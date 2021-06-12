نجم (ذا فويس كيدز) معاذ عيسى يفتح رأس زميله ويكسر جمجمته بطريقة مروعة!

تعرض صبي مصري إلى اعتداء مروع من أحد نجوم الموسم الثالث من برنامج (ذا فويس كيدز) معاذ عيسى، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة.

ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية تفاصيل اعتداء معاذ عيسى والذي كان أحد مشتركي (ذا فويس كيدز)، على الصبي حسن شريف علوان، ما أدى إلى خضوع الأخير لعملية جراحية معقدة لإنقاذ حياته.

وقالت والدة حسن (15 عاماً) إن معاذ عيسى ليس صديقا لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحيانا يتواصلان، ساردةً ما حدث يوم الاعتداء: (قابل معاذ ابني حسن وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه).

وأوضحت الأم أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، مضيفة: (الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وهو حاليًا في فترة العلاج بعد إجراء العملية).

معاذ عيسى.. متعالي ويفتعل المشاكل!

وأكدت والدة حسن أن علاج ابنها سيتطلب وقتا طويلا، منوهةً مرة أخرى أن ابنها لا تربطه أي علاقة بمعاذ، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه.

وكشفت والدة الصبي المصاب أنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان، بالواقعة، وأنها حاليا تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة.

وأضافت: (تم تحريز المفتاح لتقديمه للنيابة أيضا، وهذا الطفل معاذ من المعروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه، وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات الشهير ذا فويس كيدز).

وطالبت والدة حسن جهات التحقيق بالحصول على حق ابنها فيما تعرض له من اعتداء، مؤكدة أن الصمت على الحادث يجعله يتكرر مرة أخرى في حق أطفال آخرين.

أدخل مفتاح السيارة بأكمله في رأس الصبي

هذا ونشر الإعلامي المصري محمد نشأت صوراً توثق إصابة الصبي حسن، وصور أشعة لرأسه تُظهر دخول المفتاح إلى جمجمته بعد اعتداء معاذ عيسى عليه.

وعلق نشأت قائلاً: (الأخ الطالب اللى صورته تحت خالص اسمه معاذ عيسى وكان من كام سنة ضمن فريق فويس كيدز..مسك واحد زميلة اسمة حسن شريف علوان ودخل مفتاح العربية في رأسه بالكامل والولد استمر في جراحة لمدة 12 ساعة).

وتابع الإعلامي: (المصيبة إن أهل الولد البلطجى ولا هامهم بحجة كالعادة إننا نعرف ناس مهمين ! أرجو من جميع السادة الصحفيين والإعلاميين الاهتمام، ومن الجميع الشير حق الولد لازم يرجع).

ووجه نشأت رسالة إلى أولياء الأمور قال فيها: (ربوا عيالكم إحنا في بلد قانون ما فيهاش ناس مهمين انما فيها كل الناس مهمين … دعواتكم لحسن).

ضبط وإحضار

وفي وقت قصير ، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار معاذ عيسى بناء على شكوى والدة الضحية، بتهمة الشروع في قتل زميله الطالب حسن شريف علوان.

وشارك معاذ عيسى في الموسم الثالث لبرنامج ذافويس كيدز، وكان سنه وقتها 13 عامًا.

ويبلغ معاذ عيسى الآن من العمر 14 عامًا ونصف، فتاريخ ميلاده مثلما هو مدون عبر حسابه على إنستجرام، هو 29 أكتوبر 2006.

حول معاذ عيسى

وقدم معاذ عيسى في بالمرحلة الأولى لبرنامج ذا فويس كيدز أغنية (عيلة تايهة يا ولاد الحلال) لنجم الغناء الشعبي أحمد عدوية.

وانبهرت به الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حينها، وتحمست له وقالت: (كتير مهضوم وعندك كاريزما أول ما صرخت حسيت بدي ألف الكرسي)، ولكنه اختار أن ينضم لفريق الفنان محمد حماقي الذي أعجب أيضاً بنبرة صوته واختياره للغناء باللون الشعبي.

وشارك معاذ عيسى بمرحلة المواجهة مع عمر عادل ومريم حنفي بغناء (لما راح الصبر منه) للفنانة شريفة فاضل، لكن لم يحالفه الحظ، حيث اختار محمد حماقي عمر عادل في نهاية مرحلة المواجهة.

وبعد خروج معاذ ياسين من (ذا فويس كيدز)، ظهر في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ووجه الشكر لعائلته ولجميع من دعمه خاصة معلمته السابقة بمدرسة رواد المستقبل والتي وجهته للغناء باللون الشعبي.

ويقيم معاذ عيسى في منطقة حلوان، وكان أخر ظهور له عبر حسابه على انستجرام، قبل 9 أيام، وتحديدًا في 3 يونيو الجاري.

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