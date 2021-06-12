فعل فاضح في قطار يهزّ مصر .. رجل يجبر طفلاً على الرذيلة! (شاهد)

في فضيحة مدويّة، وثقتها كاميرا هاتف نقال أحد المصريين، انتشر مقطع فيديو يظهر فعل فاضح، لرجل يجبر طفلاً على ممارسة الجنس الفموي داخل قطار متجه من محافظة الجيزة الى أسوان .

يُظهر المقطع، رجلاً يرتدي جلباباً صعيدياً، يمارس فعل فاضح مع طفل قالت وسائل إعلام مصرية إنه من الباعة المتجولين، مستغلاً نوم أغلب الركاب .

لكنّ أحد الركاب وكان يجلس على المقعد المقابل له وثّق كاميرا جواله الفعل الفاضح، بعدما تظاهر بالنوم .

فيديو يرصد فعل فاضح في قطار الجيزة أسوان .. pic.twitter.com/CYlYaBarXO — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 12, 2021

فعل فاضح والمصور يكشف التفاصيل

وكشف مصوّر الفعل الفاضح، ويدعى (عمرو محمد)، تفاصيل الفعل الفاضح، وقال: (عملت نفسي نائم لأن معظم الركاب كانوا نايمين وقمت بضبط الموبايل ناحيته وصورته وبعد مراجعتي للفيديو تأكدت من فعله الفاضح).

وقال انه تشاجر مع المتهم بالأيدي وتدخل الركاب للفض بينهما، ما دفع هذا الشخص للنزول في أسيوط علما بأنه من سوهاج.

ولفت الى أن الواقعة حدثت يوم الاربعاء الماضي 11 يونيو 2021 الساعة 11 مساء .

الأمن حدد هوية الجاني

مصادر أمنية مصرية قالت إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الشخص مرتكب فعل فاضح مع الطفل في القطار .

فيما أعلنت هيئة السكة الحديد، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لمعرفة هوية الشخص المتهم بارتكاب الفعل الفاضح.

وقالت إن ما اقترفه فعل مشين يحاسب عليه القانون.

عقوبة جريمة الفعل الفاضح

لا يوجد في القانون المصري نصا صريحا يجرم التحرش بل يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته تكون الحبس 3 سنوات.

ولا تقترن جريمتا هتك العرض والفعل الفاضح معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.

وبحسب مختص قانوني فإنّ ما فعله المتهم والموثق بالفيديو يقع تحت طائلة القانون وتعاقب عليه المادة 268 من قانون العقوبات التي جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة.

وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهو أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة.

وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، كما أن الشروع في هتك العرض له ذات عقوبة ارتكاب الفعل.

https://www.watanserb.com/amp-stories/فعل-فاضح-في-قطار-يهزّ-مصر-رجل-يجبر-طفلا/