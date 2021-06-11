وسيم يوسف مختفٍ منذ أكثر من 20 يوماً .. هل اعتقل في الإمارات بعد هذه المكالمة؟!

تساءل الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين عن سبب اختفاء الداعية الإماراتي المجنس والأردني الأصل وسيم يوسف عن حسابه في تويتر، منذ التاسع عشر من مايو / أيار الماضي .

وقال إيدي كوهين في تغريدة: (الدكتور وسيم يوسف من ١٩ مايو الشهر الماضي لم يدخل تويتر عسى المانع خير مش عوايده يغيب عن تويتر اكثر من ٤ ايام من ٢٠١٢ عسى المانع خير … ؟!).

الدكتور وسيم يوسف من ١٩ مايو الشهر الماضي لم يدخل تويتر عسى المانع خير مش عوايده يغيب عن تويتر اكثر من ٤ ايام من ٢٠١٢ عسى المانع خير … ؟! — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 10, 2021

اعتقال وسيم يوسف

وانتشرت أنباء عن اعتقال الأمن الإماراتي وسيم يوسف بسبب مكالمة تلقاها السفير الاماراتي في الاردن احمد علي البلوشي من نائب في البرلمان الاردني، اخبره الأخير فيها أنّ وسيم يوسف وتصريحاته التي قال فيها إن جواز السفر الأردني لا يشرفه، تفهم أردنياً على أنه موقف إماراتي ويمثل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وحذّر النائب السفير الاماراتي من انه اذا اراد الإماراتيون ان تتم زيارة محمد بن زايد لعمّان (جرت في 27 مايو/ايار) بهدوء ودون احتجاج شعبي اردني، فيجب وقف وسيم فوراً، وهو ما نفذه الأمن الإماراتي وجرى اعتقاله.

وكان أعضاء في مجلس النواب الأردني طالبوا في مذكرة نيابية، سحب الجنسية الأردنية من وسيم .

وطالب نائب أردني بسحب الجنسية الأردنية من وسيم إذا كان يحملها؛ وذلك لموقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

ووصف النائب الأردني علي الطراونة، في جلسة النواب المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، موقف وسيم يوسف بـ”العدوانية الواضحة والتطاول على الأردن والقضية الفلسطينية”.

جنسية وسيم يوسف

وفضح مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الأردنية فهد العموش، الداعية الأردني المجنس إماراتياً، وسيم يوسف، وكشف حقيقة تخليه عن الجنسية الأردنية، ومزاعمه بأنه مصري الاصل وليس فلسطينياً.

وأكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش أن وسيم يوسف يحمل جواز السفر الأردني، ولا يوجد ما يشير الى تخليه عن الجنسية الأردنية.

وأضاف “العموش” أن أخر عملية تجديد لجواز سفره كانت في عام 2009، أي أن صلاحيته انتهت عام 2014، ولم تجدد بعد ذلك.

وكان “وسيم” قال في مداخلة عبر غرفة الدردشة “كلوب هاوس” إنه مصري الاصل وليس فلسطينياً، ولم يكن يوما كذلك، ولم يحمل هوية او جنسية فلسطينية.

وقال “وسيم” إنّ اسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.

اعتداء على وسيم يوسف ومؤخراً، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة بشأن تعرض الداعية الإماراتي المجنس والأردني الأصل وسيم يوسف، للاعتداء والضرب من قبل بعض المواطنين في الإمارات وتعرضه لإصابات بالغة.

ونشر مغردون على موقع تويتر، تغريدات وصورا غير مؤكدة، زعموا فيها أن وسيم يوسف قد تعرض للضرب وإصابته بجروح بالغة، إثر تلقيه ضربات في الوجه.

#وسيم_يوسف تداول أخبار عن تعرض وسيم يوسف للضرب وإحراق سيارته لكن اتضح ان الخبر إشاعة والحادث يعود لإحتراق مركبة في أبوظبي عام 2019. pic.twitter.com/qXVAgTY8tl — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 22, 2021

وذكر البعض أن الشخص الذي اعتدى عليه يحمل الجنسية الإماراتية، لكن لم يتم إصدار بيان أو معلومة تؤكد حقيقة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الآن.

شاب إماراتي يضـ ـرب #وسيم_يوسف بخـ ـنـجر بسبب إسـ ـاءته لشعب فلسطين والـمـ ـقـ ـا ومة في غزة . pic.twitter.com/18UZb3Yz1S — صحيفة الوطن اليوم (@alwatantoday5) May 22, 2021

وزعم ناشط في تغريدة له عبر وسم حمل اسم وسيم: (ضربة كبرى تتلقاها إسرائيل بعد أن قام شاب مسلم بطعن قبيح يوسف عدة طعنات بجسده ونقله للمشفى بحالة خطره وتعد هذه الضربة لإسرائيل اقوى من الصواريخ التي اطلقتها حماس باتجاه إسرائيل)

#وسيم_يوسف

ضربة كبرى تتلقاها إسرائيل بعد أن قام شاب مسلم بطعن قبيح يوسف عدة طعنات بجسده ونقله للمشفى بحالة خطره وتعد هذه الضربه لإسرائيل اقوى من الصواريخ التي اطلقتها حماس باتجاه إسرائيل pic.twitter.com/dLb9hS3Rae — ياسر (@63mvFKM51VO8aQF) May 22, 2021

هذا ولا توجد تغريدات حديثة على حساب وسيم، تؤكد أو تنفي هذه الشائعات المتداولة.

(وطن) رصدت آخر تغريدة نشرها وسيم على تويتر بتاريخ 19/مايو الماضي، هاجم فيها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل، وجماعة الإخوان المسلمين.

وهل أنت سترجع من #الدوحة أنت و عائلتك وتشارك ؟! أم ستبقى في الفندق ؟! أنت و #اسماعيل_هنية ؟

متى يعقل الناس أن #الاخوان_المسلمين أرخص ما يملكون هو دماء الناس .. وأغلى ما يملكون أموال الناس .. ومتى يعقل الناس أنهم مجرد شعارات فقط .. #الإخوان_المسلمون وباء الأمة pic.twitter.com/U48WfUAde0 — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 18, 2021

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، خصص وسيم حسابه في تويتر لمهاجمة المقاومة الفلسطينية، والتطاول على قادتها، فيما صمّ أذنيه، واغلق عينيه عن المجازر الإسرائيلية التي ارتكبتها طائرات الإحتلال بحق عائلات فلسطينية في القطاع طيلة 11 يوماً من العداون .