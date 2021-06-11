موعد مباراة منتخب بلجيكا و روسيا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يخوض منتخب بلجيكا أولى جولات منافساته في بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو2020″، بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب روسيا مساء اليوم السبت، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “غازبروم أرينا”.

موعد مباراة منتخب بلجيكا وروسيا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين منتخب بلجيكا وروسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب بلجيكا وروسيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX” على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

اقرأ المزيد: “شاهد” منتخب إيطاليا يستهل مشواره في بطولة اليورو بانتصار كبير على تركيا

بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيلعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه المستضيف للقاء منتخب روسيا، وسيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط كاراسكو، هازارد، درايز ميرتنز.

#يورو_2020 منتخب بلجيكا يواصل الاستعداد لمواجهة روسيا.. pic.twitter.com/8U9buf7l6s — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 10, 2021

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

وسيكون من أبرز النجوم الغائبين عن تشكيلة منتخب بلجيكا في مواجهة منتخب روسيا اللاعب كيفين دي بروين،آكسيل فيتسل.

تشكيلة منتخب روسيا

وسيدخل المدرب الروسي “ستانيسلاف تشيرتشيسوف” المباراة أمام منافسه منتخب بلجيكا، حيث سيكون في حراسة المرمى أنتون شونين.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، ماريو فرنانديس، جورجيدزيكا، فيودور كودرياشوف، أليسكندر زهيروف، أما في خط الوسط سيكون اللاعب أليكسندر جولوفين، يوري جيركوف، دينيس تشيريشيف، أليكسي لونوف.

وفي خط الهجوم سيلعب كلاً من، آرتيم دزيوبا، آليسكي ميرانتشوك، فيودور سمولوف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك