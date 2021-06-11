محكمة برازيلية تصدر حكمها النهائي بشأن استضافة بطولة كوبا أمريكا

أعطت المحكمة العليا البرازيلية يوم الخميس الماضي الضوء الأخضر لإقامة مباراة بطولة “كوبا أمريكا”، بعد يوم طويل من جلسات استماع بشأن طلبات قدمت إليها لمنع إقامة مسابقة “كوبا أمريكا” في البرازيل.

تصويت المحكمة على القرار

وقد صوت 6 من القضاة من أصل 11 خلال الجلسة الاستثنائية الافتراضية لصالح إقامة البطولة في البرازيل، والتي من المقرر أن تنطلق في ال 13 من شهر يونيو/ حزيران من الشهر الجاري وحتى ال 10 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

🚨 عـــــاجل | المحكمة العليا البرازيلية تمنح الضوء الأخضر لإقامة بطولة كوبا أمريكا pic.twitter.com/1hg7DuS31w — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 10, 2021

وقد استبعد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إقامة المسابقة في دولة كولومبيا بسبب المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة بسبب تردى الأوضاع داخل البلاد وكذلك الأرجنتين التي تم استبعادها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

البرزايل ووباء فيروس كورونا

وتعاني دولة البرازيل الأمرين نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، كما ويحذر الخبراء من أنها تواجه طفرة جديدة قد تؤدي بطولة رياضية دولة إلى تفاقم الوضع الوبائي داخل البلاد.

لاعبو #البرازيل قرروا بشكل نهائي المشاركة في #كوبا_أمريكا التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو pic.twitter.com/5R6Py3rdGk — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وقد أشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية، بأن أعداد الوباء قد وصل إلى 475 ألف شخص في دولة البرازيل والتي تحتل المركز الثاني في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأعطى الرئيس البرازيلي “جاير بولسونارو” قراراه بشكل رسمي في استضافة بطولة كوبا أمريكيا، دون استشارة خبراء الأوبئة في البرازيل، الذين عبروا عن قلقهم بشأن استضافة بطولة دولية في الوقت التي تعاني منه البلاد من الوباء.

جدول مباريات كأس أمم أوروبا ⚽️ جدول مباريات كوبا أمريكا⚽️ وقت ممتع للجميع 🥅⛳️ pic.twitter.com/6MwjVyqX6g — Mohammed Al-ammar (@mohmmedalammar3) June 5, 2021

ووافقت في وقت سابق المحكمة العليا على النظر في الدعوتين المقدمتين من قبل نقابة عمال المعادن الوطنية وعضو البرلمان المعارض “جوليو ديلغادو” وحزبه الاشتراكي البرازيلي.

المعارضة لاستضافة كوبا أمريكا

وترى نقابة عمال المعادن الوطنية، بأن استضافة بطولة كوبا أمريكا داخل البرازيل، قد يتسبب في زيادة عدد الإصابات والوفيات بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

بينما قال البرازيلي المعارض “ديلغادو” وحزبه الاشتراكي، فيعتبران بأن الاستضافة تنتهك الحقوق الأساسية في الحياة والصحة، وسط العديد من التقارير والطلبات التي قدمت في محاكم مختلفة في البرازيل من أجل منع استضافة البطولة الدولية “كوبا أمريكا”.

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