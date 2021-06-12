منة شلبي تثير ضجة بعد نشر صورة للفنانة حنان ترك قبل ارتدائها الحجاب!

نشرت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الرسمي في تويتر، صورةً قديمة تجمعها بالفنانة حنان ترك، ظهرت فيها الأخيرةُ بدون حجاب، كون الصورة التقطت قبل التزام الفنانة “ترك” بالحجاب .

وكتبت منة شلبي على الصورة :”وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب”.

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

نشر منة شلبي للصورة، فتح عليها باب الإنتقادات من المتابعين، الذين رأوا أنه ليس من حقّها نشر صورة الفنانة حنان ترك بدون حجاب، خاصة وأنها باتت ترتديه.

لكن رغم الهجوم على منة شلبي، فإنّ ترك ردّت عليها في تغريدة وقالت: ” حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب”.

حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب 🥰😍🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 9, 2021

اعتزال حنان ترك

واعتزلت الفنانة حنان ترك، الفن في شهر أغسطس من عام 2012، حيث أنها وقتها أصدرت بيانا، من أجل إيضاح كافة الأسباب.

وقالت ترك: “قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها”.

ولفتت إلى أن “أخت تريز” هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين، والعمل تأليف بلال فضل وإخراج حسام الجوهري.