وزير الثقافة العراقي يسخر من مواطن بسبب كثرة إنجابه الأطفال “هل تتناول الفياجرا” (فيديو)

أثار وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن سخر من مواطن عراقي بسبب كثرة انجابه الأطفال.

الوزير العراقي كان يستمع إلى شكوى مواطن يعاني من الفقر جراء الأوضاع الاقتصادية في العراق ولديه 9 أطفال.

وزير الثقافة العراقي حسن ناظم والفياجرا

وظهر ناظم، في مقطع فيديو، وحوله عدد من المسؤولين وعناصر حمايته، وهو قرب أحد المجمعات الحكومية، عندما استوقفه مواطن، لسؤاله عن سبب انقطاع مرتبه الشهري.

وشكا المواطن الفقير، حاله الصعب إلى الوزير العراقي، حيث قال له إن ( لدي تسعة أطفال)، فما كان من الوزير إلا أن يرد عليه بسخرية قائلاً: (هل تتناول فياغرا).

مواطن ديحچي بحرگة گلب: عندي تسع جهال واني مواليد تسعين صارلي ٤ ايام…….

حسن ناظم وزير الثقافة مقاطعاً : هه هه هه تبلع فياغرا هه هه pic.twitter.com/1QlqqytwJu — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) June 10, 2021

تعليق الوزير العراقي فجرت موجة غضب واسعة

وفجرت سخرية وزير الثقافة العراقي حسن ناظم من المواطن العراقي، غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب استخفافه بوضع المواطن الذي جائه شاكياً من تأخر راتبه الشهري .

https://twitter.com/aboali4555313/status/1403086539505143809?s=20

#وزير_الڤياگرا بدل الثقافة 👌🏽 هذا مستوى المسؤول بإحترام المواطن العراقي.. فلتة اخرى من فلتات #الكاظمي pic.twitter.com/o2sAc9AsMH — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) June 10, 2021

ولم تعلق وزارة الثقافة على الفور، بشأن المقطع الذي يبدو أنه مسرب.

وقال الناشط المدني، أحمد الصرّاف، إن ما فعله الوزير يستوجب الاعتذار وعليه أن يعلم بأن الناس تعاني فعلاً والفقر سيخرجهم عن طورهم”، معتبراً أن تصرفه مستفز حتى وإن كان يقصد مزحة فمن غير المقبول المزاح مع شخص جاء يشكو إليه فقره وعليه الاعتذار للمواطن أولاً ثم للعراقيين كونه بمنصب عام لخدمة الناس من دون منة أو فضل”.

وأضاف الناشط العرقي حسب ما نقلت عنه صحيفة “العربي الجديد“، أن التصرف لم يكن لائقاً ولا محترماً، خاصة مع شخص جاء يشكو فقره ومظلمته في بلد يبيع يومياً أربعة ملايين برميل نفط”، وفقاً لقوله.

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وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وجّه ناشطون انتقادات حادة للوزير واعتبروا ما فعله استهزاءً بمواطن يوجب الاعتذار.

وقالت الناشطة ليلى: “مستوى الاستهزاء من قبل وزير بالدولة بإنسان بسيط يطالب بلقمة عيش يقول له تأخذ فياغرا”!.

وحذر البنك الدولي مؤخراً، من أنَّ نحو 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط.

يذكر أن العراق يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، أدت إلى خروج العديد من التظاهرات الحاشدة في أكتوبر 2019، ضد البطالة والفساد، قبل أن تتحول إلى مطالبات سياسية.

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