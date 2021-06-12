ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات صادمة للبنان .. هذا ما تنبّأت به للدولار والاغتيالات والحكومة

اطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف مجموعة من التنبؤات والتوقعات الصادمة تتعلق ببلدها لبنان على وجه التحديد، ودول عربيّة وأيضاً لدول غربيّة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن يصعد الدولار في لبنان أكثر من 15 ألف ليرة، لكنه سينخفض كثيرًا في نهاية السنة إلى حوالى 6 او 7 آلاف.

كما تنبأت بأن الأوضاع في لبنان هذه الفترة ستكون صعبة جدًا.

وقالت ليلى عبد اللطيف انه في الفترة المقبلة فإن لبنان مقبل على مفاوضات مهمة، والتفاؤل يبدأ من شهر 10 أو 11.

وأضافت أن لبنان سيشهد انفجارات واغتيالات، وتوقعت أن 3 او 4 شخصيات لبنانية ستصاب بفيروس كورونا أو تموت باغتيالات.

وتنبأت بأن شخصية سياسية كبيرة في لبنان ستموت قبل نهاية هذا العام.

وذكرت ان المشاكل في لبنان لن يحلّها سوى الرئيس نبيه بري، متوقعةً ان ينجح سعد الحريري في تشكيل الحكومة اللبنانية .

وقالت إن الجيش اللبناني سيكون أقوى من قبل على الأرض لحماية الناس. فيما سيرفع اللبنانيون صور قائد الجيش العماد جوزيف عون لحدث ايجابي وكبير.

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على صعيدٍ آخر، توقعت ليلى عبد اللطيف ظهورحشرات غريبة ومؤذية تغزو بعض الدول العربية ومنها لبنان ويتم القضاء عليها.

وقالت إن ترامب وبايدن يجتمعان سويًا لحدث ما ويكون لصالح ترامب.

وبينما تنبأت بحدوث نهضة للدول العربية، قالت إنّ اقتصاد أوروبا يسير نحو الإنهيار.

وأشارت الى ان فيروس كورونا سينتهي في الدول العربية قريبًا.فيما سيضرب فيروس جديد العالم لكنه لا يشبه كورونا.