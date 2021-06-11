ابنة هيفاء وهبي تثير قلق متابعيها بصورة من مستشفى في الكويت! (شاهد)

أثارت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قلق متابعيها وجمهورها بعدما نشرت صورة وهي على سرير المستشفى في الكويت.

ولم تكشف ابنة هيفاء وهبي تفاصيل أخرى عن العملية أو نوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

ابنة هيفاء وهبي: صار موعد العملية

ونشرت زينب فياض صورة عبر تطبيق “إنستغرام” تكشف استعدادها لدخول غرفة العمليات، وعلّقت: “وصار موعد العملية دعواتكم”.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وأكّدت ابنة هيفاء وهبي في فيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة في “إنستغرام”، أنّها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية، والسبب أن الطبيب ماهر وأسلوبه مريح في التعامل مع المرضى.

(لن تصبحي هيفاء وهبي)

وفي سياق آخر، أثارت زينب فياض، ابنة هيفاء، مؤخراً جدلاً حول علاقتهما، بعد ظهورها بفيديو وهي تقلد والدتها بطريقة غنائها أغنية “لقيت الطبطبة” للفنان الإماراتي حسين الجسمي مع ابنتها دانييلا

واتهم المتابعون زينب فياض بتقليد والدتها، خاصة أنها تملك نفس نبرة صوتها، وتتحدث مثلها.

واعتادت زينب فياض الظهور عبر السوشيال ميديا مع ابنتيها وهما تلعبان وترقصان، وغنت أول مرة لوالدتها أغنية “توتا توتا” بعد الكثير من الجدل حول علاقتها بوالدتها هيفاء، وعلقت حينها: “الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم”.

وأثارت حينها زينب فياض تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينها وبين والدتها.

وسبق أن أثارت زينب فياض جدلا واسعا بتصريحاتها غير المتوقعة عن والدتها، حيث أشادت بها مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع “التواصل الاجتماعي.

وأكدت زينب فياض حينها في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، على فضائية “إم بي سي 4” أن كل الذي يتابعونها على “السوشيال ميديا” بسبب والدتها.

وقالت: “الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي”.

كما انفعلت زينب فياض في إحدى المرات على متابعة، تمنت الموت لوالدتها، فما كان منها إلا أن ردت عليها بقسوة.

حيث كتبت المتابعة لابنة هيفاء تعليقاً قال فيه عن انفجار مرفأ بيروت: “يا ريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها”، فردت عليها في الحال قائلة لها: “إن شاء الله يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

هيفاء وهبي تشعل ضجة كبيرة بأحدث جلسة تصوير!!

وأشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجةً كبيرة بصورةٍ “ساخنة” نشرتها مؤخراً من جلسة تصوير جديدة، وتُظهر فيها بإطلالة مثيرة وجريئة.

وتظهر هيفاء في الصورة وهي جالسة على الأرض مرتديةً فستان مكّون من أكثر من خامة مثل الحرير والدانتيل، بألوان قزحية، وأظهرت جزءا من مؤخرتها وساقيها ويبدو ان هيفاء وهبي تعمدت نشر الصورة مع حظر التعليقات عن المتابعين، لتوقعها هجوماً عليها بسبب جرأتها .

هيفاء وهبي تستعرض سيارتها الرياضية الفارهة

وقبل أيام، استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الرياضية الفارهة، وظهرت بجانبها بإطلالة مثيرة أثارت الجدل.

ونشرت هيفاء وهبي عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أطلت خلالها بملابس (كاجوال)، مرتديةً بنطالاً وتيشرت ونظارة شمسية.

والتقطت هيفاء صورها بجانب سيارتها اللامبورجيني الرياضية الحمراء التي استعرضتها من أكثر من زاوية.

وعلى الرغم من آلاف التعليقات على الصور، إلا أن هيفاء وهبي تجاهلتهم جميعاً وردت فقط على خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، والذي وضعت له إيموجي (قبلة)، بعدما وضع لها إيموجي (قلب).

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