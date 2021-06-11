محكمة برازيلية تصدر قرار النهائي بشأن استضافة كوبا أمريكا
محكمة برازيلية تصدر قرار النهائي بشأن استضافة كوبا أمريكا
Imageرياضة

محكمة برازيلية تصدر حكمها النهائي بشأن استضافة بطولة كوبا أمريكا

كتب وطن
0

أعطت المحكمة العليا البرازيلية يوم الخميس الماضي الضوء الأخضر لإقامة مباراة بطولة “كوبا أمريكا”، بعد يوم طويل من جلسات استماع بشأن طلبات قدمت إليها لمنع إقامة مسابقة “كوبا أمريكا” في البرازيل.

تصويت المحكمة على القرار

وقد صوت 6 من القضاة من أصل 11 خلال الجلسة الاستثنائية الافتراضية لصالح إقامة البطولة في البرازيل، والتي من المقرر أن تنطلق في ال 13 من شهر يونيو/ حزيران من الشهر الجاري وحتى ال 10 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

وقد استبعد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إقامة المسابقة في دولة كولومبيا بسبب المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة بسبب تردى الأوضاع داخل البلاد وكذلك الأرجنتين التي تم استبعادها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

البرزايل ووباء فيروس كورونا

وتعاني دولة البرازيل الأمرين نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، كما ويحذر الخبراء من أنها تواجه طفرة جديدة قد تؤدي بطولة رياضية دولة إلى تفاقم الوضع الوبائي داخل البلاد.

وقد أشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية، بأن أعداد الوباء قد وصل إلى 475 ألف شخص في دولة البرازيل والتي تحتل المركز الثاني في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب الجزائر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

وأعطى الرئيس البرازيلي “جاير بولسونارو” قراراه بشكل رسمي في استضافة بطولة كوبا أمريكيا، دون استشارة خبراء الأوبئة في البرازيل، الذين عبروا عن قلقهم بشأن استضافة بطولة دولية في الوقت التي تعاني منه البلاد من الوباء.

ووافقت في وقت سابق المحكمة العليا على النظر في الدعوتين المقدمتين من قبل نقابة عمال المعادن الوطنية وعضو البرلمان المعارض “جوليو ديلغادو” وحزبه الاشتراكي البرازيلي.

المعارضة لاستضافة كوبا أمريكا

وترى نقابة عمال المعادن الوطنية، بأن استضافة بطولة كوبا أمريكا داخل البرازيل، قد يتسبب في زيادة عدد الإصابات والوفيات بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

بينما قال البرازيلي المعارض “ديلغادو” وحزبه الاشتراكي، فيعتبران بأن الاستضافة تنتهك الحقوق الأساسية في الحياة والصحة، وسط العديد من التقارير والطلبات التي قدمت في محاكم مختلفة في البرازيل من أجل منع استضافة البطولة الدولية “كوبا أمريكا”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

بالصور: الجماهير التونسية تستقبل رياض محرز على طريقتها الخاصة

رياضة

موعد مباراة منتخب الجزائر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

رياضة

موعد مباراة منتخب إيطاليا وتركيا في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

رياضة

جماهير الزمالك تطالب بإيقاف حارس الأهلي مصطفى شوبير ..شاهد ماذا فعل ؟!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More