“شاهد” منتخب بلجيكا يقسو على مضيفه روسيا في ليلة تألق لوكاكو

نجح منتخب بلجيكا في أولى مواجهاته في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، في تحقيق الفوز على مضيفه منتخب روسيا بثلاثية نظيفة، في مباراة جمعت كلا المنتخبين على ملعب غازبروم أرينا الروسي.

هدفي لوكاكو ومنتخب بلجيكا

وأحرز المهاجم البلجيكي ونجم فريق الإنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو في شباك مضيفه المنتخب الروسي في الدقيقة ال10 بعد تسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء جاءت على يسار حارس المرمى المنافس.

بينما سجل لاعب الظهير الأيمن في المنتخب البلجيكي توماس منير الهدف الثاني في الدقيقة ال34 بعد عرضية جميلة لينجح اللاعب في تسجيلها بقوة اتجاه شباك مرمى المنتخب الروسي المضيف، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين دون رد.

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وشهد مجريات الشوط الثاني من اللقاء بين المنتخبين السيطرة والاستحواذ على الكرة بين كلا الفريقين داخل ملعب الكرة المستديرة، ليعود اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة ال88 قبل نهاية اللقاء من تسجيل الهدف القاتل لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه المستضيف للقاء منتخب روسيا، حيث كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

تشكيلة منتخب روسيا

ودخل المدرب الروسي “ستانيسلاف تشيرتشيسوف” المباراة في تشكيلة أمام منافسه منتخب بلجيكا، حيث كان في حراسة المرمى أنتون شونين.

"بالرغم من الفوز ولكن الاداء مش مقنع"..تحليل مميز من محمد عمارة لأداء منتخب بلجيكا أمام روسيا في بطولة اليورو وتعليقه على واقعة "سقوط إيريكسن"#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/543EkwXAtw — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 12, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من، ماريو فرنانديس، جورجيدزيكا، فيودور كودرياشوف، أليسكندر زهيروف، أما في خط الوسط جاء اللاعب أليكسندر جولوفين، يوري جيركوف، دينيس تشيريشيف، أليكسي لونوف.

وفي خط الهجوم لعب كلاً من، آرتيم دزيوبا، آليسكي ميرانتشوك، فيودور سمولوف.

ترتيب المجموعة المنافسة وبطولة اليورو

ويحتل المنتخب البلجيكي في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه منتخب فلندا في المركز الثاني من الترتيب.

حقق منتخب بلجيكا الانتصار أمام منتخب روسيا 🇷🇺 بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف على فنلندا pic.twitter.com/7kkaITbXkz — أخبار كوبا أمريكا واليورو (@wg9kn) June 13, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب الدنمارك، وفي أدنى ترتيب جاء المنتخب الروسي بدون نقاط، خلال منافسات بطولة اليورو 2020 المؤجلة منذ الصيف الماضي بسبب وباء كورونا.

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