بالفيديو: ملخص مباراة منتخب الجزائر وتونس الودي

حقق منتخب الجزائر الفوز على منافسه التونسي بهدفين نظيفين دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع كلا المنتخبين في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس العالم “مونديال قطر 2022” ونهائيات أمم أفريقيا التي من المقرر أن تقام مطلع العام المقبل في الكاميرون.

أهداف منتخب الجزائر

وبدأ اللقاء بالقوة والسيطرة بين المنتخبين، لينجح المنتخب الجزائري في الدقيقة ال 19 من تسجيل أولى الأهداف في شباك المستضيف المنتخب التونسي عن طريق اللاعب بغداد بونجاح نجم فريق السد القطري.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال28 عن طريق الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى فريق المنتخب التونسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائري بهدفين نظيفين.

وشهدت مجريات أحداث الشوط الثاني السيطرة والاستحواذ بين الفريقين، مع إهدار العديد من الفرص من قبل المنتخب التونسي باتجاه مرمى المنتخب الجزائري الضيف، لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول من المباراة.

تشكيلة منتخب الجزائر

ودخل المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي المباراة الودية أمام نظيره التونسي، حيث كان في حراسة المرمى رايس مبولحي.

الدربي المنتظر المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب تونس ان شاء الله تكون مبارات أخوية و بروح رياضية

و كل التوفيق لمنتخبنا الوطني 🇩🇿💚 #ALGTUN #الجزائر_تونس pic.twitter.com/kERPyF51X8 — H Ã N Ã N Ĕ 🇩🇿 (@HananeNadji) June 11, 2021

وفي خط الدفاع كان اللاعب يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق لعب، فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

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أما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام منافسه منتخب الجزائر، حيث كان في حراس المرمى معز حسن.

هدف رياض محرز قبل قليل مع منتخب الجزائر😍💚 pic.twitter.com/dZL2yPZG4C — دحمي (@FCM97) June 11, 2021

وفي خط الدفاع كان اللاعب محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط لعب إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

أما في هجوم الفريق سيكون اللاعب حمزة رفيع، نعيم السليتي، وهبي الخزري.

منتخب الجزائر والرقم القياسي

ونجح المنتخب الجزائري “الخضر” من تحطيم الرقم القياسي والتمكن من الوصول إلى المباراة 27 مباراة دون خسارة، ليتخطى بذلك منتخب كوت ديفوار الذي وصل إلى رقم 26 مباراة، قبيل استعداده لتصفيات منافسات كأس العالم “مونديال 2022″، ونهائيات أمم أفريقيا.

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