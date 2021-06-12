مي العيدان تكشف إصابتها بمرض خطير اضطر الأطباء لفتح رقبتها

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان لأول مرة عن إصابتها بمرض تليف في الرئة في عام 2011، وذلك في سياق تعليقها على إصابة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بنفس المرض جراء مضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت مي العيدان صورة لدلال عبدالعزيز مرفقة بخبر إصابة الفنانة بتليف في الرئة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وعلقت مي العيدان على الصورة قائلة: (الله يشافي دلال عبدالعزيز بس عادي التليف يصير بسبب القعدة على جهاز التنفس لفترة طويلة فتنزل نسبة الأكسجين بالدم وهذا شي سهل طبيا يحتاج عملية جراحية ما تاخذ حتى ربع ساعة يقوم الدكتور بفتح فتحة بالرقبة من الأمام).

وسردت مي العيدان ما حدث معها شخصياً وكيف تم فتح رقبتها، وقالت: (أنا صار لي نفس الشيء ب ٢٠١١ فايروس وقَعَدت فترة طويلة على جهاز التنفس وصار فيني تليف بالرئة فالدكتور أنقذ حياتي وفتح لي فتحة برقبتي من الأمام وركب لي تيوب).

مي العيدان (أماكن في الجسم يفتحها الطبيب ويغلقها الله)!

وتابعت مي العيدان: (لمدة أسبوع كامل كانوا يدخلون بايب بفتحة النسوي برقبتي ويسحبون الماء اللي بالرئة بسبب الأكسجين إلى أن يطلع دم وكانً مؤلم جدا ويكررون هذا السحب كل كم ساعة ولمدة أسبوع).

وأشارت العيدان إلى أن هذه العملية كانت بالتزامن مع خضوعها لعلاج طبيعي، لأن عضلات الجسم تضعف بسبب النوم في العناية المركزة.

وأضافت: ( بعد أسبوع شالوا النسوي من فتحة رقبتي ويتم تركيب بلاستر وبعد ١٠ ايّام خرجت من المستشفى ومع شهر ونص فتحة رقبتي هي من رب العالمين تم اغلاقها).

وتابعت العيدان حديثها بالقول: (في أماكن بالجسم سبحان الله الدكتور يفتحها ورب العالمين يغلقها من غير أي جراحة، وإن شاء الله يتم علاجها بهذه الطريقة وتقوم ورجع بيتها، صحيح فيها ألم شوية بعد الجراحه لكن هذا هو الطريق الوحيد لعلاج التليف).

وختمت الإعلامية الكويتية حديثها: (الله يشافيك يادلال ويعوضك خير ويصبرك على فقدان شريك وحبيب العمر سمير غانم).

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مي العيدان لا تصوم شهر رمضان

وسبق أن مي العيدان الجمهور بإعلانها أنها لا تصوم شهر رمضان منذ عام 2011 بأمر من الطبيب؛ (لأن عندي القلب وتليف رئوي وآخذ أدوية).كما قالت

وكتبت العيدان في حسابها بموقع (انستغرام) قبل شهرين: (حق الملاقيف والحشريين اللي قاعدين يكتبون لي صومي صومي كأني قاعدة آخذ أمر منهم. بابا من 2011 ما أصوم بأمر من الدكتور لأن عندي القلب وتليف رئوي وآخذ أدوية).

وأضافت غاضبةً: (شنو تبوني أصوم غصب؟ ليش انتو الله ولا سيدنا محمد؟ حتى الله ومحمد ما يجبرون أحد مريض على الصوم).

طبيب كويتي ينقذ مي العيدان من الموت

وفي مارس / آذار 2021، كشفت مي العيدان لأول مرة تفاصيل إنقاذها من موت محقق قبل أعوام على يد طبيب كويتي، وأربعة أطباء وافدين.

وقالت مي العيدان عبر برنامجها (كشف حساب) على قناة (سكوب): (كان هناك خمس أطباء يشرفون على حالتي. ثلاثة منهم مصريين ومسيحيين، وهندي مسلم، وكويتي.الأربعة ساهموا باستقرار حالتي وحرصوا ألا تتدهور).

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وتابعت العيدان: (لم يقولوا هي مسلمة ونحن مسيحيين فلماذا ننقذها؟ . وللأمانة من أنقذ حياتي كان الطبيب الكويتي محمد بهزان. رغم أنه الوحيد الذي دخل لي ولم يعطني أي إحساس بأن الحل لديه).

وأشارت مي العيدان إلى الآلية التي اتبعها الطبيب الكويتي في إنقاذ حياتها، وقالت: (أخبرني يومها بكل برود أنه سيقوم بعمل فتحة لي في حلقي. وأنني سأخرج ركضاً بعدها من العناية).

(الطبيب الكويتي داعب مشاعري)

وأضافت: (حين سألته هل أنت مجنون، أخبرني أنه مضطر لفعل ذلك لإنقاذ حياتي. خاصة أنني دخلت العناية ووزني 51 كيلو، ووصل إلى 43 كيلو. ولو انتظرنا أكثر ستدخلين في خطر أكبر وستعانين من أنيميا حادة وبعدها تكسر في الدم، وبعدها ستموتين).

وسخرت مي العيدان من الطريقة التي قام بها الطبيب الكويتي بتشجيعها لتتحسن، وقال: (قام بمداعبة شعوري حين قال لي ألا تريدين أن تخرجي من العناية المركزة لتتحدثي عنا وأننا أطباء فاشلون ولا نصلح في القطاع الصحي).

عدوى بكتيرية كادت تقتل مي العيدان

وأصيبت العيدان قبل 10 سنوات، بعدوى بكتيرية في الدم تسببت بنقص في نسبة الأكسجين. وكادت تفقد حياتها، ووضعها الأطباء حينها على ثلاثة أجهزة تنفس صناعي.

وبدأت آنذاك معاناة العيدان بآلام في الكلى وكحة بسيطة أدخلتها في غيبوبة. ونقلت على إثرها إلى مستشفى مبارك، وبفحصها اكتشف الاطباء إصابتها بعدوى بكتيرية، وهو المرض الذي توفيت بسببه والدتها عام 2009.

مستجدات حالة دلال عبدالعزيز

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، عدم استقرار الحالة لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر رامي تغريدة عبر (تويتر) قال فيها: (وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل).

وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل🤲🏼❤️ pic.twitter.com/2T7HJtQAOy — Ramy Radwan (@RamyRadwan) June 11, 2021

وأوضح مصدر مقرب من العائلة في حديث لوسائل إعلام محلية، أن دلال عبدالعزيز لا تزال في العناية المركزة حتى اللحظة، وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر.

وأكد المصدر أن الفنانة لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر.

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