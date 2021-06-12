الانتخابات البرلمانية في الجزائر تنطلق وسط رفض الحراك وجزء من المعارضة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الجزائريين بدأوا اليوم السبت، التوجه إلى مراكز الاقتراع، وذلك في إطار انتخابات تشريعية مبكرة.

وحسب الوكالة، فإن الحراك المطالب بتغيير النظام الجزائري وجزء من المعارضة يرفضان هذه الانتخابات على خلفية قمع متزايد من السلطات الرسمية.

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تداعيات #كورونا تلقي بثقلها على ميول الناخبين الآملين في مشروع اقتصادي يتجاوز آثار الجائحة سريعا | عاطف قدادرة | الجزيرة | الجزائر #الأخبار pic.twitter.com/vshSTQuHFq — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2021

الانتخابات في الجزائر

وأوضحت الوكالة، أن نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، تشكل نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي.

اقرأ أيضاً: الجزائر تكشف عن وجهات الأموال المهربة وتفجر مفاجأة.. 11 دولة بينهم واحدة فقط عربية

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) على أن تغلق مساءً، فيما يتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

الإنتخابات الجزائرية لاطير يطير ولاوحش يسير من أين أتو بتلك الأغلفة اللتي في الصندوق الله أعلم👽 يبدو أنها وصلت قبل وصول الناخبين!!! هل الجن👻 يصوت في الجزائر.والله غريب أمر هذه البلاد !!! https://t.co/QE3uS8OaES — 🇲🇦 دراسات عقل اليد الخفية (@sMMekjTiaYmRLbo) June 12, 2021

وهذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

واضطر عبد العزيز بو تفليقه إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

الإفراج عن معتقلين

وأفرج ليل السبت الأحد عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع “مغرب إيمارجون” و”راديو ام” القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون أوقفوا الخميس، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي ختام حملة انتخابية خاملة غاب عنها الجمهور بسبب وباء كوفيد-19، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد”.

وفي ذات السياق، ندد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.

ويأمل النظام بنسبة مشاركة تراوح بين 40٪ و50٪ على الأقل. وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل).

ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.

كما أن عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة” – أي أكثر من 13 ألف مرشح.

استمرار النظام

وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهرا.

ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل مقبولة من السلطة التي شجعت الشباب على الترشح. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالنسبة إلى قرار الاقتراع.

أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديموقراطي”، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.

من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل “المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود”.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس “حركة مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه “جاهز للحكم” في حال الفوز.

ويتوقع بعض المحللين حصول هذه الأحزاب الإسلامية على غالبية نسبية في المجلس.

ويرى مركز البحوث “إنترناشونال كرايسيس غروب”، “في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام”.

“تصعيد مخيف”

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير” العملية الانتخابية.

وسعت الحكومة التي ينظر إليها على أنها الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك.

فقد منعت كل المسيرات وكثفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.

رد حكومي

وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ”الحراك الأصيل” في “وقت قياسي”، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

على الجانب الآخر من المتوسط في فرنسا حيث تقيم جالية جزائرية كبيرة، يرى جزائريون أن النظام “قادر على كل شيء” لضمان استمراريته.

وقال رحيم وهو شاب في الرابعة والعشرين في مرسيليا في جنوب فرنسا، “المستقبل في الجزائر هو السجن”.

وعبّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن أسفها لأن “وعود الرئيس تبون الفضفاضة بالانفتاح والحوار تتحطم على صخرة واقع القمع في الجزائر”، ودانت “التصعيد القمعي المخيف”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك