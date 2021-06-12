عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

عبدالخالق عبدالله يستشيط غضباً من عدم تصويت اليمن للإمارات في مجلس الأمن الدولي فهل حقاً عارضت؟!

كتب وطن
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هاجم عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، اليمن لعدم تصويتها لصالح الإمارات في مجلس الأمن الدولي.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها “وطن”، إن ( 10 دول من أصل 192 دولة لم تصوت لعضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي).

وأضاف: “رغم أن التصويت سري وصوتها غير مهم حيث حصلت الإمارات على 179 صوتًا إلا أن هناك اعتقاد أن اليمن من الدول التي لم تصوت للإمارات”.

وتابع مستشار ابن زايد: “أتمنى أن لا يكون هذا الاعتقاد صحيحاً وإن كان صحيحًا فهو موقف عدائي لا يمكن ولا يجب نسيانه”.

تغريدة عبدالخالق عبدالله أثارت سخرية واسعة

الكاتب الإماراتي، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في تغريدته متناسياً دور الإمارات في العدوان على اليمن.

ورد القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، على تصريحات عبدالخالق عبدالله، قائلاً: “تزعلون على صوت رافض صارخ ب(لا) غاضبة بعد كل المصائب والقصف والنكبات التي عاناها اليمن منذ مد يدكم في شأنه”.

وأضاف الحسني، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ستبقى لاؤنا رافضة ولن ننسى عداءكم ومشاريع الدمار المولودة من دويلتكم الموبوءة بالكراهية والغدر والدناءة”.

الإماراتي يكذب ثم يعتذر

الكاتب اليمني لطفي نعمان، كذب الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعلق على تغريدته بالقول: “اتضح أن 14 دولة من 193 لم تصوت لصالح عضوية الإمارات بمجلس الأمن”.

وأضاف نعمان، وفق ما رصدت “وطن”: “غابت دولتان ولا يحق التصويت لواحدة، واليمن بين 179 مصوتاً، الأمر الذي يبدد كل توقع تجانبه الدقة وينبغي نسيانه”.

وتابع نعمان: “طالما كرر الدكتور بأنه أكاديمي لا يحمل صفة رسمية يروجها بعض مجتهدين تختلق أوهامهم ما يسيء للعلاقات”.

تعليق الكاتب اليمني أغضب عبد الخالق عبد الله، ودفعه للرد على التغريدة، قائلاً: “عزيزي الأستاذ لطفي أتمنى من كل قلبي ان تكون توقعاتك ومعلوماتك صحيحة بأن مندوب حكومة اليمن الشرعية صوت لصالح عضوية الإمارات لمجلس الأمن”.

وأضاف: “هذا مصدر سعادة وان كان مصدرك صحيحًا ومؤكدًا فهذا اعتذار مني لشخصك الكريم ولكل من يهم أمر ان تكون العلاقات الاماراتية اليمنية في افصل حالاتها”.

جرائم الإمارات

مستشار وزير الإعلامي اليمني، مختار الرحبي، علق قائلاً: “طبيعي ان تصوت اليمن ضد الإمارات في كل المحافل الدولية ناهيك عن تقديم ملفات الى المحافل والمحاكم الدولية لمعاقبة الإمارات عن جرائمها في اليمن التي لن ينساها الشعب اليمني لن ننسى قصف الجيش اليمني ودعم مليشيات خارج إطار الدولة واحتلال المطارات والسيطرة على المناطق الاستراتيجية”.

الناشط الحقوقي رياض الدبعي، علق قائلاً: “والله وقلة الحياء يقتلك، يدمرك، يدعم ميليشات مسلحة خارج أطار الدولة، يوقف مواني تصدير ثرواتك، حول المطارات المدنية إلى سجون سرية، سيطروا على أهم الجزر اليمنية. مارسو كل ايشع الظلم والتعذيب بحق المدنيين الابرياء وفي الأخير يقلك ليش تكرهنا”.

فيما قال آخر: ” طبعا عضويتكم في مجلس الأمن الغير دائمة صنعها الاستعمار الغربي ثقة فيكم انكم في مجلس الأمن ستكونو الدولة المخلصة المدافعة عن مصالح الغرب وإسرائيل”.

في حين علق آخر: “رد اليمنيين لن يكون بتصويت هنا أو هناك، انتظروا فقط حين تدور الايام ونستخرج جرائمكم من ذاكرة الشعب حينها لن تطيقوا دفع الثمن”.

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وأضاف: “الأيام دول وكما كنتم ترعون الإبل حفاة عراة، سياتي الدور من جديد وحينها ستظلون تدفعون اثمان قاسية ومؤلمة لعشرين جيل من اجيالكم ولن تكفينا يا صهاينة”.

الإمارات عضو بمجلس الأمن الدولي

الجدير ذكره، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، انتخبت الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بعد حصولها على 179 صوتاً.

وعقدت الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة اقتراع سري، لانتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 و2023، مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، حيث جرى أيضاً انتخاب البرازيل والغابون وغانا وألبانيا للدورة ذاتها.

وأواخر سبتمبر 2020، أعلنت الإمارات العربية المتحدة رسمياً ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعامين المقبلين.

 

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