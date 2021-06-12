عبدالخالق عبدالله يستشيط غضباً من عدم تصويت اليمن للإمارات في مجلس الأمن الدولي فهل حقاً عارضت؟!

هاجم عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، اليمن لعدم تصويتها لصالح الإمارات في مجلس الأمن الدولي.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها “وطن”، إن ( 10 دول من أصل 192 دولة لم تصوت لعضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي).

وأضاف: “رغم أن التصويت سري وصوتها غير مهم حيث حصلت الإمارات على 179 صوتًا إلا أن هناك اعتقاد أن اليمن من الدول التي لم تصوت للإمارات”.

وتابع مستشار ابن زايد: “أتمنى أن لا يكون هذا الاعتقاد صحيحاً وإن كان صحيحًا فهو موقف عدائي لا يمكن ولا يجب نسيانه”.

10 دول من اصل 192 دولة لم تصوت لعضوية الإمارات في مجلس الأمن ورغم ان التصويت سري وصوتها غير مهم حيث حصلت الإمارات على 179 صوتًا الا ان هناك اعتقاد ان اليمن من الدول التي لم تصوت للإمارات. أتمنى ان لا يكون هذا الاعتقاد صحيحًا وان كان صحيحًا فهو موقف عدائي لا يمكن ولا يجب نسيانه pic.twitter.com/VLTmmS2tY4 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 11, 2021

تغريدة عبدالخالق عبدالله أثارت سخرية واسعة

الكاتب الإماراتي، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في تغريدته متناسياً دور الإمارات في العدوان على اليمن.

ورد القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، على تصريحات عبدالخالق عبدالله، قائلاً: “تزعلون على صوت رافض صارخ ب(لا) غاضبة بعد كل المصائب والقصف والنكبات التي عاناها اليمن منذ مد يدكم في شأنه”.

وأضاف الحسني، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ستبقى لاؤنا رافضة ولن ننسى عداءكم ومشاريع الدمار المولودة من دويلتكم الموبوءة بالكراهية والغدر والدناءة”.

تزعلون على صوت رافض صارخ ب(لا) غاضبة بعد كل المصائب والقصف والنكبات التي عاناها اليمن منذ مد يدكم في شأنه.

ستبقى لاؤنا رافضة ولن ننسى عداءكم ومشاريع الدمار المولودة من دويلتكم الموبوءة بالكراهية والغدر والدناءة. pic.twitter.com/lIfJ6JIucj — عادل الحسني (@Adelalhasanii) June 11, 2021

الإماراتي يكذب ثم يعتذر

الكاتب اليمني لطفي نعمان، كذب الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعلق على تغريدته بالقول: “اتضح أن 14 دولة من 193 لم تصوت لصالح عضوية الإمارات بمجلس الأمن”.

وأضاف نعمان، وفق ما رصدت “وطن”: “غابت دولتان ولا يحق التصويت لواحدة، واليمن بين 179 مصوتاً، الأمر الذي يبدد كل توقع تجانبه الدقة وينبغي نسيانه”.

وتابع نعمان: “طالما كرر الدكتور بأنه أكاديمي لا يحمل صفة رسمية يروجها بعض مجتهدين تختلق أوهامهم ما يسيء للعلاقات”.

اتضح أن ١٤ دولة من ١٩٣ لم تصوت لصالح عضوية #الإمارات بمجلس الأمن، غابت دولتان ولا يحق التصويت لواحدة.#اليمن بين ١٧٩ مصوتين.

الأمر الذي يبدد كل توقع تجانبه الدقة و"ينبغي نسيانه".

وطالما كرر الدكتور بأنه أكاديمي لا يحمل صفة رسمية يروجها بعض مجتهدين تختلق أوهامهم ما يسيء للعلاقات https://t.co/2TKAT2F6X9 — لطفي نعمان (@LutfiNoaman) June 11, 2021

تعليق الكاتب اليمني أغضب عبد الخالق عبد الله، ودفعه للرد على التغريدة، قائلاً: “عزيزي الأستاذ لطفي أتمنى من كل قلبي ان تكون توقعاتك ومعلوماتك صحيحة بأن مندوب حكومة اليمن الشرعية صوت لصالح عضوية الإمارات لمجلس الأمن”.

وأضاف: “هذا مصدر سعادة وان كان مصدرك صحيحًا ومؤكدًا فهذا اعتذار مني لشخصك الكريم ولكل من يهم أمر ان تكون العلاقات الاماراتية اليمنية في افصل حالاتها”.

عزيزي الأستاذ لطفي أتمنى من كل قلبي ان تكون توقعاتك ومعلوماتك صحيحة بان مندوب حكومة اليمن الشرعية صوت لصالح عضوية الإمارات لمجلس الأمن، فهذا مصدر سعادة وان كان مصدرك صحيحًا ومؤكدًا فهذا اعتذار مني لشخصك الكريم ولكل من يهم أمر ان تكون العلاقات الاماراتية اليمنية في افصل حالاتها🙏 https://t.co/KCUO4dr5wU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 11, 2021

جرائم الإمارات

مستشار وزير الإعلامي اليمني، مختار الرحبي، علق قائلاً: “طبيعي ان تصوت اليمن ضد الإمارات في كل المحافل الدولية ناهيك عن تقديم ملفات الى المحافل والمحاكم الدولية لمعاقبة الإمارات عن جرائمها في اليمن التي لن ينساها الشعب اليمني لن ننسى قصف الجيش اليمني ودعم مليشيات خارج إطار الدولة واحتلال المطارات والسيطرة على المناطق الاستراتيجية”.

طبيعي ان تصوت اليمن ضد الإمارات في كل المحافل الدولية ناهيك عن تقديم ملفات الى المحافل والمحاكم الدولية لمعاقبة الإمارات عن جرائمها في اليمن التى لن ينساها الشعب اليمني لن ننسى قصف الجيش اليمني ودعم مليشيات خارج إطار الدولة واحتلال المطارات والسيطرة على المناطق الاستراتيجية https://t.co/tc79n9IclS — مختار الرحبي (@alrahbi5) June 12, 2021

الناشط الحقوقي رياض الدبعي، علق قائلاً: “والله وقلة الحياء يقتلك، يدمرك، يدعم ميليشات مسلحة خارج أطار الدولة، يوقف مواني تصدير ثرواتك، حول المطارات المدنية إلى سجون سرية، سيطروا على أهم الجزر اليمنية. مارسو كل ايشع الظلم والتعذيب بحق المدنيين الابرياء وفي الأخير يقلك ليش تكرهنا”.

الله وقلة الحياء

يقتلك، يدمرك. يدعم ميليشات مسلحة خارج أطار الدولة، يوقف مواني تصدير ثرواتك، حول المطارات المدنية إلى سجون سرية، سيطروا على أهم الجزر اليمنية. مارسو كل ايشع الظلم والتعذيب بحق المدنيين الابرياء

وفي الأخير يقلك ليش تكرهنا.#ألفخو https://t.co/BE11e7oZsF — Riyadh Aldubai رياض الدبعي (@RiyadhAldubai) June 12, 2021

فيما قال آخر: ” طبعا عضويتكم في مجلس الأمن الغير دائمة صنعها الاستعمار الغربي ثقة فيكم انكم في مجلس الأمن ستكونو الدولة المخلصة المدافعة عن مصالح الغرب وإسرائيل”.

طبعا عضويتكم في مجلس الأمن الغير دائمه صنعها الاستعمار الغربي ثقة فيكم انكم في مجلس الأمن ستكونوا الدوله المخلصه المدافعه عن مصالح الغرب وإسرائيل..انتهى https://t.co/Ni4fairkWe — Mohammed N Alazzani (@alazzani_n) June 12, 2021

في حين علق آخر: “رد اليمنيين لن يكون بتصويت هنا أو هناك، انتظروا فقط حين تدور الايام ونستخرج جرائمكم من ذاكرة الشعب حينها لن تطيقوا دفع الثمن”.

اقرأ أيضاً: مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي في ورطة لتعذيبه الناشط أحمد منصور

وأضاف: “الأيام دول وكما كنتم ترعون الإبل حفاة عراة، سياتي الدور من جديد وحينها ستظلون تدفعون اثمان قاسية ومؤلمة لعشرين جيل من اجيالكم ولن تكفينا يا صهاينة”.

رد اليمنيين لن يكون بتصويت هنا او هناك ، انتظروا فقط حين تدور الايام ونستخرج جرائمكم من ذاكرة الشعب حينها لن تطيقوا دفع الثمن ، الايام دول وكما كنتم ترعون الابل حفاة عراة ، سياتي الدور من جديد وحينها ستظلون تدفعون اثمان قاسية ومؤلمة لعشرين جيل من اجيالكم ولن تكفينا يا صهاينة https://t.co/AEJcEefEvD — Faheem_Qershi (@FQershi) June 11, 2021

الإمارات عضو بمجلس الأمن الدولي

الجدير ذكره، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، انتخبت الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بعد حصولها على 179 صوتاً.

وعقدت الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة اقتراع سري، لانتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 و2023، مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، حيث جرى أيضاً انتخاب البرازيل والغابون وغانا وألبانيا للدورة ذاتها.

وأواخر سبتمبر 2020، أعلنت الإمارات العربية المتحدة رسمياً ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعامين المقبلين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك