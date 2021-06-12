“شاهد” اللاعب “علي مبخوت”يتخطى رقم ميسي ويحتل الوصافة خلف رونالدو

نجح نجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت، من استعادة المركز الثالث خلف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة الهدافين الدوليين في عالم كرة القدم.

علي مبخوت والثنائية

وسجل اللاعب مبخوت هدفي خلال لقاء منتخب بلاده أمام مضيفه المنتخب الإندونيسي في الدقيقتين ال22 وال49، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم “مونديال قطر2022″، وكذلك تصفيات كأس أسيا 2023 القادمة.

ورفع مبخوت رصيده من الأهداف إلى 75 هدفًا دوليًا مع منتخب بلاده، ليعود من جديد إلى المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، بفارق هدف وحيد أمام الهندي “سونيل تشيتري” الذي تراجع إلى المركز الرابع من الترتيب.

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الإنجازات والألقاب

ويلعب المهاجم الإماراتي مبخوت في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي الذي انضم إلى صفوفه في عام 2009، وخاض اللاعب 186 مباراة بقميص النادي سجل من خلالها 152 مباراة في كافة المسابقات التي بها مع الفريق.

أصبح المهاجم علي مبخوت أول لاعب في تاريخ الكرة الخليجية يُسجل (75) هدف خلال (92) لقاء في المباريات الدولية فقط .. pic.twitter.com/NidFfhmymj — علوم الإمارات (@olumuae) June 11, 2021

كما وتوج اللاعب علي مبخوت مع نادي الجزيرة بالعديد من الألقاب، من أبرزها كأس الخليج العربي لثلاثة مرات، وكأس دولة الإمارات العربية المتحدة مرتين.

أما على صعيده الفردي فقد حصد لقب هداف كأس الخليج عام 2014 و 2019 برصيد 5 أهداف، وكذلك هداف كأس آسيا عام 2015 برصيد 5 أهداف.

علي مبخوت وميسي

وقد وسع اللاعب مبخوت الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحتل المركز الخامس من الترتيب برصيد 72 هدفًا في القائمة التي تصدرها أسطورة الكرة الإيرانية المعتزل علي دائي برصيد 109 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية ومشاركته الدولية مع منتخب بلاده.

ويسعى النجم البرتغالي رونالدو الذي وصل إلى رقم 104 هدفًا مع منتخب بلاده، الوصول إلى معادلة أو تحطيم رقم اللاعب الإيراني دائي الأعلى تسجيلاً لقائمة الهدافين الدوليين، خلال منافسات اليورو 2020 الجاري ومونديال كأس العالم 2022.

ويرغب البرتغالي رونالدو بأن يعتزل مشاركته الدولية مع منتخب بلاده بعد مونديال قطر 2022، الذي يطمح الدون بالتتويج به وانهاء مسيرته الدولية في عالم كرة القدم، وفق تصريحاته التي أدلى بها لوسائل الاعلام المختلفة.

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