويض_العتيبي_في_ذمة_الله #عويض_العتيبي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/Md00CtRqqi — مروة سالم (@MarwaSB) June 12, 2021

وتصدر اسم عويض العتيبي قائمة الموضوعات الأعلى تداولاً عبر محركات البحث والتريند الأول في المملكة.

ممثلون وناشطون يعبرون عن حزنهم.. عويض العتيبي في ذمة الله

وعبر خلاله الناشطون عن عميق حزنهم، ونعاه الممثل مراد محمد والذي نشر صورة عويض العتيبي وهو يبتسم على سرير المرض، وعلق: (علمتني أن ابتسم حتى في أصعب الظروف).

وعلق آخر: (سبحان الله، الكل يذكره بطيبة القلب والبشاشة والابتسامة الدائمة والتفائل والرجولة، الله يعوضك شبابك بالجنة ويرحمك ويغفرلك انت وجميع موتى المسلمين).

#عويض_العتيبي_في_ذمه_الله سبحان الله ، الكل يذكره بطيبة القلب والبشاشه والابتسامه الدائمه والتفائل والرجوله ، الله يعوضك شبابك بالجنه ويرحمك ويغفرلك انت وجميع موتى المسلمين pic.twitter.com/mzdLMHEoiH — Lil .. (@lushlsh) June 13, 2021

وكتب جواد بن طاهر عن عويض العتيبي: (الله يرحمك وماراح ننسى الكوميديا اللي كنت تقدمها …الله يرحمك).

الله يرحمك وماراح ننسى الكوميديا اللي كنت تقدمها …الله يرحمك #عويض_العتيبي_في_ذمه_الله — 🇫🇷-جواد بن طاهر (@jawad71tahir) June 13, 2021

ونشر آخر التغريدة التي أعلن خلالها عويض العتيبي إصابته في 2019 بسرطان القولون، وعلق: (الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان).

#عويض_العتيبي_في_ذمه_الله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/Q1d92KGtY7 — jnaa2010 (@nbro2010) June 13, 2021

ونشر الإعلامي السعودي لؤي الشريف، صورة سابقة جمعته بعويض العتيبي، وعلق عليها قائلاً: (إنا لله وإنا إليه راجعون، صحيت اليوم على فاجعة وألم وفاة أخونا عويض! الله يرحمك يا حبيبي يا عويض ويعوض شبابك الجنة، الكل يشهد لك بالخير وأنا منهم، ما شفت منك إلا كل خير. الله يثبتك عند السؤال ويبعثك على التوحيد ويرزقك شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام).

إنا لله وإنا إليه راجعون، صحيت اليوم على فاجعة وألم وفاة أخونا عويض! الله يرحمك يا حبيبي يا عويض ويعوض شبابك الجنة، الكل يشهد لك بالخير وأنا منهم، ما شفت منك إلا كل خير. الله يثبتك عند السؤال ويبعثك على التوحيد ويرزقك شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.#عويض_العتيبي pic.twitter.com/x9WLehmy73 — Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) June 13, 2021

كذلك نعاه المصور السعودي الشهير فيصل المالكي، وكتب: (رحمة الله عليك يا عويض. من ألطف من عرفت. دائماً بشوش ومتفائل ومبتسم. الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله وأحبابه).

رحمة الله عليك يا عويض. من ألطف من عرفت. دائماً بشوش ومتفائل ومبتسم. الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله وأحبابه #عويض_العتيبي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/RD3z2147rf — Faisal Almalki (@faisalalmalki) June 13, 2021

ونعاه الكاتب السعودي أحمد الشمراني، وعلق: (رحمك الله ياعويض واسكنك فسيح جناته).

رحمك الله ياعويض واسكنك فسيح جناتة

#عويض_العتيبي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/7jhvAEMMKu — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) June 13, 2021

سرطان القولون

وكان عويض العتيبي قد كشف عام 2019 عن إصابته بسرطان القولون، وكتب في تغريدة عبر (تويتر) حينها: (الحمد لله. تم تشخيصي بمرض سرطان القولون، الحمد لله إن هذا الداء له علاج و تعالجوا منه ناس كثير).

وتابع حينها: (بتلاحظون تغير في شكلي وأتمنى ما تعلقون كثير و اللي أحتاجه منكم هو الدعاء و التشجيع فقط وما تنظروا لي نظرة شفقة لأني مو في حاجتها أبداً هذي الفترة .. المهم دعواتكم عشان أرجع آكل مرقوق).

الحمد لله. تم تشخيصي بمرض سرطان القولون، الحمد لله إن هذا الداء له علاج و تعالجوا منه ناس كثير.بتلاحظون تغير في شكلي وأتمنى ما تعلقون كثير و اللي أحتاجه منكم هو الدعاء و التشجيع فقط وما تنظروا لي نظرة شفقة لأني مو في حاجتها أبداً هذي الفترة

..

المهم دعواتكم عشان أرجع آكل مرقوق 🙏🏼 pic.twitter.com/5PmZVMblWQ — Owaidh Alotaibi عويّض العتيبي (@Owaidh004) July 22, 2019

وفي أغسطس من العام الماضي، كشف عويض العتيبي عن بدئه المرحلة الثانية من العلاج الكيماوي.

محارب السرطان

ونشر صورته آنذاك في المستشفى عبر حسابه على (انستجرام)، وأرفقها بتعليق: (اليوم ببدء المرحلة الثانية من علاجي بالكيماوي.. العلاج راح يكون فيه آثار منها تساقط شعر وتغير في لون البشرة.. أحتاج منكم فقط دعوة بقلوبكم النقية وجزاكم الله خير).

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ومنذ ذلك الحين، عرف عويض العتيبي نفسه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه (محارب السرطان).

ويحظى عويض العتيبي بقرابة 50 ألف متابع عبر حسابه على (انستجرام)، و25 ألف متابع على (تويتر).

السرطان في السعودية

الجدير بالذكر أن السعودية من أعلى الدول إصابةً بالسرطان، ففي عام 2013، تم تسجيل 15001 حالة إصابة جديدة، وقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات الجديدة المكتشفة لذلك العام.

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حيث تم تسجيل 3280 حالة، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد إجمالي قدره 2512 حالة ثم المنطقة الشرقية بعدد إجمالي 2122 حالة ثم منطقة عسير بـ 902 حالة، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد من حالات السرطان بعدد إجمالي 118 حالة.

أما أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السعوديين لكلا الجنسين بحسب الإحصائيات التي نُشرت عام 2014، فهي بالترتيب: سرطان الثدي المرتبة الأولى بنسبة ١٥٫٩ ٪، سرطان القولون والمستقيم بنسبة ١١٫٥ ٪.

ويأتي بعدها سرطان الغدة الدرقية بنسبة ٨٫٢ ٪، ثم السرطان اللمفاوي اللاهودجكن بنسبة ٦٫٤ ٪، ثم سرطان ابيضاض الدم (اللوكيميا) بنسبة ٥٫٩ ٪.

وفي المركز السادس، يأتي سرطان الكبد بنسبة ٤٫٠ ٪، ثم سرطان الرئة بنسبة ٣٫٩، والسرطان اللمفاوي هودجكن بنسبة ٣٫٥ ٪.

أما سرطان الرحم بنسبة ٣٫١ ٪، وأخيراً سرطان الدماغ والجهاز العصبي بنسبة ٢٫٨ ٪.

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